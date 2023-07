Die Erde ist krank

Stéphan Gladieu Stéphan Gladieu: »Der Reifenmann« von Savant Noir (2020)

Eine unheimliche Prozession menschlicher Mutanten zieht durch die Straßen Kinshasas. Bizarres Defilee der Verdammten dieser Erde. Aristokraten der Gosse, mit Zylindern und Anzügen aus Spiegelscherben, Tüllkleidern aus weißen Plastikbechern, schwarzen Gummiroben aus zerschnittenen Reifen. Menschliche Reptilien mit Rasierklingenhaut, Plastikkanistern, scheppernden Blechdosen und klirrenden Medizinfläschchen.

Eine gespenstisch-apokalyptische Freakshow: Mutter Erde ist krank und gebiert lebende Pestbeulen wandelnden Abfalls. Rachegeister, schriller Alarm, Anklage, Protest. Ein gestikulierender Krawattenbaum – Symbol einer korrupten politischen Elite, die mit internationalen Konzernen die Rohstoffe des Kongo plündert. Ein haariges Lockenmonster namens »Lost Identity« und der »Feather Man« erinnern an traditionelle Masken aus Holz, Federn und Blättern. Für den französischen Fotografen Stéphan Gladieu war genau das reizvoll: Wie die traditionellen Ganzkörpermasken aus Naturprodukten neu erfunden werden – in Neuschöpfungen aus Müll.

Das Paradox des Überflusses: Die Demokratische Republik Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt und gleichzeitig eines der reichsten an Bodenschätzen, die wir in den Produkten unserer sauberen digitalen Glitzerwelt nutzen, um sie später als Elektroschrott und Sondermüll auf krummen Wegen an ihren Ursprungsort zurückzuschicken, wo sie Städte und Natur überfluten. Und wo die Straßenkünstler Kinshasas sie einsammeln und ihnen neues Leben einhauchen.

Im Münchner »Museum Fünf Kontinente« werden in der sehenswerten Ausstellung »From Mystic to Plastic« Gladieus Fotoserien »Egungun« (2018–2020) und »Homo Détritus« (2020/2021) erstmals gemeinsam gezeigt. Im Halbdunkel wirken die prachtvoll-majestätischen Bilder wie große leuchtende Schlüssellöcher, die uns verführen wollen, in geheimnisvoll-vielschichtige Welten einzutauchen.

Bevor Gladieu mit den Müllkünstlern in Kinshasa in Kontakt kam, hatte er in der »Egungun«-Serie die zeremoniellen Maskenkostüme der Ahnenkultur in der Republik Benin fotografiert. In Benin wurde Voodoo in den 1990er Jahren als Staatsreligion anerkannt und der 10. Januar zum nationalen Voodoo-Feiertag erklärt – die Egungun-Zeremonien sind Teil davon. Die vollständig durch bunte Gewänder verhüllten, gesichtslosen Maskentänzer agieren als Vermittler zwischen den Lebenden und den Toten. Stefan Eisenhofer, Leiter der Afrikaabteilung und Kurator der Ausstellung, erklärt, »dass die Maskengestalten immer zu den Lebenden kommen, wenn irgendwie Schwierigkeiten bestehen, wenn die Welt in Unordnung ist, und dass dann durch diese Maskengestalten wieder Ordnung in die Welt gebracht wird und im Idealfall sogar nicht nur mehr Ordnung, sondern wirklich auch eine Lösung der Probleme erreicht wird«.

Dass Mutter Erde geheilt werden muss, signalisiert der Titel der Fotoserie »Homo Détritus«. In der Medizin bezeichnet der Begriff Detritus bei Zell- und Gewebezerfall entstehende strukturlose, zumeist fetthaltige, faulig riechende krankhafte Absonderungen, die einer medizinischen Behandlung bedürfen. Die Müllperformances wollen, anders gesagt, zur Heilung auffordern.

2015 gründeten der kongolesische Aktivist und Künstler Eddy Ekete und die Französin Aude Bertrand das internationale Kunstfestival Kin-Act: Kunstaktionen mit Kostümen recycelter Materialien sollen hier auf die Umweltverschmutzung verweisen, eine sauberere Stadt und besseren sozialen Service einfordern. In Workshops werden junge Leute in unterschiedliche Kunstpraktiken eingewiesen.

Mit seinem Ganzkörperanzug aus Dosen hat Ekete die lebende Skulptur »The Can Man« geschaffen. Die Idee kam ihm im sauberen Strasbourg. Eine Dose fiel ihm auf. Warum daraus kein Maracas-Kostüm machen, dachte er sich. Ekete wurde zur lebenden Rumbarassel, erschreckt so die Passante, spielt mit ihnen, weist aufs Müllproblem hin.

