Karlsruhe gegen Kiffen

Justin Brosch/dpa Diese Setzlinge produzieren höchstens noch viel bedrucktes Justizpapier (Gelsenkirchen, 21.10.2021)

Es war eines der großen Liberalisierungsversprechen, mit dem diese Bundesregierung angetreten war. Doch kaum liegt der Referentenentwurf für ein Cannabisgesetz zur Anhörung den Bundesländern sowie Verbänden vor, kommt aus Karlsruhe Gegenwind. In einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss weist das Bundesverfassungsgericht Vorlagen von drei Amtsgerichten gegen das 1994 bestätigte strafbewehrte Verbot von Cannabisprodukten zurück. Diese Vorlagen seien nicht substantiiert genug, um eine Prüfung der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 1994 zu veranlassen.

Es fehle den amtsgerichtlichen Vorlagen »bereits an der Darlegung der Entscheidungserheblichkeit aller vorgelegter Strafnormen für das jeweilige Ausgangsverfahren«, heißt es in einer Mitteilung des Verfassungsgerichts. Zwar habe sich der Cannabiskonsum als weniger gefährlich erwiesen, als es der Gesetzgeber noch bei Erlass des Betäubungsmittelgesetzes angenommen habe. Die Annahme gänzlich fehlender Gefährlichkeit von Cannabis sei aber weiterhin ungesichert.

Die Amtsgerichte Bernau bei Berlin, Münster und Pasewalk hatten das Bundesverfassungsgericht angerufen und die Strafnormen des Betäubungsmittelgesetzes für verfassungswidrig erklärt, soweit sie den Umgang mit Cannabis betreffen. Vor dem Hintergrund mehrerer bei ihnen laufender Verfahren machten die Gerichte geltend, dass das Cannabisverbot unverhältnismäßig in die vom Grundgesetz geschützte allgemeine Handlungsfreiheit, in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und in die Freiheit der Person eingreife.

Erst am Freitag hatte der Deutsche Richterbund (DRB) der Einschätzung des SPD-geführten Gesundheitsministeriums widersprochen, wonach das Cannabisgesetz zu einer Entlastung der Gerichte führen werde. Diese Annahme sei »völlig unrealistisch«, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Nachrichtenagentur dpa. Zu erwarten sei vielmehr, dass das »extrem kleinteilige« Gesetz in der Umsetzung später zu »hohem Kontrollaufwand, zahlreichen neuen Streitfragen und zu vielen zusätzlichen Verfahren vor den Gerichten« führen werde. Die Pläne dürften sogar eher zu einer Mehrbelastung für die Justiz führen, vermutete Rebehn.

Tatsächlich heißt es in dem Gesetzentwurf, dass das Ministerium mit einer Kostenentlastung bei Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Gefängnissen von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr rechnet. Es sei von jährlichen Einsparungen bei Strafverfolgungsbehörden in Höhe von 800 Millionen, bei Gerichten von 220 Millionen Euro und bei Justizvollzugseinrichtungen von 35 Millionen Euro auszugehen. Der Entwurf sieht vor, dass grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18jährige und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlaubt werden sollen. Einen freien Verkauf der Droge in spezialisierten Geschäften soll es aber nicht geben. Cannabisprodukte sollen statt dessen nach dem Vereinsmodell in sogenannten Cannabisklubs gemeinschaftlich angebaut und abgegeben werden dürfen.

Das Bundeskabinett könnte den Entwurf schon Mitte August beschließen. Im Anschluss müsste der Bundestag zustimmen. Bundesländer wie Bayern, die gegen eine Legalisierung sind, können das Vorhaben wohl nicht über die Länderkammer stoppen, weil der Bundesrat den Plänen zufolge gar nicht zustimmen muss. Nach gegenwärtigen Überlegungen der Befürworter der Cannabislegalisierung innerhalb der Ampelkoalition soll das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten.