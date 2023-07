Vorwärts zur Entdollarisierung

U. J. Alexander/imago Die Wirtschaftskraft der BRICS nimmt rasant zu – allerdings ziehen die Mitglieder nicht in allen Fragen an einem Strang

Es wäre ein Meilenstein in der Geschichte der 2001 gegründeten BRICS-Allianz von Schwellenländern: Nach von der Russischen Botschaft in Kenia gestreuten Informationen wollen die bisherigen BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eine eigene, durch Gold sowie andere Rohstoffe wie Silber oder seltene Erden gedeckte Währung einführen. 41 Staaten hätten bereits ihr Interesse an einer solchen Währung bekundet, deren offizielle Ankündigung während des für den 15. August anberaumten BRICS-Gipfels in Südafrika erfolgen werde. Die Schaffung einer eigenen Währung würde aus Sicht der BRICS-Staaten den internationalen Handel erleichtern, vor allem aber den globalen Süden von der damit enorm geschwächten Leitwährung US-Dollar unabhängiger machen und die Herausbildung einer multipolaren Weltordnung weiter befördern.

Allerdings hat der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar inzwischen erklärt, sein Land habe keine Pläne für eine eigene BRICS-Währung. Die Stärkung der Rupie habe für Indien Priorität. Dass die Äußerung kurz nach einer USA-Reise von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi erfolgte, bei der eine Vertiefung der militärischen und wirtschaftlichen Kooperation vereinbart wurde, nährt Spekulationen, sie könne auf Druck Washingtons hin erfolgt sein. Für die Positionierung Neu-Delhis dürfte aber auch die Sorge, Indiens Hauptkonkurrent China könne durch eine gemeinsame Währung wie auch durch eine Erweiterung des BRICS-Bündnisses gestärkt werden, eine entscheidende Rolle spielen. Gedämpft wurden die Erwartungen auch vom Vizedirektor der New Development Bank der BRICS, Leslie Maasdorp, der Anfang des Monats darauf hinwies, dass auch der Yuan noch weit davon entfernt sei, als Reservewährung gelten zu können. Daher gehe es in Diskussionen um eine alternative Währung um eine »mittel- bis langfristige Zielsetzung«.

Dass es unter den BRICS-Staaten unterschiedliche Haltungen zur Schaffung einer gemeinsamen Kernwährung gibt, ist bekannt. Als lauteste Verfechter der Idee gelten der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Vertreter Russlands. Südafrika äußert sich deutlich zurückhaltender. Die Notwendigkeit, sich vom US-Dollar und auch vom US-amerikanisch kontrollierten SWIFT-System unabhängiger zu machen, ist aber im globalen Süden unumstritten. Dort leidet man schon seit langem am Rückgang seiner Dollar-Reserven. Aber auch die Sanktionspolitik insbesondere der USA, die sich seit Jahrzehnten als imperialistisches Herrschaftsinstrument besonders gegen Länder des globalen Südens richtet, hat diese Überzeugung anwachsen lassen. Als Konsequenz hat der Handel in anderen Währungen erheblich zugenommen, allen voran in chinesischen Yuan. Das Einfrieren von mehr als 300 Milliarden US-Dollar an russischen Devisenreserven im Westen im Februar 2022 befeuerte den schon länger bestehenden Trend noch einmal: Der Dollar-Anteil an den globalen Währungsreserven sank bis Ende 2022 von zuvor 55 auf 47 Prozent und damit zehnmal schneller als im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte, in denen er von 73 auf 55 Prozent abgefallen war.

Die Ausweitung des Handels in Landeswährungen ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Entdollarisierung. Laut dem russischen Finanzministerium werden 70 Prozent der Handelsgeschäfte zwischen Russland und China entweder in Rubel oder Yuan abgewickelt. Bei allen russischen Handelsgeschäften sind es gar 80 Prozent. Indische Raffinerien bezahlen ihre russischen Ölimporte, die in den letzten zwei Jahren deutlich gesteigert wurden, in Yuan. Bei Geschäften zwischen Bolivien und Russland wird die Landeswährung akzeptiert, so wie auch zwischen Brasilien und China. Ausgerechnet zwischen dem jahrzehntelangen engen US-Verbündeten und weltweit zweitgrößten Erdölproduzenten Saudi-Arabien auf der einen und Beijing auf der anderen Seite laufen Verhandlungen, Ölgeschäfte untereinander ebenfalls in Yuan abzuwickeln. Solche bilateralen Handelsvereinbarungen haben das Potential, die Dominanz des US-Dollars erheblich zu »gefährden« und den derzeit stattfindenden tektonischen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse in Richtung globaler Süden, die in ihrem Ausmaß noch vor einem Jahr kaum jemand für möglich gehalten hätte, zu verstärken. Und dies unabhängig davon, ob und wann das BRICS-Bündnis tatsächlich eine eigene Währung einführt. Das Vorantreiben einer multipolaren Weltordnung durch den globalen Süden kann mit Fug und Recht als die wahre Zeitenwende bezeichnet werden.

Gerade die zu erwartende BRICS-Erweiterung im August wird nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Weltordnung und die fortschreitende Entdollarisierung des Welthandels haben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich mit dem Iran, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Algerien, Ägypten, der Türkei, Indonesien und Mexiko unter den fast 20, nach anderen Quellen sogar 40 Anwärtern wichtige Wirtschaftsmächte und Schwellenländer befinden.

Nach aktuellen Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) tragen bereits die derzeitigen fünf BRICS-Staaten 32,1 Prozent zum globalen Wachstum bei – gegenüber 29,9 Prozent der G7. Schon jetzt ist China für etwa 125 Länder der wichtigste Handelspartner. Würden all diese Geschäfte über den Yuan abgewickelt, dürfte dies die Stellung des Dollars durchaus in Bedrängnis bringen.