Der Omatrick in der Literatur

IMAGO/piemags »Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloß sich müde« – Franz Kafka, »Prometheus«

Es gibt hierzulande in der Branche einige Sorge darum, wie es um Kaufkraft und Lesefreude des literaturinteressierten Publikums bestellt ist. Aber die Krise umfasst eben auch die Produktionssphäre: Steigende Papier- und Energiekosten werden von den Druckereien an die Verlage weitergegeben – oder an Vereine wie den »für fortgeschrittene Höflichkeit« zu Leipzig. Dieser fördert das »Magazin für literarische Texte« Honich, dessen fünfte Nummer fast nicht erscheinen konnte. Nicht nur »zogen Texte weg, ließen uns allein«, wie die Herausgeberinnen und Herausgeber im Vorwort unter dem Titel »Alles wie immer« schreiben. Um die Mehrkosten in der Herstellung zu decken, musste erstmals eine Spendenkampagne her.

Wirklich alles wie immer: Wenn man etwas Geld für eine schöne Sache braucht, sind die Großeltern oft nicht weit. Die haben sich in die Ausgabe geschlichen; auch wenn gar kein thematischer Rahmen für die Texteinsendung gesteckt wurde, »lugt hier und da die eine oder andere Falte aus den Texten hervor«.

Hygiene, Etikette, Sittsamkeit

Beginnend mit Laila Uhls Listenprosa »Mein Leben in Haaren«. Denn unter Punkt vier heißt es: »Ich will nicht mehr zu meiner Oma«, die da wohl als autochthone Deutsche mit der Haarstruktur der Enkelin überfordert ist. »Meine Mutter versucht es mit Kokosbutter aus dem Afroshop.« Zwar überspringt die Großelterngeneration Inga Tutkuns Lyrik, doch zu Fragen von Hygiene, Etikette und Sittsamkeit hätten sie sicher etwas zu sagen: »Ich kaue auf meinen Fingern / Damit sie deine nicht / Berühren in meinem Mund / Da sind sie sicher«. Währenddessen wünscht man dem kurz vor dem Maschinensturm stehenden Protagonisten von Rainer Zufalls Erzählung »Von den Socken« eine sich kümmernde Familie, die die Wäsche übernimmt und darüber hinwegsieht, dass das Phänomen der strümpfeschluckenden Waschmaschine älter und dröger ist als Opas Humor. Diesen würde man Markus Schneiders »The Bad Touch« sogar anempfehlen, doch der Geschichte fehlt trotz Buddelei im Schmand »eine ordentliche Leiche wie in einem dieser Norddeutschlandkrimis«, die Opa so inflationär schaut. Statt dessen gräbt Tom nach Kompaktkassetten in einer Tüte. »Plastik: Stoff ohne Verfall.« Verfallen ist Tom immer noch der Uniliebe, und zerfallen ist in seinem Leben so einiges.

Bertolt Brecht, mögen die älteren Leipzigerinnen und Leipziger noch wissen, verglich im »Lied vom Klassenfeind« humorig die sozialen mit den Naturgesetzen, als er festhielt: »Und ich lernte, wieso und weswegen da ein Riss ist durch die Welt! Und der bleibt zwischen uns, weil der Regen von oben nach unten fällt.« In Mohamad Lamrabets »Prometheus« fällt nicht nur der Regen oben, »auf dem Weg nach Europa«, der Feuerbringer ist auch jenem Adler gleich geworden, der dem an den Kaukasus Geketteten die stets nachwachsende Leber ausreißt. Ein so dichtes Bedeutungsnetz, das im Sturm über jenes Meer flattert, in das man Flüchtlingsboote versenkt.

Apropos Wasser, mit dem Gedicht »der tag blaut« betreibt Martin Baumeister metaleptische Ozeanologie: »morgen werde ich butt in der pfanne / braten, werde meeresfrüchte im garten / pflücken, kirschgarnelen und pfirsich / muscheln. Ich werde teller an die tische / tragen: wohl bekomms. Heute er / zählen wimpernschläge mein leben bis / der tag blaut«, geht die zweite Strophe und bereitet in aller Wellenform auf Julia Müllers Collagen im Mittelteil vor.

Diese Abstraktionen sind eine Art Tür zum Großelternhaus, denn die folgenden Texte sind zumindest omaisch mitgeprägt: »Meine Oma stirbt und ich erbe nichts«, heißt es in der Kollaboration von Ruth-Maria Thomas und Cynthia Cornelius, die zeigt, wie kontinuierlich wiederum die Kollaboration von Ausbeutung und Unterdrückung der Frau ist.

Das Böse an Oma

»Er hatte eine bösartige Großmutter gehabt«, hält Julia Kicherer über ihren im Titel als diesen benannten »selbstlosen Mann« fest, der im Fortgang beweist, wie ausgeprägt seine Bindungsstörungen sind, nicht aber, was das Böse an Oma gewesen sein soll. Vielleicht ist genau das der Schlüssel zu seinem Knacks. Philipp Laues Langgedicht »Vertraute Vandalismen« mag der Anlass für die Falten im Vorwort sein, denn in denen der Großmutter werden »zuckernudeln (…) / geschwenkt«.

Frauen verschiedenen, mehrheitlich fortgeschrittenen Alters gehen in Anissa Taibis Kurzprosa »Lynne & Sally« auf Wanderschaft. Nervige Mitreisende und »dumme Idioten«, die sich zum »Brexit« entschieden haben, scheinen hier Hemmschuh und Antrieb gleichermaßen. Nina Temann schließt die Ausgabe wiederum mit Lyrik: »wähne den großvater hinter jeder gardine« heißt es da.

Das Logo des Honich-Magazins lässt sich übrigens von der Heftvorderseite ablösen und als Sticker verwenden. »Schnickschnack«, wie meine Großeltern sagen würden, aber irgendwie auch »neckisch« und schön.