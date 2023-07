Im Treibhaus

Nico Popp/jW Ellen Brombacher, Dietmar Bartsch, Tobias Bank, Gesine Lötzsch und (verdeckt) Gregor Gysi am Donnerstag im Münzenbergsaal

Die Frage, ob die Partei Die Linke mit ihrer aktuellen Programmatik und in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung noch »zu retten« ist, bewegt weiter viele ihrer Mitglieder und Sympathisanten – trotz oder sogar wegen der Tatsache, dass der aktuelle Parteivorstand inzwischen hinreichend deutlich gemacht hat, dass er die Partei in dieser Form gar nicht erhalten will. Es waren an die 400 meist ältere Menschen, die am Donnerstag abend zu einer Podiumsdiskussion in das ND-Redaktionsgebäude in Berlin-Friedrichshain gekommen waren. Die meisten blieben bis zum Schluss, obwohl das Raumklima an ein Treibhaus erinnerte.

Auf dem Podium saß Ellen Brombacher, Bundessprecherin der Kommunistischen Plattform, mit drei Bundestagsabgeordneten: dem Kovorsitzenden der Fraktion Dietmar Bartsch, dem auffällig gutgelaunten Gregor Gysi und der im Wahlkreis Lichtenberg direkt gewählten Gesine Lötzsch. Die Veranstaltung mit der Leitfrage »Ist Die Linke noch zu retten?« moderierte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank.

Der nachdrücklich bekundete Wille, die Existenz der Partei zu sichern, war das Band zwischen den Diskutanten, die – was kein Zufall ist – alle schon in der ehemaligen PDS in der ersten Reihe mitgemischt hatten. Was sie unterschied, war die Deutlichkeit, mit der sie die Krise der Partei adressierten.

Ellen Brombacher, die für ihre Ausführungen an diesem Abend den meisten Applaus erhielt, verwies auf die Gefahr eines Weltkriegs, um daraus zu schließen, dass es in so einer Situation »nicht verantwortbar« sei, die Linkspartei »in ihrer Existenz zu gefährden«. Es gebe drei Hauptrichtungen der Diskussion: Einmal die, die die Partei für verloren und alle Anstrengungen zu ihrer Erhaltung für vergeblich erkläre; zweitens die, die behaupte, dass »alles gut« werde, sobald die Strömung um Sahra Wagenknecht die Partei verlassen habe; und drittens die, die sich darüber klar sei, dass es in dieser Partei »noch nie Ruhe gegeben« habe und etwa um die friedenspolitischen Grundsätze der Partei nicht erst seit dem Februar 2022, sondern seit dem Magdeburger Parteitag 1996 gerungen wird.

Die jetzt von der sogenannten progressiven Linken geforderte »programmatische Neubegründung« ziele »garantiert« vor allem auf dieses Thema. Brombacher kritisierte, dass der Vorstand beim Umgang mit abweichenden Äußerungen mit »zweierlei Maß« messe. Jede Äußerung von Wagenknecht werde »angeprangert«; wenn aber andere Waffenlieferungen befürworten, passiere nichts. Sie halte es gleichwohl für »absolut falsch«, dass Wagenknecht mit der Gründung einer neuen Partei spiele.

Die anderen Podiumsteilnehmer äußerten sich überwiegend weniger grundsätzlich. Bartsch und Gysi waren sich beide sicher, dass es im Ernstfall keine Spaltung, sondern höchstens eine »Abspaltung« geben werde. Bank fasste am Freitag gegenüber jW zusammen, alle Podiumsteilnehmer hätten sich zur Linken bekannt und »jedem Abspaltungsversuch eine klare Absage erteilt«; es gebe »nur eine linke Partei und um diese und ihre Einheit wird gekämpft«.

Zum Ende hin bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Allerdings stellte niemand eine: Diejenigen, die sich am Saalmikrophon zu Wort meldeten, nutzten die Gelegenheit durchweg für Statements und Meinungsbekundungen. Auch das zeigt, dass der Redebedarf der Basis groß ist.