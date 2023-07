Den Kopf voll

Martin Schutt/dpa Mandàra aus Augsburg flötend beim Rudolstadt-Festival

Was war das wieder für ein herrliches Festival. Der rechte Ungeist, den eine faschistische Partei in Thüringen verbreitet, wurde für ein langes Wochenende exorziert. Damit das passieren konnte, musizierten 120 Acts in der kleinen Stadt auf über 30 Bühnen sowie auf der Heidecksburg und in der Stadtkirche. Beim 31. Rudolstadt-Festival wanderten die Teilnehmer zu Folk, Roots und Global Music an allen vier Tagen von der Innenstadt, die mit Kunsthandwerk, Essenswagen aus der ganzen Welt und schönsten Mitmachständen vollgestellt war, über die Instrumentenbauerstraße in den Heine-Park. Am Parkeingang erfreute ein großer kreativer Spielplatz die Kinder, und nur ein Stückchen weiter gab es einige Highlights auf der Bühne.

Schnell auf die Heidecksburg, wo Oscar Ibáñez und Tribo aus Spanien mit Dudelsack, klassischen Instrumenten und E-Gitarren einen musikalischen Rundgang durch Galicien unternahmen. Oder man hangelte sich am Sonnabend wegen der Hitze von Baumschatten zu Baumschatten, vom Bierwagen zum nächsten Kneipenschirm, bis man endlich in der etwas kühleren Stadtkirche das Lena Jonsson Trio erleben konnte. Bei dieser schwedischen Gruppe krachte es im Gebälk bei einer Mischung aus genialen Geigenmomenten, überbordendem Jazz und tiefer liegenden American Roots. Das konnte ich mir noch merken, doch nach einigen Bieren zu viel schwirrten die Bands und Solomusiker um meinen Kopf, so dass ich mich an einen großen Baum lehnen musste und schnell in Richtung Boden glitt. Doch all die Folkies ließen einen nicht in der Sonne liegen. Sie reichten Wasser, fächelten Luft und nahmen mich schließlich mit zu den nächsten Konzerten. So zum jährlichen Folk-Preis Ruth, den diesmal die 1976 in Leipzig gegründeten Folkländer erhielten. Völlig gerechtfertigt, denn die Band prägte die damalige Folkszene in der DDR stark und bringt bis heute die Fangemeinde zum Tanzen.

Wieder fit und in einem der Stadtbrunnen ausgenüchtert, konnte das verrückt-geniale irische Daoirí Farrell Trio bewundert werden. Es spielte mitreißend, tanzbar und traditionell, wobei Banjo und Bouzouki verstärkt zum Einsatz kamen. Viele Zuschauer bewunderten die brasilianische Sängerin Bia Ferreira und ihre Band oder das Aban-Ensemble, das traditionelle iranische Musik neu interpretiert und mit heutigen freien Klängen verbindet. Stillstehen war bei Pamela Badjogo aus Gabun nicht angesagt. Die T-Shirts schon lange nass, die Hose zerrissen und der Kopf voller Eindrücke und dann kam Pamela Bandjogo mit seiner musikalisch explodierenden Band, um Bantu-Soul mit feinstem Afropop zu mixen und alles im »fröhlichen Feminismus« enden zu lassen.

Es gab auch ruhigere Momente, die zum intensiven Zuhören animierten oder eine »Seiltänzerin ohne Netz« brachten. So hieß das Programm der Frauen von Youkali, die sich beim Studium in Dresden kennengelernt hatten und in Rudolstadt aus der klassischen Konzertformel ausscherten, um Gedichte von Mascha Kaléko musikalisch zu interpretierten. Ein großes Lob den Veranstaltern für die Wahl von Kuba als Schwerpunkt des Festivals. Gleich zur Eröffnung am Donnerstag mit Eliades Ochoa wussten alle Festivalgäste, dass Kuba ein Musikland voller frischer, unterschiedlicher und genialer Musik ist. Weiterhin spielten die legendären Los Muñequitos de Matanzas afrikanisch beeinflusste Musik, vermischt mit kubanischen Rhythmen. Jeder wurde angefixt, tanzte vor der Bühne und ließ das kleine, wild kämpfende Kuba immer wieder hochleben. Deftige Rockmusik kam in Rudolstadt ebenfalls zu neuen Ehren: Die Finnen Steve ’n’ Seagulls verfeinerten Hard-Rock-Stücke von AC/DC bis zu Metallica mit Bluegrass und ließen glückliche Menschen zurück.

An vier Tagen im Juli lernten 90.000 Gäste viele neue Klänge aus aller Welt kennen, feierten ganz ohne Stress und lebten die Kultur anderer Völker. Überall wurde musiziert, gegessen, getrunken, getanzt, oder es wurde nackt im Freibad geschwommen, sogar geliebt oder einfach mal bei der Slow Band aus Manchester eingeschlafen, deren Musik zwischen Bombast und sphärischen Klängen pendelte. Möge beim 32. Festival im nächsten Jahr Frieden in der Welt und mögen alle Nazis vom Hof gejagt sein.