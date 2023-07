»Der ukrainische Staat ist kein Leuchtturm der Freiheit«

IMAGO/ZUMA Wire Faschisten feiern Bandera: Kommunisten werden verfolgt (Lwiw, 1.1.2023)

Sie haben kürzlich die Kampagne »Nieder mit dem Krieg« zur Unterstützung des Kampfes von russischen und ukrainischen Kommunisten gegen den Krieg gestartet. Wer sind diese Gruppen, und wie arbeiten sie?

Das ist einmal der Revolutionäre Kommunistische Jugendverband (Bolschewiki), RKSM(B), aus Russland, eine Jugendorganisation, die lange mit der Russischen Kommunistischen Arbeiterpartei, KPRP, verbunden war, sich aber abtrennte, nachdem die Partei Anfang 2022 zu einer Befürwortung des Krieges umgeschwenkt ist. Auf der ukrainischen Seite sind da die Arbeiterfront der Ukraine und die Union der Kommunisten der Ukraine. Alle drei sind Organisationen, die den Krieg von beiden Seiten als imperialistischen Krieg charakterisieren und ablehnen. Die Arbeiterfront versucht etwa auch, innerhalb der Ukraine den Widerstand zu organisieren.

Welchen staatlichen Repressionen sind die Kriegsgegner in ihren Ländern ausgesetzt?

Das ist in beiden Ländern unterschiedlich. In Russland ist es so, dass Organisationen, die sich als kommunistisch verstehen, solange toleriert werden, wie sie gegenüber der Regierung und dem Krieg keine grundsätzliche Kritik äußern. Den Krieg offen zu kritisieren ist verboten, und es kommt immer wieder zu Verhaftungen von Aktivisten. In der Ukraine ist die Repression noch härter: Da sind alle kommunistischen und linken Organisationen kriminalisiert, das heißt, sie sind entweder vom Staat schon zerschlagen oder im Untergrund. Seit dem Putsch 2014 kam es immer wieder zu politischen Morden durch Faschisten, beispielsweise beim Massaker in Odessa 2014. Diese Morde werden so gut wie nie von staatlicher Seite verfolgt. Das heißt, man kann in der Ukraine als Kommunist oder als Antifaschist nur im Untergrund arbeiten.

In Form eines Podcasts in englischer Sprache diskutieren Sie gleichzeitig mit den verschiedenen Gruppen. Wen soll die Kampagne erreichen, und was soll sie bewirken?

Die Kampagne richtet sich nicht nur, aber vor allem an Leute mit einem linken Selbstverständnis, die solidarisch sind mit den Genossinnen und Genossen in der Ukraine und in Russland. Wir wollen damit aber auch unsere Haltung zum Krieg transportieren. Wir wollen verdeutlichen, dass der ukrainische Staat kein Leuchtturm der Freiheit ist, der jetzt verteidigt werden muss, sondern ein sehr repressives, reaktionäres Regime. Und dass auf der anderen Seite auch Russland ein kapitalistischer Staat ist, der einen brutalen und reaktionären Krieg führt. Wir wollen praktisch zeigen, dass wir nicht zur Ohnmacht verdammt sind, wenn die Kapitalisten sich bekriegen, sondern dass wir etwas tun können – nämlich Solidarität üben mit den Kräften, die nicht nur gegen den Krieg, sondern auch seine Ursache kämpfen: den Kapitalismus.

Sie sagen, der Krieg sei von beiden Seiten ein Krieg um Rohstoffe und Märkte, um Handels- und Militärhäfen. Weder die Regierung der Ukraine noch die Russlands vertrete die Interessen der Arbeiterklasse. Welche Rolle schreiben Sie den NATO-Staaten zu?

In den frühen 90ern gab es die Zusicherung der NATO an die Sowjetunion, dass sie sich nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Wie wir wissen, ist genau das dann aber kontinuierlich passiert. Und über 30 Jahre lang hat das Kriegsbündnis eine sehr eskalative Haltung gegenüber Russland eingenommen, die sich dann unter anderem im Putsch in der Ukraine geäußert hat. 2014 wurde die Regierung Janukowitsch, die über Jahre hinweg versucht hatte, eine vermittelnde Position zwischen der NATO und Russland einzunehmen, gestürzt und durch eine einseitige Pro-NATO-Regierung aus extrem nationalistischen und teilweise faschistischen Kräften ersetzt. Der Krieg im Donbass begann bereits 2014 und wurde mit Unterstützung der NATO geführt. Demnach trägt die NATO einen entscheidenden Teil der Verantwortung für den Krieg in der Ukraine, auch wenn die Propaganda uns heute etwas anderes erzählt und man so tut, als wäre Putin eines Morgens aufgewacht und hätte sich entschieden, die Ukraine zu überfallen.