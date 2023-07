»Hier zeigen sich Politiker und die High Society«

Waske/Bundesarchiv Beginn der Bayreuther Festspiele: Reichsminister Goebbels und Generalfeldmarschall von Blomberg der während der Pause

Das antifaschistische Aktionsbündnis und der Zusammenschluss »Organisierte Autonomie« hatten zu einer Kundgebung am Richard-Wagner-Platz in Nürnberg am vergangenen Freitag aufgerufen. Anlass hierzu waren Auseinandersetzungen um antifaschistisches Gedenken in Nordbayern. Worum ging es dabei?

Wir haben vergangenen Freitag – vorerst symbolisch – den Richard-Wagner-Platz vor dem Nürnberger Opernhaus in Esther-Bejarano-Platz umbenannt. Unserer Auffassung nach ist es angemessener, den Platz nicht nach einem Antisemiten wie Wagner zu benennen, sondern nach einer Antifaschistin und Auschwitz-Überlebenden wie Esther Bejarano. Zu wenig kommen hierzulande diejenigen vor, die gegen Faschismus und Nationalismus gekämpft haben, während bekannte Antisemiten wie Wagner allgegenwärtig sind. Zusätzlich zu unserer Aktion ruft ein neues Bündnis für den 25. Juli zu einer Demo gegen die Wagnerfestspiele in Bayreuth auf.

Was können Sie zur Geschichte des nach dem Opernkomponisten Richard Wagner benannten Platzes in Nürnberg sagen?

Dieser Platz vor dem Opernhaus wurde 1938 von den Nazis in Richard-Wagner-Platz getauft und umgebaut. Zu diesem Zweck wurden jüdische Anwohner zunächst enteignet und später deportiert. Wagner war Hitlers Lieblingskomponist, und Wagners Nachkommenschaft diente sich den Nazis an. Sie pflegten eine Freundschaft zu dem Diktator sowie zu dem rassistischen Ideologen Houston Stewart Chamberlain. Richard Wagner und sein Antisemitismus stehen exemplarisch für eine Reihe von ideologischen Vorläufern und Vordenkern der NS-Zeit.

Dem wollen wir die antifaschistische Mahnung an die Nazis und die Erinnerung an den Widerstand gegen den Faschismus entgegensetzen. Deshalb fordern wir, dass der Platz nach der jüdischen Musikerin und Antifaschistin Esther Bejarano benannt werden soll. Sie hatte sich zeitlebens gegen Faschismus und Krieg eingesetzt und war zu vielen Konzerten in Nürnberg zu Gast. Das passt nicht jedem. Im Vorfeld unserer Kundgebung hatte es ein Raunen in der Nürnberger »Hochkulturszene« gegeben. Angeregt durch Artikel in der Lokalpresse, äußerte sich beispielsweise die Kulturreferentin der Stadt Nürnberg negativ zu unserem Anliegen.

Welche Funktion kommt den 1876 von Richard ­Wagner selbst begründeten Festspielen aus Ihrer Sicht heute zu? Was passiert dort ­jährlich, abgesehen von den Inszenierungen auf der Bühne?

Die Wagner-Festspiele sind ein Event, das Vertreter der herrschenden Klasse aus Bayern und ganz Deutschland zusammenbringt. Hier geben sich Politiker und Wirtschaftsbosse die Klinke in die Hand. Zudem zieht die ­Veranstaltung einen elitären Kulturzirkel an.

Um eben jener herrschenden Klasse »die Festspiele zu versauen«, mobilisiert ein breites linkes Bündnis in der ­Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken zu einer Abenddemonstration am kommenden Dienstag. Warum genau an diesem Tag?

Dem »Bündnis Festspieldämmerung« ist es wichtig, zu Beginn der Wagnerfestspiele präsent zu sein. Gerade hier zeigen sich wie gesagt Politiker und die High Society. Während der Festspielzeit wird der Alltag der Stadt dem Betrieb untergeordnet. Es wird eine Sicherheitszone eingerichtet, Studenten müssen Wohnheime früher räumen, um Platz für den Festspielbetrieb zu machen. Für die anreisenden Politiker werden Routen mit Vorfahrt für die Dienstkarossen eingerichtet. Das alles wird nur für die Inszenierung eines elitären Kulturzirkels veranstaltet. Gegen diese Zustände richtet sich die Demonstration.

Und was bezwecken Sie mit Ihrer Protestaktion?

Wir wollen mit der Platzumbenennung ein antifaschistisches Gedenken der faschistischen Vergangenheit der Wagners entgegenstellen. Wir kämpfen gegen die noch heute bestehenden realen Machtstrukturen, die Faschismus und Krieg jederzeit wieder entfesseln können.