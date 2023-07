Auf dem Irrweg

Edgar Su/REUTERS Weichen im 18. Jahrhundert gestellt? Zerstörtes Wohnhaus im ukrainischen Borodjanka (4.6.2022)

Ob als Gastautor in der Zeit und der FAZ oder als Interviewpartner im Spiegel: Der Münchner Professor für Geschichte Osteuropas Martin Schulze Wessel ist stets zu Stelle, wenn es zu begründen gilt, warum Russland den Krieg in der Ukraine verlieren muss. Der Historiker, der auch Sprecher der deutschen Sektion der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission ist, unternimmt mit seinem Buch »Der Fluch des Imperiums« den Versuch, die gesamte Geschichte Russlands seit Zar Peter I. als »Irrweg« zu brandmarken. Mehrere Auflagen des für den Deutschen Sachbuchpreis nominierten Buches wurden binnen weniger Monate verkauft.

Peter I. galt bei bürgerlichen deutschen Historikern bislang als Vertreter einer Öffnung Russlands nach Europa, die von späteren konservativen Zaren konterkariert worden sei. Schulze Wessel, von 2012 bis 2016 Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, versucht hingegen, die neuere Geschichte Russlands neu und negativ zu deuten – im Geist kriegerischer Feindschaft.

Schon in der Einleitung gibt sich der Autor als Vertreter der These zu erkennen, die »russische Invasion« in der Ukraine ziele auf die »physische Zerstörung und symbolische Vernichtung« des Nachbarlandes. Mehr noch, Schulze Wessel behauptet, Russland führe einen »Vernichtungskrieg« einschließlich ethnischer Säuberungen. Warum Russland den Opfern seines »Vernichtungskrieges« in den nach Moskauer Rechtsauffassung Russland beigetretenen früheren ukrainischen Gebieten die russische Staatsbürgerschaft gibt, erläutert Schulze Wessel nicht. Denn das passt zum Zerrbild einer ethnischen Säuberung so wenig wie die Tatsache, dass im Gebiet Cherson und auf der Krim Ukrainisch nach wie vor eine der offiziellen Sprachen ist, und dass das Ukrainische auf der Krim in Kulturvereinen nach wie vor gepflegt wird.

Die Behauptung Schulze Wessels, die Russen wollten die Ukrainer vernichten, bleibt indes nicht für das Russland des Präsidenten Wladimir Putin reserviert. Die Wurzel des von ihm beklagten Übels sieht der Professor auch nicht im sowjetischen System, dem er selbstverständlich durchweg eine »verbrecherische Natur« attestiert. Die tiefen Ursachen dessen, was er als »Irrweg« Russlands beschreibt, sieht er in der »imperiale(n) Tradition Russlands«, die »besonders eng« mit den Herrschern Peter I. und Katharina II. verbunden war.

Schon dem Zaren Peter bescheinigt er eine »schonungslose Vernichtungspolitik« gegen Ukrainer. Der Hintergrund: Peter ging mit einem Feldzug gegen den Kosakenführer Masepa vor, der im Krieg zwischen Russland und Schweden zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf die Seite des schwedischen Königs Karl XII. übergelaufen war – sozusagen ein Vorbote späterer ukrainischer NATO-Aspiranten.

Die Auffassung, Russland ziele seit drei Jahrhunderten unentwegt auf die »Vernichtung« der Ukraine, spiegelt das Geschichtsbild ukrainischer Nationalisten, das Schulze Wessel weitgehend teilt. Schon in der Einleitung bezieht er sich hinsichtlich der Ukraine positiv auf den Begriff des »Befreiungsnationalismus«. Das ist keine geschichtswissenschaftliche Kategorie, sondern ein Begriff aus den Diskursen der »neuen Rechten« und »nationalrevolutionärer« Ideologen. Folgerichtig klassifiziert er den bewaffneten Untergrundkampf antisowjetischer Ultranationalisten in der Westukraine bis Anfang der 1950er Jahre als »nationalen Guerillakrieg« und »nationalen Widerstand«. Dabei »übersieht« er, dass dieser Kampf bei der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung insbesondere in den Regionen in der Mitte und im Osten keinerlei Unterstützung fand. Ein Grund dafür lag im multiethnischen Charakter der UdSSR, die auch ein gemeinsamer Staat von Russen und Ukrainern war. Schulze Wessel selbst führt Quellen an, aus denen hervorgeht, dass der ukrainische Nationalismus im Gegensatz dazu von Anfang an ethnisch konfiguriert war.

So zitiert er die bis heute fortwirkenden Thesen des ukrainischen Nationalisten Dmitro Donzow (1883–1973), der die Ukrainer als Europäer in Gegensatz setzt zu den Russen, die »Orientalen« seien. Schulze Wessel stellt fest, Donzow habe »maßgeblichen Einfluss« auf die 1929 gegründete »Organisation Ukrainischer Nationalisten« (OUN) gehabt. Donzows Kooperation mit den Nazis, für die er im besetzten Prag propagandistische Schriften verfasste, verschweigt er.

Nirgends gibt Schulze Wessel eine Antwort auf die Frage, wann sich die ukrainische Nation historisch formierte. Er konstatiert, dass die ukrainischen Intellektuellen des 19. Jahrhunderts »keine nationale Staatlichkeit« anstrebten. Und er zitiert die Erklärung der ukrainischen Rada vom 23. Juni 1917, also aus der Zeit nach der Februarrevolution. Darin heißt es, »ohne sich von Russland abzutrennen«, solle »das ukrainische Volk das Recht haben, selbst über sein Leben zu bestimmen«, also in einer Autonomie innerhalb des russischen Staates.

Den Vorwurf des ethnischen Nationalismus adressiert Schulze Wessel um so entschlossener an die Sowjetunion. So unterstellt er ihr eine »ethnische Feindsetzung« und spricht von einer »Ethnisierung des sowjetischen Gewaltregimes«. Der sowjetischen Politik bescheinigt er eine »Russifizierung« der Ukraine. Schulze Wessels propagandistischer Trick besteht darin, die Bekämpfung des tatsächlichen ethnischen Nationalismus durch den multinationalen sowjetischen Staat als Ausdruck eines ethnisch begründeten russischen Nationalismus auszugeben.

In diesem Kontext behauptet Schulze Wessel, die Sowjetunion habe eine »imperiale Ausbeutung« der Ukraine betrieben. Er begründet dies mit erheblichen Investitionen der ukrainischen Sowjetrepublik in anderen Gebieten der Sowjetunion. Dabei konstatiert er an anderer Stelle seines Buches, dass die Sowjetunion »erhebliche Subsidien« vor allem für ökonomisch unterentwickelte Sowjetrepubliken wie Tadschikistan und Usbekistan leistete. Diese Mittel wurden als Entwicklungshilfe gemeinsam von russischen und ukrainischen Gebieten der Sowjetunion vor allem für das sowjetische Zentralasien aufgebracht. Schon an dieser Stelle erweist sich der Vorwurf der »großrussischen« Ausbeutung der Ukraine durch den sowjetischen Staat als absurd. Um das Märchen von der durch die Sowjetunion ausgebeuteten Ukraine für seine Leser plausibler zu machen, untersucht Schulze Wessel bewusst nicht die Frage, wann die Ukraine den größten Schub auf den Gebieten der Entwicklung, Industrialisierung und Bildung erhalten hat. Denn das war in der Zeit der Sowjetunion.