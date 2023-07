Neu erschienen

Mieterecho

In der aktuellen Mieterecho-Ausgabe schreibt Christoph Trautvetter über die Immobilien- und Handelsholding Signa: »Signa ist ein Private-Equity-Vehikel für Milliardäre und professionelle Investoren« und dabei »vor allem Betongold«. »PR und Lobbyismus am Hermannplatz«, wo Signa alle Register für den Karstadt-Umbau zieht, hat Niloufar Tajeri untersucht. Orhan Akman erläutert, wie die strukturellen Veränderungen im Einzelhandel nicht allein Arbeitsplätze, sondern auch die Entwicklung vieler Innenstädte gefährden. Benedict Ugarte Chacón schreibt über die »alte Tradition« des »guten Verhältnisses« der Berliner Landespolitik zur Immobilienwirtschaft. Rainer Balcerowiak hat sich ein »Paradebeispiel für Spekulation und Vertreibung« in der Jagowstraße 35 in Moabit näher angesehen. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 433, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckern­str. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de – oder als ­Download über www.bmgev.de

SoZ

In der Sommerdoppelausgabe der SoZ schreibt Burkhard Ilschner über die Pläne für den Ausbau der Offshorewindkraft: »Es wird eng auf europäischen Meeren«. Allerdings sei bis heute nie qualifiziert untersucht worden, »ob dieser Aufwand ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist«; die Masse der Bedenken werde gleichsam mit der nächsten Anlage »in den Meeresboden gerammt«. Volker Brauch beschreibt, wie die Transport- und Logistikbranche auf ihre Krise mit »noch mehr Ausbeutung« reagiert. Gerhard Hanloser erläutert, wie Identitätspolitik Klasseninteressen »spaltet und verdunkelt«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 7+8, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA schreibt Klaus Mertens über »rechte Schlossspender« in Berlin. Die Lagergemeinschaft Ravensbrück informiert über wiederholte Provokationen aus dem polnischen nationalistisch-faschistischen Spektrum bei Gedenkfeiern in Ravensbrück. Peter Nowak erinnert an die im April verstorbene Anne Allex. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Juli/August 2023, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de