Trauma Genua

Am 20. Juli 2001 stirbt Carlo Giuliani in Genua durch den Kopfschuss eines Carabiniere, anschließend wird der 23jährige Student vom Polizeiwagen überrollt. Die Bilder des Getöteten haben sich eingebrannt. Er war einer von rund 300.000 Demonstranten, die in jenem Sommer ihre Wut gegenüber den Herrschenden des G8-Gipfels auf die Straßen tragen wollten – mit fatalen Konsequenzen.

Ein Besuch 22 Jahre danach: Die Spuren an der Diaz-Schule, damals Herberge für das Genua-Sozialforum, unabhängige Medien und Demonstranten, sind kaum noch zu erkennen. Am 21. Juli hatten Polizeieinheiten die Schule gestürmt und mit brutaler Gewalt geräumt. Alessandro Cavanna ist seit 13 Jahren Direktor der Schule – über die Jahre kamen immer wieder Menschen, die in jener Nacht von den rund 300 schwerbewaffneten Carabinieri gejagt wurden und erzählten ihm ihre Geschichte. Etwa Mark Covell, ein britischer freiberuflicher Journalist. »Er sagt, er müsse hierherkommen und den Ort sehen, wo das passiert ist, um es zu verarbeiten«, erinnert sich Cavanna. »Denn es war die schlimmste Erfahrung seines Lebens.« Nachdem er von den Polizisten zusammengeschlagen worden war, lag er zwei Wochen mit einer punktierten Lunge im Koma. Er war einer von insgesamt 82 Verletzten, 63 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Mit Traumata haben sie alle zu kämpfen – noch immer.

Beim Gang durch das Gebäude versucht Cavanna zu rekonstruieren, was sich damals in seiner Schule ereignet hat. »Es ist nicht einfach«, erklärt er. Denn was er weiß, basiert lediglich »auf den Erinnerungen der Betroffenen«. Hier Toilettenräume, in die sich ein Mädchen geflüchtet hatte, das geschlagen und schwer verletzt wurde. Dort eine Treppe, über die sich die Flüchtenden in die oberen Stockwerke zu retten versuchten – Blutspuren überall, gefunden wurde auch ein abgebrochener Zahn. Zu sehen ist von alledem nichts mehr, die Räume wurden renoviert, das Blut der Menschen in der Turnhalle, die zum Schlafen genutzt wurde, versiegelt unter neuen Dielen. 14 Jahre später urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Ereignisse »als Folter eingestuft werden müssten«.

Doch die Gewalt endete nicht mit dem Überfall auf die Diaz-Schule. Über 300 Menschen wurden während des Gipfels in die Bolzaneto-Kaserne verbracht, die als temporäre Gefangenensammelstelle diente. Viele blieben traumatisiert zurück: 18 Stunden stehen müssen, Schlafentzug, Verweigerung des Toilettenbesuchs oder nur unter direkter Aufsicht, ständige Gewalt und die Androhung davon, Erniedrigung, der Zwang sich auszuziehen, faschistische Lieder anhören und singen zu müssen, Mussolini-Bilder an den Wänden … Auch die Schwerverletzten wurden direkt aus dem Krankenhaus in die Kaserne gebracht.

Am 14. Juli 2008 wurden schließlich 15 Polizisten wegen brutalen Vorgehens gegen Demonstranten zu Gefängnisstrafen von fünf Monaten bis zu fünf Jahren verurteilt. 30 Beamte wurden freigesprochen.