Respekt für Vermögende

Im idyllischen Ambiente des oberbayerischen Klosters Andechs traf sich die CSU-Landesgruppe der Unionsbundestagsfraktion am Mittwoch zur eintägigen Sommerklausur. Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern wollten die Abgeordneten die Themen erörtern, mit denen die Partei zu punkten gedenkt. Vor Beginn des Treffens hat der Vorsitzende der Landesgruppe, Alexander Dobrindt, seine Partei buchstäblich als bessere Bundesregierung inszeniert. »Wir haben den besseren Weg für dieses Land, und wir sind die bessere Regierung«, zitierte ihn der Bayerische Rundfunk am Mittwoch. Die Ampelregierung in Berlin regiere die Bundesrepublik »grottenschlecht«.

Altbekannte Botschaften

Wie genau dieser »bessere Weg« aussieht, soll in einem Papier stehen, das bei der Klausur nach jW-Redaktionsschluss verabschiedet werden sollte. Dafür hat sich die CSU offenbar von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) inspirieren lassen, der im zurückliegenden Bundestagswahlkampf den Begriff des Respekts wiederholt bemüht hatte: Das Ergebnis der Klausur solle eine »Respektsagenda« sein, kündigte Dobrindt an. Gemeint sei der Respekt gegenüber der »Lebensleistung der Menschen und ihrer Arbeit«, aber auch Respekt für das »Sicherheitsbedürfnis« der Bevölkerung. Der Ampelregierung warf Dobrindt entsprechend eine »Politik der Respektlosigkeit« vor.

Mit Blick auf Bündnis 90/Die Grünen, an deren Personal und Politik die CSU sich am liebsten abarbeitet, heißt es in der Beschlussvorlage zur Klausur, ein »Mehltau der Bevormundungs- und Verbotspolitik« lege sich über das Land. Das Papier liest sich wie ein Wahlprogramm, was angesichts des tobenden Wahlkampfs im Bayern wenig überrascht. Es befasst sich mit so gut wie allen Themenfeldern, von der Wirtschafts- und der Außenpolitik bis hin zur »Inneren Sicherheit«. Die Botschaften sind altbekannt. »Klimakleber« sollen härter bestraft und Überstunden nicht mehr besteuert werden.

Die CSU rechnet offensichtlich damit, dass bundespolitische Themen den bayerischen Landtagswahlkampf stark prägen werden. Das bestätigte die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, gegenüber dem BR und nannte vor allem das Gebäudeenergiegesetz. Dieses werde als Illustration einer vermeintlichen Unfähigkeit der Bundesregierung herangezogen, so Münch. Tatsächlich verspricht die CSU, sich dafür einzusetzen, dass das Gebäudeenergiegesetz ebenso rückgängig gemacht werde wie die Abschaltung der Atomkraftwerke.

Für Vermögende hat man ein besonderes Bonbon in petto: Eigenheime sollen laut Beschlussvorlage steuerfrei an die nächste Generation übergeben werden können – egal ob als Schenkung oder als Erbe. Wer das Haus seiner Eltern oder Großeltern erbt und es in den folgenden zehn Jahren selbst bewohnt oder vermietet, soll dieses Haus steuerfrei bekommen. Der CSU-Vorschlag leiste, dass niemand mehr wegen der Erbschaftssteuer das Haus seiner Eltern verkaufen müsse, erklärte Dobrindt gegenüber BR 24 am Mittwoch.

Konkurrenz von rechts

Mit einer Betonung eigener wirtschaftspolitischer Kompetenz zielte Dobrindt auf die vermeintliche Achillesferse der AfD. Aus Sicht des CSU-Mannes wird die inhaltliche Schwäche der noch rechteren Partei in diesem Bereich noch zu wenig thematisiert. Das Stichwort Migration wird in der Beschlussvorlage dagegen erst spät behandelt. Vielleicht setzt in der CSU sich die Erkenntnis durch, dass bei dem Thema nur die AfD profitiert. Bei den Landtagswahlen am 8. Oktober muss sich die CSU allerdings auch noch der Konkurrenz der Freien Wähler erwehren. Deren Chef Hubert Aiwanger kommt mit seinem Poltern und seinen heftigen Attacken auf die Ampel in Bierzelten mittlerweile mindestens so gut an wie die CSU-Granden.

Zur Klausur erwarteten die Abgeordneten neben CSU-Chef Markus Söder auch den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Dieser sei im bayerischen Wahlkampf hochwillkommen, betonte Dobrindt. Auch um Außen- und Sicherheitspolitik sollte es in Andechs gehen. Dafür war Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte eingeladen worden. Die Zusammenarbeit zwischen Merz und der CSU sei momentan »erstklassig«, und deswegen freue er sich »über jeden Auftritt, den er bei uns in Bayern macht«. Das zur Schau gestellte Miteinanderkönnen könnte nach der Landtagswahl vorbei sein. Vor allem dann, falls Söder und seine Partei ein Ergebnis von über 40 Prozent der Stimmen einfahren.