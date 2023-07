Der musealisierte Rebell

Arwed D. Gorella / Verlag Klaus Wagenbach Zum Schießen: Ein Mann und sein Spielzeug (Werbeplakatausschnitt »4 neue Lieder«, 1968)

Als lebender Künstler in einem historischen Museum präsentiert zu werden, ist eine Ehre, aber eine zweifelhafte. Ein wenig wirkt es wie ein vorzeitiger Nachruf; viel Neues erwartet man nicht mehr von dem Menschen.

Wolf Biermann ist an diesem Eindruck nicht ganz unschuldig. In übler Erinnerung ist, wie der 25. Jahrestag der Maueröffnung im Bundestag gefeiert wurde. Biermann war zum Klampfen und Singen eingeladen. Kaum überraschend und vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) nur milde getadelt, nutzte er die Gelegenheit, die Abgeordneten der Linkspartei zu beschimpfen. Freilich war er schon damals der vermutlich Letzte, der diese ziemlich harmlose Truppe für SED-Nachfolger hielt. Bereits vor einem Jahrzehnt kämpfte er die Schlachten der Vergangenheit zum ungezählten Mal wieder aus.

Aber natürlich präsentiert das Deutsche Historische Museum Biermann nicht, um ihn als Dinosaurier hinzustellen. Mag Raphael Gross, Stiftungspräsident des Berliner Museums, auch betonen, dass es sich um keine Ausstellung von und für, sondern über Biermann handle – der Gefeierte dürfte keinen Anlass finden, über irgendeine Einzelheit unzufrieden zu sein.

Der zentrale Raum der von Monika Boll kuratierten Schau ist dem Musiker Biermann gewidmet. Hier sind Aufnahmen von Liedern verschiedenster Schaffenszeiten mit Stimmen von zumeist wohlwollenden Kritikern kombiniert. Der Hauptteil aber, kreisförmig um diese Mitte herum angeordnet, zeigt das politische Leben Biermanns. Dessen Ablauf ist bekannt. Ein kommunistischer Hamburger Jugendlicher siedelt 1953 in die DDR über, erhält dort eine hervorragende Ausbildung, assistiert am Berliner Ensemble und wird zu Beginn der 60er Jahre sogar von Hanns Eisler als kommender Arbeitersänger gefördert. Aber schon der junge Biermann hat keinerlei Ahnung von den Widersprüchen der Welt. Er misst die DDR an einem kommunistischen Ideal, dem sie natürlich noch nicht genügen kann. Kulturpolitische Entscheidungen radikalisieren ihn; Folge von Westveröffentlichungen sind ein Auftritts- und Publikationsverbot.

1976 wird ihm eine Konzertreise in die BRD genehmigt. Provokationen auf einem Konzert in Köln bilden den Anlass, ihn auszubürgern. Folge sind weitere kulturpolitische Auseinandersetzungen in der DDR, zumal zahlreiche Künstler gegen die Ausbürgerung protestieren. Im Westen gibt sich Biermann zunächst noch als links, übernimmt aber bald rechte Positionen. Er ist bei der CSU zu Gast und begrüßt alle westlichen Kriege nach 1990. Emsig mischt er sich in alles ein, wovon er nichts versteht, und wird durch den Grad seiner sprachlichen Differenzierung sogar im spätkapitalistischen Kulturbetrieb unverkennbar (»Sascha Arschloch«).

Natürlich ist dieser Ablauf in der Ausstellung ein wenig anders perspektiviert. Biermanns kommunistische Anfänge werden zwar anschaulich und ohne Polemik gezeigt. Einen Schwerpunkt aber bilden die folgenden Jahre. Stasi-Gerät darf nicht fehlen, von der Kamera bis hin zu einem automatisierten Karteischrank. Schwieriger zu zeigen sind die vielen Gespräche, die von Partei und Kulturorganisationen mit Biermann geführt wurden. Es fehlt, wie eng vernetzt Biermann in der DDR war, bis hin zur Bildungsministerin Margot Honecker, mit der er während seiner Hamburger Kindheit einige Jahre in einem Haushalt gelebt hatte. Von historischen Widersprüchen mag diese Ausstellung ebensowenig wissen wie ihr Held.

Man sieht Platten- und Buchcover und eine der 40 schweren Holzkisten, in denen Biermann sein Besitz in den Westen nachgeschickt wurde. Das Kölner Konzert von 1976 gibt es zum Nachhören und -sehen. Die Zeit nach der Ausbürgerung ist mit Ausnahme der Jahre 1989/90 knapper gefasst. Eine Abteilung informiert über Biermanns spätes Interesse an der jüdischen Herkunft seiner Familie. Den Schluss bilden der Bundestagsauftritt von 2014 und ein Besuch Biermanns auf dem Maidan im selben Jahr. 2022 forderte er selbstverständlich Panzer gegen Putin.

Das Begleitprogramm ist stattlich. Für den Herbst sind eine Filmreihe im Zeughaus-Kino, mehrere Diskussionsveranstaltungen und schließlich, für November, das Programmwochenende »Ermutigung« angekündigt. Für die kleinen zukünftigen Staatsbürger gibt es ein Aufgabenheftlein, das zum aufmerksamen Lesen und Hinschauen anleiten soll, und mehrere Aktivitätsstationen. So kann man auf einer Art Mensch-ärgere-dich-nicht-Parcours »Wolfs« Lebensweg geographisch von seinem Geburts- bis zu seinem gegenwärtigen Wohnort nachwürfeln. Bis zu vier kleine Wolfsfigürchen wetteifern um den Sieg, Ereigniskarten machen das Spiel spannender. »Wolfs« Erfolge erlauben es, ein paar Felder vorzurücken. Es gibt aber auch Karten, mit denen man Pech hat: »Wolfs Vater Dagobert ist Jude und ein Gegner des Nationalsozialismus. (…). Dagobert wird nach Auschwitz deportiert und dort 1943 ermordet. Setze eine Runde aus.«

Derlei Misshelligkeiten werden dem Nachwuchs die Schrecken des Totalitarismus unvergesslich machen. Dass Dagobert Biermann Kommunist war, erspart man den verletzlichen Kinderseelen. Die Erwachsenen hingegen können sogar Wolf Biermanns Aufnahmeantrag in die SED nachlesen. Die biblische Story vom verlorenen Sohn, den der Vater bei der Rückkehr um so mehr liebt, erweist sich einmal mehr als gut ausgedacht.

Der junge Biermann gab sich als Rebell, und weil die DDR seinerzeit in vielen Dingen unflexibel war, konnte er mit seiner Pose trotz mittelmäßiger Begabung Erfolg haben. Narzisstisch ständig »Ich!« zu schreien sicherte ihm gegenüber sensibler veranlagten Barden einen Vorteil in der Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Die Pose des Widerständlers behielt er bei. Je antikommunistischer er wurde, desto entschlossener nutzte er seinen ermordeten Vater zwecks Authentizitätsgewinn. Der echte Sohn eines echten Auschwitz-Opfers! Bald rebellierte er nur noch gegen Kräfte, die man im hiesigen Mainstream ohnehin hasst. Mutig gegen die Stasi, gegen die Linkspartei, mutig auf dem Maidan … dabei seit mindestens 40 Jahren kein neuer Gedanke. Keine Frage, der Mann ist dort angekommen, wo er hingehört: im Museum.