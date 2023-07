Nachschlag: Revierverhalten

MDR/Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktion Die passionierten Jäger führen gerne ein veritables Doppelleben, von dem Frauchen und Herrchen rein gar nichts ahnen …

Liebe Katzenbesitzer, wussten Sie eigentlich, was Ihr Haustier den ganzen Tag über so alles macht? In Weimar hat man sich Mühe gegeben, es einmal herauszufinden, und ausgewählten Vierbeinern Peilsender und Videokameras umgeschnallt. Das Ergebnis hat vor allem die Halter verblüfft, die vorher über die Gewohnheiten ihrer Lieblinge befragt wurden und meist nicht einmal ansatzweise die Wahrheit erahnten: Alle untersuchten Katzen zog es keineswegs nur in Nachbars Garten, wie die meisten vermutet hatten. Nein, mehrmals am Tag überquerten sie die vielbefahrene Hauptstraße, wobei einige sogar artig erst links, dann rechts schauten, um dann durch den Park an der Ilm zu streunen und zum Beispiel im verwunschenen Garten des Liszt-Hauses Mäuse zu jagen. Eine Katze führte sogar ein veritables Doppelleben. Es ist Sommerloch, klar, aber »Wilde Miezen – Katzen allein unterwegs«, 2016 vom MDR gedreht, ist mit Abstand einer der sehenswerteren Filme über die Feliden und ihr Revierverhalten. (jt)