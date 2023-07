»Süßes Gift« Minijobs

Franziska Kraufmann/dpa »Den Laden am Laufen halten« (Reinigungskraft in Stuttgart)

Rheinland-Pfalz ist die deutsche Hochburg der Niedriglöhner. 13 Prozent aller Werktätigen im Land üben eine geringfügige Beschäftigung auf 520-Euro-Basis aus – und dies im Haupterwerb. Danach folgen Schleswig-Holstein mit einer Quote von 12,6 Prozent und das Saarland mit 12,5 Prozent. Im bundesweiten Mittel sind es 10,7 Prozent. So steht es im »Minijobdossier« des Bezirksverbands Rheinland-Pfalz/Saarland des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), das am Mittwoch in Mainz vorgestellt wurde. Für die meisten Betroffenen bedeute dies ein dauerhaftes Dasein in Armut, »denn wer einmal in einem in bezug auf die eigene Ausbildung minderqualifizierten Beruf steckt, dem gelingt der Sprung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit Entwicklungsmöglichkeiten nur noch selten«, heißt es in der Studie.

Besonders prekär geht es im Landkreis Trier-Saarburg zu: Dort muss mehr als jeder fünfte (22,1 Prozent) von einem Einkommen leben, das zum Leben nicht reicht. Den zweiten Platz im gesamtdeutschen Vergleich teilen sich die Kreise Südwestpfalz und Kusel mit jeweils 18,6 Prozent, auf den Rängen sechs und sieben liegen Bad Dürkheim (16,5 Prozent) und Altenkirchen (16,4 Prozent). Eine Erklärung für die Sonderstellung von Rheinland-Pfalz ist die Dominanz von Klein- und Kleinstbetrieben (über 95 Prozent) mit einer Belegschaft von bis zu 49 Mitarbeitern. Je kleiner ein Unternehmen, desto höher der Anteil an Minijobbern. Bei Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten verdingt sich mehr als die Hälfte für maximal 520 Euro im Monat. »Standortnachteil«, beklagt der DGB, das niedrige Lohnniveau schwäche die »verfügbaren Einkommen und die Binnennachfrage«, bemerkte Bezirksvorsitzende Susanne Wingertszahn vor den Pressevertretern.

Nach Daten des Statistischen Landesamts liegen die Einkünfte geringfügig Beschäftigter um 43 Prozent unter denen eines Durchschnittsverdieners. Minijobs werfen indes nicht nur wenig Lohn ab, sie sind auch weitgehend von der Sozialversicherung abgekoppelt. Sofern man sich nicht von den Rentenbeiträgen befreien lässt, sind die daraus erwachsenden Anwartschaften so kümmerlich, dass Altersarmut programmiert ist. Weil von der Beitragspflicht befreit, erwirbt man auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. All dies führe auch zu immensen Einbußen der ohnehin klammen Sozialversicherungssysteme, um so mehr, als Minijobs reguläre Jobs verdrängten, gab Wingertszahn zu bedenken. »Deshalb fordert der DGB, dass Sozialversicherungsschutz bereits ab dem ersten Euro besteht.« Es sei »ein Fehler« der Ampelregierung gewesen, die Verdienstobergrenze zum Oktober 2022 von 450 Euro auf 520 Euro anzuheben, sagte die Gewerkschafterin. »So wurde das süße Gift der Minijobs noch weiter aufgesüßt.«

So sehen das auch die Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA). In einer Stellungnahme hatten sie im Vorfeld der Reform gewarnt, für Unternehmer böten sich dadurch »Anreize für eine Umschichtung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen hin zu Minijobs«, wobei vor allem Frauen die Leidtragenden sein würden. In Rheinland-Pfalz stellen sie mit knapp über 60 Prozent den Löwenanteil der hauptberuflichen Minijobber, wobei jede sechste Beschäftigte im Land ausschließlich auf 520-Euro-Basis arbeitet. Im Kreis Trier-Saarburg betrifft dies sogar jede vierte Erwerbstätige.

Vor dem Hintergrund des viel beklagten Fachkräftemangels schnitten sich die Firmen so übrigens ins eigene Fleisch, meint man beim DGB. So verfügten über die Hälfte der Minijobber in Rheinland-Pfalz und im Saarland über einen Berufsabschluss, der in aller Regel über dem Anforderungsniveau ihrer Tätigkeit liege. Aber gerade in den Branchen mit den größten Personalnöten wie im Einzelhandel, Reinigungsgewerbe oder in der Gastronomie werden überproportional viele Minijobber eingesetzt. »Da müssten sich die Unternehmen doch eigentlich mal die Frage stellen, ob sie nicht schneller Personal fänden, wenn sie sozialversicherungspflichtige, gute Arbeitsplätze anböten«, sagte Wingertszahn. Gemünzt war dies auch auf Sektoren wie Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag. »Das sind durch die Bank weg Branchen, die den Laden am Laufen halten und uns allen ein schönes und bequemes Leben ermöglichen«, so die DGB-Landeschefin. »Es ist eine Schande, dass genau dort Minijobs für miese Arbeitsbedingungen sorgen.«