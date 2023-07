Nachschlag: Im Rahmen bleiben

Henrik Montgomery/TT/imago Wie das Framing für so etwas ausfällt, ist die Frage (Erdogan, Stoltenberg und Kristersson beim NATO-Gipfel in Vilnius)

Wer Leute wie Roderich Kiesewetter, CDU-»Verteidigungsexperte«, zur NATO interviewt, bekommt, was er bestellt: »Ein guter Tag für die NATO«, sagte er, angesprochen auf die Einigung zum NATO-Beitritt Schwedens in Vilnius, und durfte dann den üblichen Sermon von »Europa tut zuwenig«, »Rüstungsproduktion erhöhen« usw. abspulen. Interessanter ist da schon die Frage, wie solch ein Interview anmoderiert wird. Da sprachen die Radio-eins-Moderatorinnen im »Schönen Morgen« am Dienstag morgen davon, dass der türkische Präsident jetzt »den Weg freimacht« für den NATO-Beitritt Schwedens, vorher habe der »nämlich noch Bedingungen gestellt« und verlangt, dasss »die Türkei im Gegenzug jetzt mal EU-Mitglied wird, langsam. Also, dieses Problem haben sie schon mal gelöst.« Die Perspektive, die NATO in ihrer Verfasstheit, Aufgabe und Wirkung grundsätzlich in Frage zu stellen, hört man aus dieser Anmoderation nicht heraus. Es gilt, im Rahmen zu bleiben. (mis)