Alte Meisterinnen

Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Angelika Kauffmann: »Die verlassene Ariadne«, Öl auf Leinwand (vor 1782)

Anlässlich des 350. Geburtstages von Rosalba Carriera (1673–1757) ist im Semperbau am Dresdner Zwinger noch bis zum 12. November 2023 die Kabinettausstellung »Aus dem Schatten« zu sehen. Sie zeigt Pastelle, Ölgemälde, Aquarelle, Graphiken und Objekte von Frauen, die trotz der herausragenden Qualität ihrer Arbeiten von der Kunstgeschichtsschreibung bisher nicht oder kaum zur Kenntnis genommen wurden. Zu den Künstlerinnen, deren Werke zu sehen sind, gehören Marietta Robusti (ca. 1554–1590), Lavinia Fontana (1551–1614), Diana Scultori (1547–1612) und Angelika Kauffmann (1741–1807). Letztere ist wohl die bekannteste von ihnen. Einige hatten das Glück, in einem künstlerischen Umfeld aufzuwachsen und von ihren Vätern unterrichtet zu werden.

Marietta Robusti, die Tochter Jacopo Robustis, genannt Tintoretto, durfte ihren Vater als Junge verkleidet begleiten, hatte durch ihn Zugang zu Malwerkzeug und arbeitete virtuos in seinem Atelier. Eigene stilistische Besonderheiten waren dabei nicht erwünscht, selten durfte sie signieren. So sind ihre Werke schwierig zu erkennen. Sie versuchte, die Aufmerksamkeit wichtiger Persönlichkeiten ihrer Zeit zu gewinnen und durch Porträtaufträge die Existenz der Familie zu sichern. Obwohl solche Frauen erfolgreich arbeiteten, wurde ihnen die Aufnahme in Künstlerakademien und andere Bereiche des öffentlichen Lebens verweigert, sie blieben im Schatten.

Lavinia Fontana gelang es, trotz aller Widrigkeiten erfolgreich zu sein. Ihr Gemälde »Die Heilige Familie«, geschaffen um 1575, wurde sorgfältig restauriert und gehört zum Bestand der Galerie Alte Meister Dresden (es ist noch bis August nach Dublin verliehen). Im Atelier ihres Vaters lernte Lavinia Fontana andere Künstler kennen und erhielt eine umfassende Bildung. Man kann sie als eine der ersten unabhängigen und eigenständigen Künstlerinnen bezeichnen. Nach dem Tod ihres Vaters arbeitete sie im Familienatelier weiter.

Die Kupferstecherin Diana Scultori schuf vor allem ornamental verzierte Voluten mit Inschriften in kursiv, die Bauwerke darstellten. Auch Porträtmedaillen werden ihr zugeschrieben. Bekannt ist u. a. ihr Kupferstich »Christus und die Ehebrecherin« (entstanden Ende des 16. Jahrhunderts, 1633 gedruckt).

Angelika Kauffmann, früh als malendes Wunderkind bezeichnet, erarbeitete sich zu Lebzeiten eine europaweite Berühmtheit. Goethe pries ihre »zarte Seele« und bekannte: »Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirklich ungeheures Talent«. Ist das wirklich so außergewöhnlich? Für das 18. Jahrhundert sicher. Damals traute man Frauen wenig zu.

Der faszinierende, mit Akribie, Lektoratssorgfalt und anspruchsvoller Gestaltung erarbeitete Begleitband mit einem Katalogteil setzt die beeindruckende Reihe von Publikationen zu künstlerischen und kulturellen Themen aus dem Sandstein-Verlag Dresden fort. Er erschließt diese Ausstellung wissenschaftlich und regt zum Weiterdenken an. Erst kürzlich erinnerten Kunstkenner anlässlich des 430. Geburtstages von Artemisia Gentileschi (1593–1653), die um 1620 ihr Gemälde »Judith enthauptet Holofernes« vollendete. Etwa 400 Jahre später, im Jahr 2004, fassten die Herausgeber Angelika Haas und Bernd Kuhnert das Schaffen der Berlinerin Heidrun Hegewald in einem mit schwarzem Leinen eingebundenen Buch zusammen, das im Eigenverlag mit dem Namen »­Arte-Misia-Press« erschien. Eine Verneigung vor dieser herausragenden Künstlerin. Man denke auch an Anna Sibylla Merian, die von 1647 bis 1717 lebte und deren akribisch kolorierte Zeichnungen und Kupferstiche noch heute als Kunstdrucke angeboten werden.

Der Band lädt dazu ein, auch einmal über Künstlerinnen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zu reflektieren. So durften Frauen erst ab 1919 an der Dresdener Kunstakademie studieren. Viele von ihnen setzten sich gegen gesellschaftliche Konventionen durch, wurden schneller bekannt als ihre frühen Vorgängerinnen. Wenn eine kunsthistorisch angelegte Ausstellung mit ihrem Begleitband zu solcher Beschäftigung anregt, kann man von gelungener Arbeit sprechen.