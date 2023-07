Zauberwort »De-Risking«

Nadja Wohlleben/REUTERS Wandel im Handel: Ministerpräsident Li Qiang und Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin (20.6.2023)

Das deutsche Kapital soll zusätzlich neue Märkte anderswo in der Welt erschließen: So lässt sich der Spagat zusammenfassen, den die Bundesregierung am Donnerstag in Form ihrer sogenannten China-Strategie vorgelegt hat. »An der wirtschaftlichen Verflechtung mit China wollen wir festhalten«, heißt es in dem 64 Seiten langen Papier. Die BRD will jedoch die »Abhängigkeiten in kritischen Bereichen« verringern, um »von ihnen ausgehende Risiken zu mindern«. Diese sieht die Regierung beispielsweise »bei Medizintechnik und Arzneimitteln« sowie bei »seltenen Erden und Vorprodukten, die wir für die Energiewende benötigen«.

Das Zauberwort heißt »De-Risking«, oder: die »Betrachtung wirtschaftlicher Entscheidungen auch unter geopolitischen Aspekten und die Steigerung unserer Resilienz«. Umsetzen sollen das primär die vom Handel mit der Volksrepublik profitierenden Kapitalfraktionen. Deren Geschäft belief sich auf der Exportseite in 2022 auf 106,9 Milliarden Euro, wie aus am Mittwoch aktualisierten Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervorgeht. China lag damit auf Platz vier der Zielländer und machte 6,8 Prozent des gesamten Exportgeschäftes im vergangenen Jahr aus. Von Januar bis Mai dieses Jahres sind die Exporte jedoch um 9,4 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Importe hatten den Angaben zufolge in 2022 mit einem Volumen von 192 Milliarden Euro die Exporte übertroffen. 2022 lag China auf Platz eins der Importländerliste und machte einen Anteil von 12,3 Prozent der weltweiten Einfuhren aus. Die aus der Volksrepublik gingen im Zeitraum von Januar bis Mai aber drastischer zurück als die Exporte, die DIHK verzeichnet ein Minus von 16,8 Prozent.

»Unternehmen, die sich in hohem Maße vom chinesischen Markt abhängig machen«, müssten künftig das finanzielle Risiko »verstärkt selbst tragen«, warnte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag bei der Präsentation der China-Strategie vor dem ­MERICS-Institut in Berlin. Explizit stellte Baerbock das Kapitalismusmodell der Bundesrepublik in Frage und betonte, dass es auf Dauer nicht funktionieren werde, »in guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen«.

Die Erschließung neuer Absatz-, Bezugs- oder Investitionsmärkte bedeute Kosten für die international aufgestellte deutsche Wirtschaft, gab der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, am Donnerstag auf Anfrage von junge Welt zu bedenken. Ein »De-Risking« geschehe »nicht einfach von heute auf morgen«. »Fast jedes dritte Unternehmen sieht es als große Herausforderung«, geeignete Absatz- und Beschaffungsmärkte zu identifizieren. Und fast jedes zweite habe »erhebliche« Probleme, passende Lieferanten zu finden. Dennoch begrüßte der DIHK-Präsident gegenüber jW die Strategie der Bundesregierung als »zutreffender Ansatz für den Umgang der Politik mit China«. In Wirtschaftsunternehmen gehöre es »schon seit langem zu einer erfolgreichen Unternehmensführung«, sich nicht zu abhängig von einzelnen Handelspartnern zu machen, »vorhandene Chancen aber gleichwohl beherzt zu ergreifen«. Der China-Strategie fehle es aber an »klaren Maßnahmen und Instrumenten zur Flankierung der Diversifizierung«. Adrian forderte von der Regierung, »von neuen bürokratischen Belastungen« abzusehen.

Zuspruch fand das Papier auch beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Der asiatische Kontinent sei »viel mehr als nur China«, betonte BGA-Präsident Dirk Jandura am Donnerstag. Beijing könne »nur ein geeintes Europa« auf »Augenhöhe« begegnen, ergänzte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie, am Donnerstag.

Für die Linkspartei ist das Ziel, ökonomische Abhängigkeiten zu reduzieren, »selbstverständlich« sinnvoll. Um welchen Handelspartner es sich dabei handelt, solle »jedoch zunächst erst einmal egal sein«, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion, Christian Leye, am Donnerstag. Die Abhängigkeit von Ressourcen, die es für die Energiewende brauche, werde bleiben. Die Bundesregierung sei daher »gut damit beraten, nicht noch mehr chinesisches Porzellan zu zerschlagen«. Die Fraktionssprecherin für internationale Politik, Sevim Dagdelen, fand am Donnerstag drastischere Worte: Die China-Strategie ziele auf nicht weniger als »die Zerstörung der wirtschaftlichen Beziehungen« mit dem größten Handelspartner. Dies werde »mit hohen Kosten für die Bevölkerung verbunden sein«.