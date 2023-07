Kleben statt abheben

Letzte Generation

Die »Letzte Generation« hat am Donnerstag die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt. Aktivisten der Gruppe gelangten am Morgen auf die Rollfelder der Airports und klebten sich dort fest. Sie protestiere damit gegen »die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise«, wie die Gruppe mitteilte. »Die Regierung hat keinen Plan, wie Emissionen ausreichend gesenkt werden können (…) und lässt uns alle ins offene Messer Klimakollaps laufen«, so einer der Aktivisten, der sich auf dem Rollfeld in Düsseldorf festklebte (Foto). (jW)