Seichtes vor den Ferien

Markus Schreiber/AP/dpa Ab in den Urlaub: Kanzler Scholz nach dem Sommerinterview (Berlin, 14.7.2023)

Am Freitag erreichte die AfD im ZDF-Politbarometer erstmals den Wert von 20 Prozent. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offenbar kein Grund zur Beunruhigung. »Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten«, erklärte er bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. Vor der Sommerpause stellt sich der jeweilige Regierungschef jedes Jahr den Fragen der in der Bundespressekonferenz organisierten Journalisten. Thematisch gibt es dabei keine Vorgaben.

Das Umfragehoch der AfD erklärte Scholz damit, dass offenbar »doch nicht so viele Bürger sicher sind, wie die Zukunft sein wird«. Deshalb seien die »Modernisierungsprogramme, die wir auf den Weg gebracht haben«, so wichtig: »Weil sie die Botschaft mitbringen, es wird gut ausgehen für jeden einzelnen und jede einzelne von uns.« Er beschäftige sich mit rechtspopulistischen Parteien, seit 2001 die damalige Schill-Partei in Hamburg aus dem Stand auf über 19 Prozent gekommen sei. Damals habe er festgestellt, dass rechtspopulistische Bewegungen in den skandinavischen Ländern und den Niederlanden stark seien – »in den Ländern, die die wenigsten Probleme von allen haben«.

Begonnen hatte Scholz die Pressekonferenz mit Bemerkungen über den »russischen Angriffskrieg« auf die Ukraine. Bis 2027 wolle Deutschland etwa 17 Milliarden Euro für Waffenlieferung an die Ukraine respektive deren Finanzierung aufwenden. Der Kanzler begrüßte die Entscheidung des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius, dass die dem Bündnis angehörenden Staaten jährlich zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Rüstung aufwenden. In Deutschland werde dieses Ziel im kommenden Jahr aus Haushaltsmitteln und dem »Sondervermögen Bundeswehr« erstmals erreicht. Und das Zweiprozentziel werde man auch einhalten, »wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist«.

Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wolle er trotz allem weiterhin im Gespräch bleiben, sagte Scholz. »Ich werde selbstverständlich auch mal wieder mit ihm reden können, aber da ist nichts terminiert«, antwortete er auf die Frage, ob er eigentlich künftig noch mit dem »Kriegstreiber Putin« sprechen wolle. Scholz verteidigte erneut die Entscheidung der USA zur Lieferung von Streumunition, betonte aber zugleich die Bedeutung des Vertrags zur Ächtung dieser Art von Munition. Die US-Regierung habe »eine Entscheidung getroffen, die nicht unsere ist, aber die sie souverän getroffen hat«. Für ihn sei die betreffende Konvention allerdings von großer Bedeutung.

Innenpolitisch sparte Scholz, wie üblich, nicht mit Eigenlob. Bei der »Modernisierung« des Landes und der Bekämpfung des »menschengemachten Klimawandels« komme man gut voran. So seien alle Gesetze auf den Weg gebracht, um das Ziel zu erreichen, dass 80 Prozent des Stroms im Jahr 2030 aus erneuerbaren Energiequellen komme. Dazu werde das Stromnetz ausgebaut, so der Kanzler. Es bestehe zudem die große Chance, dass die BRD »der große Standort der Halbleiterindustrie in Europa« werde. Scholz verwies auf Entscheidungen von US-Chipherstellern für den Bau von Fabriken: Wolfspeed im Saarland, Infineon in Dresden und Intel in Magdeburg.

»Ganz zentral« sei, den »Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken«, so der SPD-Politiker. Dazu trage die Kindergrundsicherung bei, mit der die Bundesregierung dafür sorgen werde, dass es keine Kinderarmut in Deutschland mehr gebe. Scholz bekannte sich zur Schuldenbremse. Dass der Etatentwurf nach den hohen Ausgaben wegen der Coronapandemie und des Ukraine-Kriegs wieder eine Beschränkung der Neuverschuldung vorsehe, habe viele überrascht, sei aber ein wichtiger Schritt. Auf die Streitigkeiten in der Ampelkoalition angesprochen, sagte der Kanzler, nicht nur die Regierung, sondern auch die Gesellschaft brauche ein Verständnis dafür, dass Kompromisse gut und vernünftig seien.

Der Kanzler ließ sich auch auf die vor allem von der Boulevardpresse befeuerte Debatte über Gewalttaten in Freibädern ein. Solche Vorfälle dürfe man nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen, sagte er. Wer so etwas mache, »verhält sich nicht so, wie unsere Regeln sind«. Deshalb sei es völlig richtig, wenn mehr Polizei an den Freibädern eingesetzt werde.