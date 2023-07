Vorbereitete Flucht

Rolf Vennenbernd/dpa Verschafft Reichweite: Die Petersglocke, größte Glocke des Kölner Doms (7.2.2023)

Der Kölner Historiker Fritz Bilz hat eine knappe »Gegengeschichte« mit Szenen aus der Geschichte der katholischen Kirche in der Domstadt vorgelegt, die in Umrissen auch eine kleine Gesellschaftsgeschichte Kölns ist. 18 Episoden erzählt Bilz, angefangen bei der Christianisierung und den ersten Dombauten: »Wir lesen in der Zeit immer von den Christenverfolgungen, von den Verfolgungen nichtchristlicher Religionen durch die Christen hören und lesen wir wenig.« Im Jahr 520 legte ein Kleriker eigenhändig Feuer an die noch verbliebenen heidnischen Tempel.

Bilz erzählt von adligen Kölner Erzbischöfen, die vom Leben mit »Wein, Weib und Gesang« nicht lassen wollten: »Das wurde akzeptiert. Aber sie erhielten deshalb nur die niederen Weihen, für die höheren christlichen Amtshandlungen gab es die Weihbischöfe.« Die lukrativen, von allen Steuern befreiten kirchlichen Weinkneipen sorgten im Hochmittelalter für ständigen Streit mit dem Rat der Stadt Köln. Die Weinsteuer war Hauptquelle der städtischen Einnahmen. 1390 schaltete sich sogar der Papst in den Kölner »Flaschenkrieg« ein.

Der Autor berichtet – nicht ohne hintergründigen Witz – von Erzbischöfen, die so verhasst waren, dass sie vorsorglich Fluchttunnel bauen ließen, von Hexenprozessen, Judenpogromen, von Köln als Zentrum der Gegenreformation, von der Rolle des Klerus in der 1848er Revolution, von »gegenseitiger Unterstützung« von Kirche und Regime in der Nazizeit und von kirchlichen Versuchen, die Gewerkschaftsbewegung zu spalten. Ein lesenswertes Büchlein. (jW)