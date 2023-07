International gegen Amazon

Christian Charisius/dpa Für die Beschäftigten des Logistikzentrums Winsen war es bereits der vierte Streik seit September 2022

Auf der Kundgebung am Hamburger S-Bahnhof Veddel spricht Entisar Mennerich auf Deutsch, ihr Betriebsratskollege Hedi Tounsi auf Arabisch. Ein weiterer Kollege spricht am Montag vergangener Woche auf Tigrinya, ein anderer teilt sich den anwesenden Kolleginnen und Kollegen vom Amazon-Logistikzentrum Winsen (Luhe) auf Französisch mit. »Make Amazon Pay« steht auf einem roten Banner: Es ist der Slogan einer internationalen Bewegung von Beschäftigten des riesigen Internetkonzerns, die für faire Löhne kämpfen. Die Symbole der Gewerkschaften Verdi, der französischen CGT und UNI Global Union prangen darunter.

Was zunächst wie eine kleinere Aktion wirkt, ist größer. Denn es geht um das Verhältnis eines der mächtigsten Konzerne der Welt zu den Beschäftigten; um rassistische Arbeitsteilung und die Selbstermächtigung mehrheitlich schwarzer und muslimischer Kolleginnen und Kollegen, von denen einige bereits vor Krieg, Hungersnöten und körperlicher Verstümmelung wegen verschärfter Ausbeutung durch Arbeit fliehen mussten. Die Gewerkschaft hätten die Beschäftigten zunächst ebenfalls unter Druck setzen müssen, erzählt Mennerich im jW-Gespräch. »Die wollten sonst nicht streiken, weil Amazon so groß ist.«

Das Logistikzentrum Winsen im Landkreis Harburg ist das größte im Norden der BRD. Rund 2.000 Menschen arbeiten hier, viele kamen als Geflüchtete in die BRD. Am Abend des 9. Juli traten mehrere hundert Beschäftigte über zwei Tage in den Streik. Die Forderungen: Anerkennung der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels, außerdem ein Tarifvertrag für »gute und gesunde Arbeit«, wie es im Streikaufruf von Verdi heißt. Das meint bessere Bezahlung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Zum »Prime Day« des Onlineriesen legten Hunderte Amazon-Beschäftigte in der vergangenen Woche etwa im britischen Coventry – erstmals überhaupt im Vereinigten Königreich – und in den USA die Arbeit nieder.

Die engagierte Beschäftigte berichtet im jW-Gespräch von haarsträubenden Erfahrungen. Mennerich ist Betriebsrätin in zweiter Generation – in doppeltem Sinn: Zum einen, weil sie dem zweiten Betriebsrat des Standortes überhaupt angehört; außerdem gehörte ihre Mutter der ersten Beschäftigtenvertretung in Winsen an. Nach einem Arbeitsunfall ist sie jedoch zu 90 Prozent erblindet. Amazon habe ihr außerdem in Zusammenhang mit der ersten Betriebsratswahl gekündigt. »Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, dafür war meine Mutter genau die Richtige«, erklärt Mennerich. Denn die Eritreerin spreche sechs Sprachen. Als sie Anfang 2017 in der Lagerhalle in die großen Eisenpfeile lief, sei kein Rettungswagen gerufen worden. »Ich habe sie selbst ins Krankenhaus gebracht«, erklärt Mennerich. »Das war falsch, aber ich stand unter Schock und habe nicht weiter nachgedacht.«

Vor einigen Wochen hatte sie selbst einen Arbeitsunfall. 20 Kilogramm schwere Eisenteile fielen ihr dabei auf die Füße. Anstelle einen Krankenwagen zu rufen hieß es, sie solle ein Taxi bestellen. Eine Kollegin kollabierte Ende Februar am Arbeitsplatz und starb wenig später im Krankenhaus. Entisar Mennerich ist an der Stimme anzuhören, wie sie das mitnimmt: »Wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist, nur, dass sie verblutete, weil die Sanitäter so spät eintrafen«, erklärt sie. Seitdem kann sie in dem Amazon-Standort quasi nichts mehr überraschen: »Wir werden nicht wie Menschen behandelt hier, wir sind Maschinen, würdelos«. Vergangenen November starb ein Kollege am Amazon-Standort Leipzig.

Die Zustände seien nicht neu. Bei Ausbruch der Coronapandemie 2020 hätten alle auf der Arbeit erscheinen müssen, erklärt Mennerich. In den Amazon-Hallen habe es weder mehr Abstand noch wechselnde Extraschichten, nicht einmal regelmäßige Möglichkeiten zur Desinfektion gegeben. Während der Pandemie gab es vermehrte Bestellungen, die Anzahl an Paketen stieg, sie wurden größer und auch schwerer. »Viele fallen in Ohnmacht, wenn es so viel zu tun gibt«, erzählt die Betriebsrätin mit schneller Stimme. »Ein Kollege konnte nicht mehr geradestehen, trotzdem hat man ihn nicht ins Krankenhaus bringen lassen«, ärgert sich die Betriebsrätin. Von der Akkordarbeit hätten sich zudem ihre Handgelenke entzündet. Der Betriebsarzt schrieb zwar mehrmals, sie dürfe nicht mehr als 20 Kilogramm heben. Obwohl das schon zu schwer für ihre überlasteten Gelenke gewesen sei, wurde darauf keine Rücksicht genommen. Mit Tabletten gegen die Schmerzen habe sie weitergearbeitet.

Zwei Treffen der International Amazon Workers in Polen und Belgien hätten ihren Blick geweitet, erklärt die Betriebsrätin. »Es geht nicht nur um uns in Winsen oder Hamburg. Und es geht auch nicht nur um Amazon«, sagt sie bestimmt. »Es geht um alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Reichen werden immer reicher, und wir arbeiten in moderner Sklaverei.«

Verdi hat sich in den vergangenen zehn Jahren schrittweise in die bundesweit 20 Logistikzentren des Onlineriesen hineingekämpft. Das Ziel, Amazon in den Tarifvertrag für den Einzelhandel zu zwingen, konnte die Gewerkschaft bislang nicht erreichen. Doch mit dieser besonderen Belegschaft am Winsener Standort könnte sich das ändern: Der Ausstand der vergangenen Woche war bereits der vierte seit September.

Mit dem Demonstrationszug in Hamburg-Veddel sind die Kolleginnen und Kollegen zum dortigen Verteilzentrum marschiert. Am Amazon-Standort auf der Hamburger Elbinsel wurde an diesem Tag noch nicht die Arbeit niedergelegt. Doch die Beschäftigten aus Winsen bringen eine eindeutige Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen mit: Nicht nur sollen auch hier ein Betriebsrat und eine Gewerkschaftsgruppe entstehen – das nächste Mal will man mit ihnen gemeinsam streiken.