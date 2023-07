Eine von Millionen

Ximena Borrazas/ZUMA Wire Wie im Gefängnis hinter Gittern: Kunstaktion zur Mahnung an die Situation der Frauen in Afghanistan (Barcelona, 1.5.2023)

Wie weit geht eine Frau, um sie selbst zu bleiben? Oder verlangt es ihre Verantwortung als Mutter, sich zu verleugnen, um ganz für ihr Kind da zu sein? Diesen essentiellen Fragen widmet sich die afghanische Autorin, Professorin und Aktivistin Homeira Qaderi in ihrem Buch »Dich zu verlieren oder mich. Die Geschichte einer afghanischen Mutter«. Denn genau diesem Dilemma sah sie sich als junge Frau ausgeliefert und musste eine Entscheidung treffen, die ihr ganzes weiteres Leben bestimmen sollte.

Qaderis Leben verläuft zunächst wie das der meisten afghanischen Frauen: 1980 während der sowjetischen Intervention gegen die Mudschaheddin geboren, ist ihre Welt von Krieg, Unterdrückung und Leid geprägt. Das ändert sich kaum nach dem Abzug der Sowjetunion 1989. Schon bald versinkt das Land erneut im Bürgerkrieg, und 1996 übernehmen die islamistischen Taliban die Macht in Kabul, deren Regime alles an Willkür und Brutalität übertrifft, was die Menschen bereits erlitten haben. Trotz der widrigen politischen Umstände, großer Armut und ständiger Bedrohung gelingt es der freiheitsliebenden Qaderi, sich ein Stück Selbstbestimmung zu bewahren. Wissbegierig verschlingt sie alle Bücher und besucht die Schule, solange es möglich ist. Als die Taliban Bildung für Mädchen verbieten, findet sie sich nicht ab und riskiert als 13jährige ihr Leben, indem sie heimlich unterrichtet.

Damit sie kein Taliban zur Ehe zwingt und sie womöglich später in Pakistan weiterverkauft, verheiratet ihre Familie sie mit einem Mann aus der Nachbarschaft. Das ist zunächst ein Glücksgriff, denn er geht mit ihr nach Teheran, wo sie persische Literatur studiert und arbeiten darf. Doch als er beschließt, in die Heimat zurückzukehren, wendet sich das Blatt. Zwar unterrichtet sie zunächst auch als Mutter eines kleinen Sohnes an der Kabuler Universität und arbeitet als Regierungsberaterin, doch ihr Mann vertritt zunehmend islamistische Positionen. Als er plant, eine Zweitfrau zu nehmen, endet Qaderis Widerstand dagegen in der Scheidung, womit sie alle Rechte an ihrem Kind verliert. Allein emigriert sie in die USA, wo sie persische Literatur unterrichtet und weiter um ihr Kind kämpft. Schließlich ist sie nach langem Ringen erfolgreich und kehrt nach Kabul zurück – bis die Taliban 2021 erneut die Macht ergreifen und sie mitsamt Sohn in einem der letzten Flugzeuge in die USA flieht.

Das Buch beeindruckt durch klare, unprätentiöse Sprache und durch kraftvolle Bilder, die die Lesenden die Höhen und Tiefen in Qaderis Leben miterleben lassen. Dazu tragen zum einen die Briefe an den Sohn bei, die in das Buch eingestreut sind. Bei aller Trauer und Sehnsucht nach ihrem Kind gleiten sie nie ins Theatralische ab, obwohl sie die ganze Tiefe ihres Schmerzes vermitteln. Zum anderen sind es insbesondere die sensiblen Bilder aus der Kindheit, die vermitteln, wie sich ein Leben in Unfreiheit und Gefahr anfühlt. So sitzen wir mit ihr auf der Leiter am Maulbeerbaum, um heimlich die Freundin im Nachbarhaus zu sehen. Kichernd tanzen wir mit ihr und den Kindern in der Moschee, wo sie heimlich unterrichtet – und voller Angst begleiten wir sie beim Protestzug einer kleinen Schar von Frauen vor das Taliban-Hauptquartier, um die Wiedereröffnung von Mädchenschulen zu fordern.

Bewegend erzählt Qaderi von einem Leben, das exemplarisch für Millionen afghanischer Frauen steht, und erhebt dabei ihre Stimme für alle, die das nicht können. Damit ist das Buch zugleich eine Dokumentation afghanischer Zeitgeschichte und eine Mahnung an die Welt, das Land nicht einfach seinem Schicksal zu überlassen – aber auch ein Appell, sich nicht mit Zwängen und Unterdrückung abzufinden. Dass ein einzelnes Mädchen/eine einzelne Frau so viel bewirken kann, beeindruckt und macht Mut. Hoffentlich folgen diesem Buch noch einige weitere auf deutsch.