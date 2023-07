34 Schüsse

Guido Kirchner/dpa Von Herford bis nach Paris: Junge Menschen werden zu Opfern der Staatsgewalt (Herford, 15.7.2023)

Dein Freund und Sterbehelfer: Acht Polizeikugeln treffen Bilel G. am 3. Juni in Bad Salzuflen am Ende einer Verkehrskontrolle. Zwei in die Brust und jeweils eine in den Bizeps, den Unterarm, unter den Rippenbogen und in den Rücken. Zudem ein Streifschuss an der Stirn und ein Durchschuss im Nacken. Insgesamt schießen sechs Polizisten ganze 34mal auf den erst 19jährigen. Er hat überlebt, ist brustabwärts nun jedoch querschnittsgelähmt.

Unerwünschter Protest

Ein lokales Bündnis hatte deshalb am vergangenen Samstag in Herford zu einer Demonstration für Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen nach dem Einsatz aufgerufen. Etwa 600 Menschen versammelten sich laut Organisatoren am städtischen Bahnhof, dem Startpunkt der Versammlung »Die Polizei lügt!«. Die Route sollte ursprünglich über den Alten Markt zur Polizeiwache an der Hansastraße führen, kam dort allerdings gar nicht erst an: Nach etwas mehr als zwei Stunden, und nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt, musste das Organisationsbündnis die feststeckende Demonstration vorzeitig auflösen.

Immer wieder schob die Polizei, die mit mehreren Hundertschaften vor Ort war, neue Gründe vor, um den Protest zu sabotieren und nicht weiterziehen zu lassen. Laut den Beamten wurde es sogar zu einem Problem, dass sich Demonstrierende zusätzlich auf der anderen Straßenseite aufhielten. Dabei war es die Polizei selbst, die diese und weitere Verkehrsachsen unnötigerweise zum Erliegen gebracht und so für die Teilnehmenden geöffnet hatte. Dass Busse und Autos dadurch nicht weiterkonnten und Geschäfte wegen der Demo früher schließen mussten, wirkte so, als wollte man das Leben in der Stadt an diesem Tag bewusst erschweren, um die Einwohner gegen die Protestierenden aufzubringen. Polizei und Lokalpresse bauten bereits Tage vor der Demo ein Bedrohungsszenario auf; es würden »Linksextreme und Salafisten« erwartet, hieß es. Gleich mehrere Personen wurden festgenommen.

Unter diesen Bedingungen war es für die Organisatoren schwer, ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Dabei begann der Protestmarsch zunächst mit kämpferischen Redebeiträgen und Forderungen nach unabhängigen Ermittlungsbehörden. Es wurden T-Shirts gegen Spenden hergegeben, um die Familie Bilels beim barrierefreien Umbau ihres Hauses zu unterstützen. Das »Bündnis gegen rechts« erinnerte an den Fall von Hüseyin E., der 2014 bei einer Verkehrskontrolle in Herford brutal seitens der Polizei angegriffen worden war. Anschließend hatte ein Polizist E. mittels manipulierter Bilder der Gewalt bezichtigt und von diesem auch noch Schmerzensgeld verlangt, ehe ein anderes Video E. entlastete.

Kein Einzelfall

Der »Solidaritätskreis Mouhamed« klärte über den Fall des 16jährigen Geflüchteten Mouhamed Lamine Dramé auf, der im vergangenen Jahr in Dortmund durch Polizisten erschossen worden war. Anlässlich des Jahrestags der Tötung ruft das Bündnis bundesweit zu einer Demonstration am 12. August in der Stadt auf. Auch wurde während verschiedener Reden und Banner an Nahel Merzouk erinnert, der am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre durch Beamte erschossen wurde. Die Demonstrierenden skandierten immer wieder: »Von Herford nach Paris – fight the Police!«

Einstweilen ermittelt die Staatsanwaltschaft Detmold und die Mordkommission »Heide« zu den Geschehnissen. Auch Wochen danach sind zahlreiche Fragen offen. Bisher scheint festzustehen: Der 19jährige Bilel war am 3. Juni ohne Fahrerlaubnis morgens um halb fünf in Herford unterwegs. Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, geriet er wohl in Panik und flüchtete bis in die Nachbarprovinz Bad Salzuflen. Sechs Polizeiwagen folgten ihm, bis die Fahrt in einer Sackgasse endete. Laut Polizei soll Bilel dort gewendet haben und mit erhöhter Geschwindigkeit auf sie zugerast sein, weshalb sechs von 13 Polizisten das Feuer eröffnet hätten. Vier Tage später kam eine zweite Pressemitteilung, von erhöhter Geschwindigkeit war plötzlich nicht mehr die Rede. Es ist nicht einmal klar, ob er auf die Beamten zufuhr. Selbst die Ermittlungsbehörden zweifeln an den Aussagen der Polizei. Weder Bodycams noch Fahrzeugkameras seien angeschaltet gewesen, es gibt angeblich keine Aufnahmen von dem Vorfall. Bilel wurde in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen, hat mehrere schwere Operationen hinter sich. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen versuchten Mordes, gegen die sechs Beamten wegen Körperverletzung.