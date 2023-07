»Dieser Beamte ist als Hardliner bekannt«

Christian Mang Kirchenasyl als wichtige Schutzinstitution (Berlin, 11.9.2014)

Ein kurdisches Ehepaar aus dem Irak wurde vergangenen Montag im Kirchenasyl der Evangelischen Kirchengemeinde in Lobberich durch die Ausländerbehörde Viersen festgenommen. Das Paar sitzt nun in Abschiebehaft und soll nach Polen überstellt werden. Was geschah an diesem Tag?

Die Ausländerbehörde rückte in den frühen Morgenstunden mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss an. Man war schon dabei, die Tür aufzubrechen, als die Pfarrerin hinzukam und die Tür öffnete, um die Lage zu entschärfen. Die Protestantin wollte einen Arzt hinzuziehen, weil das sowieso bereits schwer traumatisierte Paar durch den unangekündigten Auftritt der Behörde sehr aufgeregt war, die geflüchtete Frau erlitt einen Zusammenbruch. Behördenmitarbeiter sagten jedoch, einen eigenen Arzt dabei zu haben. Sie brachten das Paar in die hessische Abschiebehaftanstalt in Darmstadt. Die Frau erstattete danach Anzeige, weil sie sehr grob behandelt wurde. Beide waren 2021 aus dem Irak geflohen und befanden sich seit Ende Mai 2023 im Kirchenasyl. Mit dem gewaltsamen Bruch des Kirchenasyls ist eine rote Linie überschritten.

Warum musste der Abschiebeversuch des Paares durch die Bundespolizei vom Flughafen Düsseldorf nach Polen daraufhin aus medizinischen Gründen abgebrochen werden?

Beide Personen haben traumatische Erfahrungen in Polen und auf dem Fluchtweg dorthin gemacht. Wenn sie dorthin zurückmüssen, würden sie sich umbringen, sagten sie. An der Grenze von Belarus nach Polen hätten sie sich ausziehen müssen, seien mit Waffen bedroht, gedemütigt und geschlagen worden. Dort angekommen, mussten sie ihre Fingerabdrücke abgeben, seien im geschlossenen Lager inhuman behandelt worden – ohne Möglichkeit zu telefonieren; ihre Habseligkeiten wurden ihnen weggenommen. Mit all dem sind sie kein Einzelfall. Sie wurden bereits einmal nach Polen abgeschoben. Dort sei ihnen die Aufnahme verwehrt und im Fall ihrer Rückkehr erneute Inhaftierung angedroht worden.

In der Regel respektieren die Behörden den Schutzraum des Kirchenasyls für Geflüchtete. Wie konnte es überhaupt zu dieser Festnahme kommen?

Kommt jemand ins Kirchenasyl, fragt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Härtefalldossier an. Da es in dem Fall nicht verlangt wurde, reichten wir keines ein. Deshalb behauptete die Behörde, zuständig zu sein und abschieben zu müssen. Das ist falsch. Sie hat einen Ermessensspielraum. Der zuständige Beamte ist als Hardliner bekannt; die Behörde akzeptierte schon in anderen Fällen unser Kirchenasyl nicht. Das ist unüblich.

Die Kirche im Rheinland protestiert mit einem offenen Brief gegen das Behördenvorgehen. Richteten Sie sich damit an die für die städtische Ausländerbehörde zuständige Bürgermeisterin Sabine Anemüller von der SPD?

Unter anderem; wir setzen auf verlässliche Kommunikation. Das ist der Tenor aller Verabredungen zum Kirchenasyl. Die Fachleute der rheinischen Kirche haben dies angemahnt: Ob mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder der Landesregierung und dem nordrhein-westfälischen Innenministerium. In NRW gibt es derzeit rund 140 laufende Kirchenasyle. Im vergangenen Jahr konnten davon rund 98 Prozent mit einer Bleibeperspektive für die Betroffenen beendet werden. Wir agieren jetzt auf allen Ebenen. Der Rechtsanwalt des Paares hat einen Eilantrag gestellt, um die Menschen aus der Haft zu holen. Gutachten weisen nach, wie instabil die psychische Gesundheit des Paares in dieser prekären Situation ist.

Hat sich das politische Klima insgesamt verschärft?

Allerdings. Das kann man am neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, GEAS, erkennen, das auf Abschottung setzt. Es kann nicht angehen, dass Menschen in einigen Ländern misshandelt, geschlagen, unterversorgt und der Freiheit beraubt werden. Es gibt immer weniger Proteste dagegen und kritische Presseberichte darüber. So fühlen sich manche Behörden berufen, härter vorzugehen. Das Kirchenasyl zu brechen ist ein Skandal. Da darf es keinen Präzedenzfall geben. Wir fordern die sofortige Freilassung der beiden Geflüchteten aus der Haft und einen Abschiebestopp nach Polen.