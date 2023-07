Vom Ich zum Wir

VG Bild-Kunst Enrico Baj, Roberto Crippa, Gianni Dova, Erró, Jean-Jacques Lebel und Antonio Recalcati: Grand tableau antifasciste collectif, 1960, Öl und Collage auf Leinwand, 400 × 500 cm

Am Beginn stand eine Frage: »Was genau löst den Wunsch aus, das ›Ich‹ gegen ein ›Wir‹ einzutauschen und damit die eigene Art zu denken, zu fühlen, sich auszudrücken und zu leben radikal zu ändern?« Um sie zu beantworten, recherchierten der Künstler und Aktivist Jean-Jacques Lebel und die Kunsthistorikerin Blandine Chavanne nach kollektiv produzierten Werken. Das Ergebnis ist die Ausstellung »Freundschaften. Gemeinschaftswerke von Dada bis heute«, die erst in Marseille zu sehen war und nun im Kunstmuseum Wolfsburg gezeigt wird. Freundschaft ist ein konstituierendes Element kollektiver Kunstproduktion, dennoch setzten die beiden Kuratoren bewusst nicht auf Künstlergruppen, um konzeptionelle Unschärfen zu vermeiden. Denn wie Siegfried Zielinski in seinem Katalogbeitrag mit Verweis auf Maurice Blanchot ausführt, ist »Freundschaft das mit einem anderen geteilte Gefühl des Fremdseins in dieser Welt«.

Die Auswahl ist dennoch schwer nachvollziehbar. Ornette Colemans Album »Free Jazz« (1960) wird am Anfang der Ausstellung zitiert, zudem beschließt das Cover-Artwork der Platte den Wolfsburger Parcours. Wo liegt hier der prinzipielle Unterschied etwa zu den Arbeiten der Guerilla Art Action Group (GAAG), die von 1969 bis 1975 aktiv und der ­Lebel freundschaftlich verbunden war? In beiden Fällen fanden sich Künstler zusammen, um für einige Zeit gemeinsam Welt und Wirklichkeit mittels Kunst zu interpretieren und zu kritisieren.

Ausgespart wurde auch das im Rahmen des Salón de Mayo im Juli 1967 entstandene »Wandbild von Havanna«, das von 110 kubanischen und internationalen Künstlern, darunter der deutsch-schwedische Maler, Autor und Dramatiker Peter Weiss, geschaffen wurde, – »weil es von langer Hand vorbereitet und überwacht« wurde, wie Lebel schreibt. Was wenig einleuchtet, denn obwohl es zweifelsohne eine formale Setzung gab, waren die Künstler in der Gestaltung völlig frei. Hier kommt Lebels anarchistische Ablehnung »staatssozialistischer« Modelle zum Ausdruck. Auch stellt sich die Frage, worin der Unterschied bestehen soll zu dem in der Schau gezeigten »Tableau collectif« (2006) von Camilla Adami, Erró, Lebel und Peter Saul. Auch sie einigten sich im Vorfeld ausschließlich auf ein Leinwandformat von 150 mal 150 Zentimetern, auch sie konnten anschließend Thematik und Motiv frei wählen. In den Ausstellungen werden die vier Leinwände immer in unterschiedlicher Anordnung, mal als Drei-mal-drei-Meter-Quadrat, mal als Reihung oder als Treppe präsentiert. Ein richtiges Gemeinschaftswerk wird daraus allerdings nicht.

Trotz dieser seltsamen Willkür in der Auswahl: Hier sind etwa wunderbare Beispiele der surrealistischen Gemeinschaftsproduktionen der Dessins Collectifs zu sehen oder der durch Faltung und Verbergen entstandenen Anschlusszeichnungen »Cadavre Exquis« u. a. von André Breton, Marcel ­Duhamel, Max Morise und Yves Tanguy. Dazu auch viele andere Arbeiten aus jüngerer Zeit. Für Wolfsburg wurden der Schau diverse Gemeinschaftswerke hinzugefügt wie die »Deutsche Gründlichkeit« (1989, Video) von Durs Grünbein und Via Lewandowsky sowie »The Bitch and Her Dog« (Super-8-Film, 1981) von Salomé und Luciano Castelli. Letztere gehörten zu den »Moritzboys« vom Berliner Moritzplatz und bildeten zusammen das Musikduo Geile Tiere. Im Zentrum der umfangreichen Ausstellung steht aber zweifelsfrei das »Grand tableau antifasciste collectif« (GTAC). Das vier mal fünf Meter große Ölbild auf Leinwand mit inkorporierter Collage entstand als spontane Reaktion auf die 1960 bekanntgewordene Folterung und mehrfache Vergewaltigung von Djamila Boupacha, einem Mitglied der Nationalen Befreiungsfront Algerien (FLN), durch französische Polizisten und Soldaten in Algier.

Das überbordende Tableau, dessen linke Hälfte fratzenhafte Gesichter neben einem Totempfahl zeigt, besitzt kein erkennbares Zentrum und ebensowenig einen goldenen Schnitt. Alles überlappt sich chaotisch, alles scheint gleichwertig und gleich bedeutsam, ist Ausdruck einer Empörung. Bei Lebel, dessen gute Freundin Nina Thoeren im selben Jahr in Los Angeles von einem misogynen Serienkiller ermordet worden war, verursachte diese sexistische, frauenfeindliche und kolonialistische Gewalt »eine tiefe Krise aus Wut und Verzweiflung«, wie Blandine Chavanne im Katalog schreibt. Der am Anarchismus orientierte Lebel hielt sich im Sommer 1960 im Mailänder Atelier von Roberto Crippa auf und begann das Gemälde, an dem der Ateliereigner sowie Enrico Baj, Gianni Dova und Antonio Recalcati in der Folge mitarbeiteten. Acht Monate später, einen Tag vor der öffentlichen Präsentation des Gemäldes im Juni in der Galleria Brera in Mailand, fügte der isländische Künstler Guðmundur Guðmundsson – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Erró – in der rechten oberen Ecke eine Vielzahl von Köpfen mit weit aufgerissenen Mündern hinzu. Sie stellen den kollektiven Aufschrei von Wut und Protest dar. Das Werk war Teil einer Ausstellung, in der weitere Bilder Errós und anderer Künstler zu sehen waren. 14 Tage nach der Vernissage wurde es von der Polizei aus dem Rahmen geschnitten, beschlagnahmt und blieb 27 Jahre unter Verschluss. Lebel ließ es restaurieren und zeigte das Gemälde als Fanal gegen Faschismus und Kolonialismus zuletzt etwa bei der Berlin-Biennale, die von Kader Attia 2022 konzipiert wurde.