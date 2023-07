»Eugeniu Botnari war kein Einzelfall«

commons.wikimedia.org/wiki/File:Commemoration_of_Eugeniu_Botnari.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en Antifaschistinnen und Antifaschisten erinnern kurz vor seinem vierten Todestag am Bahnhof Lichtenberg an Eugeniu Botnari (17.9.2020)

Im Jahr 2016 starb Eugeniu Botnari an den Folgen schwerster Verletzungen, die ihm André S., der damalige Leiter eines Supermarktes im Bahnhof Lichtenberg, zugefügt hatte. Was wissen Sie über den Mann, der ein Jahr vor der Tat aus Moldawien nach Deutschland gekommen war?

Als Eugeniu Botnari starb, war er erst Anfang 30 Jahre alt. Obwohl er in Berlin keinen festen Wohnsitz hatte, kam er gelegentlich bei Bekannten oder Verwandten unter. Sonst wissen wir leider nur wenig über ihn. Die Umstände, die zu seinem Tod führten, sind uns aber über die Berichterstattung zum Prozess bekannt. Der rechte Hintergrund der Tat wurde hier klar. Der Täter war zwar kein organisierter Neonazi, aber er handelte aus einer rassistischen und sozialchauvinistischen Motivation. Deutlich ist, dass Eugeniu Botnari kein Einzelfall war. In dem Supermarkt wurden Menschen, die als wohnungslos oder arm angesehen wurden, systematisch verfolgt und bedroht, auch mit körperlicher Gewalt. Was mich immer wieder fassungslos macht, ist die stillschweigende Akzeptanz dieses menschenverachtenden Handelns in den Belegschaften der Filialen.

Was ist von den Umständen des Todes von Eugeniu Botnari bekannt?

Er starb erst drei Tage nach dem Angriff im Supermarkt an den Folgen der Schläge. In der Zwischenzeit ging es ihm sehr schlecht, aber er ging nicht zum Arzt, weil er nicht krankenversichert war und Angst hatte, abgewiesen zu werden. Insgesamt fehlt es an umfassenden und unkomplizierten Unterstützungsstrukturen für die Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen.

Inzwischen wurde ein Platz am Bahnhof Lichtenberg nach ihm benannt.

Das Gedenken an ihn begann bereits kurz nach seinem Tod. 2019 entstand unsere antifaschistische Initiative »Aktives Gedenken in Lichtenberg«, um Opfer extrem rechter Gewalt in das Gedächtnis der Bezirksgesellschaft zu holen. Bei uns kam die Idee auf, das Gedenken dauerhaft sichtbar zu machen und den bis zuletzt namenlosen Vorplatz des Bahnhofs nach ihm zu benennen. Schließlich verbrachte Eugeniu Botnari dort häufiger seine Zeit. Unsere Idee wurde in Lichtenbergs Politik an vielen Stellen positiv aufgenommen. Es gab auch Gegenstimmen, vor allem seitens der FDP. Trotzdem wird die Platzbenennung nun tatsächlich Realität.

Unisono hetzen aktuell Springer-Medien, Junge Freiheit und rechte Lokalpolitiker gegen den Gedenkort am Bahnhof, teils unter Verweis auf eine vermeintlich fehlende »Lebensleistung« des Opfers. Welche Hintergründe sehen Sie für diese Kampagne?

Auf den ersten Blick erscheint es, als ob die Platzbenennung einfach ein weiteres Beispiel wäre, an dem sich die sozialchauvinistischen Ressentiments der rechten Medien und ihrer Leser entladen. Doch dabei gerät der Unterton aus den ursprünglichen Artikeln von B. Z. und Bild aus dem Blick. Denn neben der rassistischen Empörung stand immer explizit der Hinweis, dass ein Widerspruch gegen die Benennung möglich ist. Was wir sehen, ist also eine konzertierte Kampagne, mit der die Leser der entsprechenden Medien angestachelt werden. Zugleich ist auffällig, dass in diesem Zusammenhang vor allem auf FDP-Politiker verwiesen wird. So entsteht der Eindruck, dass hier Teile der FDP zusammen mit der Springer-Presse einen rassistischen Shitstorm entfachen, um eine Platzbenennung zu verhindern. Diese strategische Nutzung von Rassismus zur Erreichung politischer Ziele ist der Kern der Kampagne. Und es ist wirklich bezeichnend, dass diese nicht primär von der AfD kommt, sondern von der FDP angestachelt wird.

Welche Formen des Erinnerns an Eugeniu Botnari gibt es neben der Platzbenennung sonst?

Es gibt jährliche Gedenkveranstaltungen an seinem Todestag. Im Jahr 2020 hat unsere Gedenkinitiative außerdem eine kleine Broschüre zu ihm und den Hintergründen sozialchauvinistischer Gewalt in der Gesellschaft veröffentlicht. Zudem gab es gerade in den letzten Tagen eine große Graffitiaktion im Bahnhof. Die Deutsche Bahn hat es ermöglicht, dass die Lärmschutzwand am Bahnhofsvorplatz, die über 50 Meter lang ist, unter dem Motto »Niemand ist vergessen« mit verschiedenen Motiven gegen Ausgrenzung und für eine diverse und offene Gesellschaft besprüht werden kann. Als Gedenkinitiative hoffen wir, dass es nicht nur bei solchen Zeichen bleibt, sondern sich durch dieses bunte Wandbild im Herzen des Platzes, an dem Tausende Menschen vorbeikommen, sich Leute angesprochen fühlen, auch selbst gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit aktiv zu werden.