Anno … 29. Woche

1878, 17. Juli: Mit der vom Reichstag verabschiedeten Novelle der Reichsgewerbeverordnung verbessert sich der Arbeitsschutz für Kinder und Jugendliche. Fabrikinspektionen werden obligatorisch. Basierend auf der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 ist Fabrikarbeit für Kinder bis zum zurückgelegten zwölften Lebensjahr verboten. Die Höchstarbeitszeit liegt bei zehn Stunden. Weiterreichende Bestimmungen werden von Reichskanzler Otto von Bismarck strikt abgelehnt. Für Heimarbeit und Landwirtschaft gelten die Regularien nicht. Entsprechende Kinderschutzgesetze werden erst 1903 erlassen, für die Landarbeit in der BRD sogar erst 1960 (in der DDR ab 1949).

1918, 17. Juli: In Jekaterinburg im Ural werden der ehemalige russische Zar Nikolaus II. und seine Familie von Bolschewiki erschossen. Die Romanows waren nach der Abdankung Nikolaus II. im Zuge der Februarrevolution zunächst in Puschkin im Alexanderpalast unter Hausarrest gestellt worden. Im August hatte Ministerpräsident Alexander Kerenski aufgrund von Sicherheitsbedenken ihre Übersiedlung in den Ural nach Tobolsk verfügt. Nach der Oktoberrevolution bringen die Bolschewiki die Romanows nach Jekaterinburg, wo sie in einem von einem Zaun umgebenen Haus in absoluter Isolation lebten. Der Beschluss ihrer Tötung erfolgt vor dem Hintergrund des russischen Bürgerkriegs. Jekaterinburg und damit die Zarenfamilie drohen in die Hände weißer Truppen zu fallen.

1943, 17. Juli: Nach der Niederlage der Hitlerwehrmacht in der Kursker Schlacht (5.–16.7.) startet die Rote Armee eine Gegenoffensive nördlich von Kursk. Am 4. August wird die Stadt Orjol befreit, gleichzeitig wird auch die Südwestfront im Donezbecken Richtung Charkow (Befreiung am 23.8.) ausgeweitet.

1958, 20. Juli: Stellvertretend für Bundeskanzler Konrad Adenauer hält Innenminister Gerhard Schröder (CDU) in Westberlin am Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler eine Gedenkrede. Das ehemalige SA- und NSDAP-Mitglied führt in seiner nur achtminütigen Rede aus, dass das deutsche Volk seinen Blick in die Zukunft richten solle, es kommen nun darauf an, »die Vergangenheit geläutert zu überwinden«.

1993, 23. Juli: Der tschechische Staatspräsident Vaclav Havel unterzeichnet das kurz zuvor von der Parlamentsmehrheit gebilligte »Gesetz über die Unrechtmäßigkeit des Kommunismus«. Es tritt als antikommunistische Staatsdoktrin, offiziell am 1. August in Kraft. Das Gesetz ist eines der ersten dieser Art nach dem Untergang der sozialistischen Staaten in Europa.