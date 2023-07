»Polizei behandelt Demos eher als Gefahr«

Jürgen Heinrich/IMAGO Polizeiaktion vor der TU Berlin (23.5.2023)

Sie erheben Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen Schmerzgriffe der Polizei. Ist die Anwendung dieser Griffe nicht schon lange üblich?

Dass die Polizei Schmerzgriffe einsetzt, ist nicht neu. Wir beobachten aber, dass der Einsatz im Kontext von Demonstrationen zugenommen hat. Zudem geht die Polizei mit der Anwendung von Schmerzgriffen immer selbstbewusster um. Immer häufiger vermerken die Beamtinnen und Beamten den Einsatz in ihren Einsatzberichten. Auch die Berliner Polizei hat den Einsatz der Schmerzgriffe bislang stets als rechtmäßig verteidigt. Obwohl gerade in jüngerer Zeit mehrere besonders drastische Fälle von Schmerzgriffen gegen Demonstrierende an die Öffentlichkeit gekommen sind, gibt es bislang keine gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit solcher Einsätze.

Sie sehen das »rechtsstaatliche Kernprinzip der Verhältnismäßigkeit« verletzt. Was meinen Sie damit?

Jeder Eingriff in die Grundrechte kann nur gerechtfertigt sein, wenn er verhältnismäßig ist. Das bedeutet, der Eingriff muss einem legitimen Zweck dienen und zur Erreichung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sein. Wenn die Polizei Schmerzgriffe gegen einen völlig friedlichen Demonstrierenden einsetzt, ist das unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Denn zum einen hat der Demonstrierende keinerlei Anlass für diese extreme Gewaltanwendung gegeben, zum anderen hätte die Polizei ein milderes Mittel zur Auflösung der Demo gehabt. Die Polizisten hätten den Aktivisten einfach wegtragen können, ohne ihm dabei absichtlich Schmerzen zuzufügen.

Was ist der Anlass für die Klage?

Der konkrete Anlass ist ein Polizeieinsatz in Berlin im Zusammenhang mit einer Sitzblockade der »Letzten Generation«. Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Verkehr auf der Straße des 17. Juni mit einer Sitzblockade aufgehalten. Nach kurzer Zeit hat die Polizei die Blockade aufgelöst. Bei mindestens einem Aktivisten hat die Polizei Schmerzgriffe eingesetzt, um ihn dazu zu bewegen, die Fahrbahn zu verlassen. Wir verfolgen das Thema Schmerzgriffe schon seit längerem. Hier haben wir einen besonders krassen und gut dokumentierten Fall, der sich aus unserer Sicht deshalb besonders gut eignet, die Rechtswidrigkeit der Schmerzgriffe gerichtlich feststellen zu lassen.

Was ist dem Betroffenen passiert?

Ein Beamter hat den Kläger in unserem Verfahren aufgefordert, die Fahrbahn freiwillig zu verlassen. Andernfalls werde er ihm tagelang andauernde Schmerzen zufügen. Der Kläger saß friedlich am Boden und hat den Polizisten sogar darauf hingewiesen, dass er das nicht tun müsse und ihn auch einfach wegtragen könne. Anschließend hat der Beamte den Aktivisten erst am Kiefer in den Stand und danach mit einem anderen Beamten an den umgeklappten Handgelenken von der Fahrbahn gezerrt. Der Aktivist schreite dabei vor Schmerzen. Der Einsatz ist mit Videoaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven dokumentiert und auch beim Ansehen der Videos nur schwer erträglich.

Abschließend: Nimmt Polizeigewalt insgesamt zu?

Was wir sehen, ist, dass die Polizei zunehmend restriktiv bei Demonstrationen vorgeht, häufig sehr hart gegen Demonstrierende einschreitet und auch schon weit im Vorfeld gegen Demonstrationen vorgeht. All diese Aktionen haben eine enorme Abschreckungswirkung. Der zunehmende Einsatz von Schmerzgriffen reiht sich ein in Vorfälle wie die stundenlange Einkesselung von Demonstrierenden in Leipzig vor wenigen Wochen, die Abschottung der 18-Uhr-Demo am 1. Mai in Berlin oder das überharte Einschreiten der Polizei in Berlin gegen die Demo jüdischer Aktivistinnen und Aktivisten anlässlich der Gründung Israels. Bei uns entsteht der Eindruck, dass die Polizei Demos eher als Gefahr behandelt, statt ihren grundrechtlichen Schutzauftrag zu erfüllen und die Versammlungsfreiheit zu schützen.