Ekete gründete 2018 das Künstlerkollektiv »Ndaku ya, la vie est belle«. Heute sind es knapp 30 Leute, ehemalige Studenten der Kunstakademie in Kinshasa, Straßenwaisen, Traumatisierte und Flüchtlinge aus den endlosen Kriegen in der Region der Großen Seen. Zerbrechliche, unkontrollierbare Wesen. Das Kollektiv trifft sich im Matonge-Viertel, wo der Sänger Papa Wemba seine Band Viva La Musica formierte. Er galt als König des kongolesischen Rumba und Prinz der SAPE-Bewegung (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes). Die Müllperformances folgen dieser kongolesischen Tradition der Sapeurs, deren exaltierte, flamboyant-elegante Dandyauftritte auch ästhetisch-politischer Widerstand gegen Tristesse und Armut sind. Das junge Künstlerkollektiv belebt auch die Tradition afrikanischer Masken wieder – die den Trägern supernatürliche spirituelle Kraft verleihen –, um ihre Frustration in den Straßenperformances in Kreativität und poetische Energie zu verwandeln und so die Autoritäten herauszufordern.

»Ich habe dieses Kostüm erschaffen, um das Bewusstsein unserer Verantwortlichen für das Problem der Stromausfälle in Kinshasa zu wecken. Es gibt viele Überfälle, Kidnappings und sexuelle Gewalt gegen Frauen wegen der Dunkelheit bei den Stromausfällen«, erklärt Falonne Mambu, »The Electric Woman«. Sie sagt: »Ich lebte auf der Straße. Ich war obdachlos. Aber ich habe die Kunst entdeckt, und sie hat mir eine Sprache gegeben.« Auch die Schrecken belgischer Kolonialherrschaft und heimischer Kriege werden in der Ausstellung artikuliert. »Ich habe dieses Kostüm erschaffen, um das Bewusstsein für das Leid unserer Vorfahren zu schärfen, die unter den belgischen Kolonisten zur Kautschukernte gezwungen wurden. Und um die Verschmutzung durch Fabriken und die Autoindustrie anzuprangern«, sagt Kilomboshi, alias »Black Pope«, »The Rubber Man«. Über sein Kostüm »Matshozi 6 Jours (Six Days of Tears)«, aus rotverschmierten abgerissenen Puppenköpfen, -armen und -beinen, sagt Kabaka, alias »Chaka«, »The Doll Man«: »Jedes Mal, wenn ich eine kaputte Puppe irgendwo auf der Straße liegen sehe, erinnert es mich daran, was in Kisangani geschah. Sie symbolisieren die Opfer, die ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe.« Er hatte als Kind die Greueltaten während des Sechstagekriegs im Juni 2000 zwischen ugandischen und ruandischen Streitkräften in seiner kongolesischen Heimatstadt Kisangani miterlebt, der Hunderte Toten und Tausende Vertriebene forderte. Als »Chaka«, »The CD Man«, verkörpert seine Schuppenhaut aus funkelnden CDs das Leuchten und Blitzen der Sprengstoffe und Kugeln der fortwährenden Kriege im Ostkongo und den Trost durch die Musik.

Die kongolesische Millionenmetropole, früher »Kinshasa la Belle« genannt, ist heute »Kinshasa la Poubelle« – aus »der Schönen« wurde »der Mülleimer«. Der riesigen Sisyphusaufgabe, die Müllberge kreativ zu verarbeiten, begegnen die Künstler mit phantastischen oder auch praktischen Ansätzen. Das Kostüm »Emindemi« von Junior Nobiko, einem Mitglied des Farata-Kollektivs, schaut mit seinen gefräßigen grauen Gummischlauchtentakeln aus wie die Medusa.

Gladieus Fotoserie »Homo Détritus« zeugt von der leidenschaftlichen Subkultur, die die Straßen Kinshasas zu ihrer Bühne macht. Diesen täglichen Kampf Kinshasas zeigt auch der belgisch-kongolesische Rapper und Filmemacher Baloji in seinem Musikvideo »Zombies« (2019). Oder Renaud Barrets Dokumentarfilm »Systéme K« (2019), wo die Straßenkünstler sagen: »Kinshasa ist eine Performancestadt. Alles ist eine Performance. Es gibt keine freie Presse in Kinshasa. Unsere Rolle ist es, diese Dinge auszusprechen. Einige von uns recyceln den Abfall des Massenkonsums, den sie sich selbst nicht leisten können. Warum haben wir kein Wasser oder Strom? Kongo ist ein Land großer Reichtümer, aber wir haben keinen Zugang dazu. Wir haben keine Meinungsfreiheit. Trotzdem ist überall Ausdruck. Ob sie es mögen oder nicht, Expression ist unser Leben.«