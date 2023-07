Nachschlag: Was deutsch ist

Thomas Trutschel/IMAGO/photothek

Sie spricht schlechtes, bisweilen konfuses Deutsch. Ein Makel, der besonders auffällt, weil Reden ein entscheidendes Medium ihrer Tätigkeit ist. Diese Information vorangestellt, sprach Annalena Baerbock im Radio zur neuen China-Strategie der Bundesregierung. Das alte Ethos des Imperialismus, wie es von einer grünen Menschenrechtskämpferin erwartbar gewesen wäre, äußert sich bloß gedämpft, es dominiert das Rollenverhalten als oberste Diplomatin. Da gilt es, Lösungen zu finden, die »unsere Wirtschaft« und »unsere demokratische Lebensweise« schützen, aber wenn »wir China aufmerksam zuhören, dann hören wir leider eskalatorische Worte«. Was ist gemeint? Die Außenministerin warnt davor, dass der Chinese »eine gewaltsame Veränderung der Straße von Taiwan« im Sinn haben könnte. Was sie sagen will: eine Veränderung des Status quo. Da geht es – weil eine der am dichtesten befahrenen Wasserstraßen der Welt – um Anteile am Welthandel, also um die Interessen von Staat und Kapital, die noch jede Ministerin in diesem Land zu vertreten hat. (brat)