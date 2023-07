Flusen im Kopf

Erik Weiss/Plattenweg Tonträger/dpa »Ich freu’ mich jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen«: Feine Sahne Fischfilet

Als vor zehn Jahren das Album »Scheitern & Verstehen« der nordostdeutschen Band Feine Sahne Fischfilet erschien, fanden sich darauf veritable Gassenhauer. »Geschichten aus Jarmen« feierte das Leben in der vorpommerschen 3.000-Einwohner-Stadt. »Komplett im Arsch« hingegen war ein juveniler Weltschmerzsong mit eingängigem Refrain und »radikalem Nein zu dieser Welt«. Gefeiert wurde die Band damals auch, weil sie keinen Hehl daraus machte, dass die Provinz ihr Zuhause ist. Sie besetzte eine ­Popnische, die es den Zuhörern leicht machte, sich mit den sechs Jungs vom Dorf zu identifizieren. Dass das gerade bei einem linken Publikum zündete, war der klaren Haltung der Band und unverblümt-platten Politparolen wie »Deutschland ist scheiße – Deutschland ist Dreck« geschuldet.

Zehn Jahre später hat sich an der Haltung der Fischfilets nichts geändert, aber nach politischen Statements muss man auf dem neuen Album »Alles glänzt« suchen. Textlich kreist die Band, die im letzten Jahr gleich mehrere Mitgliederwechsel verkraften musste, um sich selbst und stellt zur Schau, dass sie auch nach einigen Jahren Auszeit – das letzte Album erschien 2018 – noch immer dieselbe ist. So ist das Eröffnungsstück »Kiddies im Block« eine Reminiszenz an die eigene Herkunft. Es handelt von der Perspektivlosigkeit im Neubauviertel, wo die Helden gefälschte Turnschuhe tragen, wo man vieles tut, aber sicher nicht die Polizei ruft. Nostalgisch erinnert diese Neubauwelt an die 90er. Aber Sänger Monchi singt: »Hier ändert sich nichts«, und meint die Randständigen, Vergessenen. Diese erste Single-Auskopplung ist ein guter Auftakt mit ausgefeiltem Text und starker Atmosphäre.

Anders angelegt ist »Wenn’s morgen vorbei ist«. Die kalkulierte Festivalhymne richtet sich an ein hedonistisches Sommerpublikum und gehört mit ihrer musikalisch-textlichen Vorhersehbarkeit à la »Wenn’s morgen vorbei ist, scheißegal, wir haben gelebt« zu den langweiligsten Momenten des Albums. Stark sind Feine Sahne Fischfilet hingegen immer dann, wenn sie sich ihren Kernthemen widmen: Freundschaft, Familie, Zusammenhalt trotz aller Unbill. Anrührend vorgetragen ist das in »Tage zusammen«. »Ich freu’ mich jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen«, heißt es dort und beschreibt die tiefe Zuneigung in einem ungleichen Team aus erwachsenem Mann und einem Kind, das nicht das eigene ist: »Du kannst immer zu mir kommen / Wir machen, was wir wollen / Nur Flusen im Kopf / Und chillen auf’m Balkon.«

Wirklich Neues darf man auf »Alles glänzt« nicht erwarten. Der Sound überzeugt, der Bass ist erfreulich präsent. Etwas schmal und verloren hingegen die Trompete von Max Bobzin. Seitdem Jacobus North als Trompeter ausgestiegen ist, wirkt die auf einen Mann reduzierte ­Bläserabteilung, die seit jeher charakteristisch für die Band war, ­eindimensional und wenig überzeugend. Als Soundtrack für eine kosmopolitische, klimabewegte Generation dürfte das Album dennoch funktionieren.