Und: Action!

Brendan McDermid/REUTERS

Mit Plakaten und Sprechchören haben Schauspieler in mehreren US-Städten ihren Streik begonnen. Unter anderem in Los Angeles und New York (Foto) gesellten sich die Darsteller am Freitag zu den bereits seit Anfang Mai streikenden Drehbuchautoren und protestierten vor Filmstudios. Es ist der erste Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA seit mehr als 60 Jahren. Die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA fordert für ihre Mitglieder eine bessere Vergütung sowie Regelungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. (dpa/jW)