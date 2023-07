Die Zahl 33

jW

Wolodimir Selenskij ging vor dem NATO-Gipfel in Vilnius verstärkt seinem Hauptberuf als Komiker nach. Er beteuerte, nur dann in die litauische Hauptstadt zu reisen, wenn die Ukraine in die NATO eingeladen werde. Gleichzeitig hieß es aber, US-Präsident Joseph Biden werde ihn in der litauischen Hauptstadt zu einer Audienz empfangen und mit dem trösten, was Washington so zu bieten hat: Streumunition, Garantien, NATO-Ukraine-Rat, langfristige G7-Waffenhilfe usw. Selenskij blieb jedoch bei seiner gewählten Rolle und nannte den Gipfel kurz vor Ankunft bei dem »absurd«, später fröhlich ein »wichtiges Signal«. Dem Akteur ist nichts zu schwör.

Seine Einlage kam nicht bei allen gut an, berichtete ZDF-Korrespondent Florian Neuhann am Mittwoch im »heute journal«, Kritik an Selenskij habe es aber kaum gegeben, nur der britische Verteidigungsminister Ben Wallace habe »Zurückhaltung« gefordert und »mehr Dankbarkeit«. Wallace hatte bei Sky News außerdem geknurrt: »Ich habe den Ukrainern vergangenes Jahr, als ich elf Stunden gefahren bin, damit mir eine Liste gegeben wird, gesagt: Ich bin nicht Amazon.« Ihr Krieg sei ja ein »edler Krieg«, aber Kiew müsse daran denken, dass es andere Staaten bitte, ihre eigenen Waffenbestände zugunsten der Ukraine aufzugeben oder dass es darum gehe, »zweifelnde Politiker« etwa in den USA zu überzeugen: »Ob man es mag oder nicht, die Leute wollen etwas Dankbarkeit sehen.« Das besagt nur: Wallace ist unfähig, Selenskijs politische Ästhetik zu würdigen.

Dabei hatte der Kiewer schon am Dienstag auf einer Bühne fürs kulturelle Begleitprogramm des Gipfels im Zentrum von Vilnius litauische Massen begeistert. Hinter ihm wurde, berichtet FAZ-Korrespondent Thomas Gutschker am Donnerstag, der Schriftzug »#UkraineNATO33« eingeblendet – »33 für das 33. Mitglied, das Kiew gerne wäre. Auf dem Lukiškių-Platz schien das schon der Fall zu sein, nicht formal, aber emotional: die Ukraine als Mitglied der Herzen.« Aus seinem machte Selenskij dort keine Mördergrube. Gutschker: »Unter großem Jubel wurde die Flagge der umkämpften Stadt Bachmut gehisst, Staffelläufer hatten sie aus dem Osten des Landes in die litauische Hauptstadt gebracht. ‚Und diese unsere Flagge bedeutet, dass es nie wieder Deportationen aus den baltischen Staaten nach Sibirien geben wird, nie wieder die Teilung Polens, nie wieder die Erniedrigung Ungarns, nie wieder Panzer in Prag, nie wieder den Winterkrieg in Finnland, nie wieder die Besetzung Europas›, sagte er.« Faschismus gab es in der Aufzählung Selenskij nicht, schon gar keinen deutschen oder ukrainischen. Und ob es einen Zweiten Weltkrieg gab, ist bei Regierenden in Kiew oder Vilnius ohnehin eine offene Frage. Laut Selenskij fand offenbar nur eine einzige Besetzung Europas statt – als die Rote Armee am Atlantik stand oder so ähnlich. Der FAZ-Mann ist bis auf den Weltkrieg voll auf Selenskijs Historientrip und meint über dessen jubelnde litauischen Hörer: »Die Menschen haben bittere Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Zwangseingliederung in die Sowjetunion. Sie fiebern mit den Ukrainern, und sie leiden mit ihnen.« Denn die Sowjetunion ist schließlich nie verschwunden. In solcher von der Kunstfreiheit aufgedeckten Geschichte war die von Nazideutschland erzwungene Ausgliederung des litauischen Memelgebiets im März 1939 wahrscheinlich eine Folge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrags, der fünf Monate später abgeschlossen wurde. Und Polen hatte Vilnius von 1920 bis 1939 okkupiert? Kann nach Selenskij nur eine sowjetisch-russische Machenschaft gewesen sein.

Die für ihn eingeblendete Zahl 33 erscheint da ungewöhnlich passend. Im Jahr 933 besiegte der deutsche König Heinrich I. in der Schlacht bei Riade die ewig plündernden Magyaren und löste als erster europäischer Regierungschef das Ostproblem ein für allemal. Er hat endlich in Selenskij einen würdigen Nachfolger.