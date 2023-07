Tage des Widerstands

Nir Elias/REUTERS Mehr als nur eine Störung: Demonstration von Gegnern der ultrarechten »Justizreform« in Tel Aviv (11.7.2023)

In Israel hat der Dienstag mit Verkehrsblockaden in allen Landesteilen begonnen. Dutzende von Verbindungsstraßen waren zeitweise nicht passierbar. Die Polizei ging von Anfang an, unter Einsatz von Hochdruckwasserwerfern und Pferdestaffeln, mit großer Härte vor, um die Protestaktionen möglichst schnell wieder aufzulösen. Bis Mittag wurden 42 Festnahmen gemeldet. Eine Frau, die vom harten Wasserstrahl am Kopf getroffen worden war, musste ins Krankenhaus abtransportiert werden. Nach einer Reihe früherer Vorfälle, bei denen es zu schweren Augenverletzungen gekommen war, hatten Ärzte am Wochenende gefordert, auf den Einsatz dieser Fahrzeuge zu verzichten.

Mächtige Demonstrationen

Seit 28 Wochen finden in Israel kontinuierlich Protestaktionen gegen die von der Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten eingeleitete »Justizreform« statt. An manchen Tagen beteiligten sich daran in Tel Aviv rund 250.000 Menschen und ebenso viele im Rest des Landes. Der Dienstag war von der Protestbewegung zu einem »Tag der Störung« erklärt worden. Das dafür benutzte Wort kann auch mit »Unterbrechung« und insbesondere mit »Verkehrsbehinderung« übersetzt werden. Angekündigt waren Aktionen, wie es sie »in Israel nie zuvor gegeben« habe. Am frühen Nachmittag begannen mehrere Tausend Menschen, sich zu einem geplanten Protest am Hauptterminal des Ben-Gurion-Flughafens zu versammeln. Abends sollte es eine Großkundgebung in Tel Aviv geben, zu der über 100.000 Teilnehmer erwartet wurden.

Anlass des »Widerstandstages«, wie er auch genannt wurde, war eine Abstimmung in der Knesset, die nach stundenlanger, höchst angespannter Debatte in der Nacht von Montag auf Dienstag stattgefunden hatte. Mit 64 gegen 56 Stimmen stimmte die von Benjamin Netanjahu geführte Koalition in erster Lesung einem Gesetz zu, mit dem das Recht des Obersten Gerichtshofs beseitigt werden soll, Entscheidungen der Parlamentsmehrheit und der Regierung wegen »Unvernünftigkeit« – oft auch mit »Unangemessenheit« übersetzt – zu widersprechen. Die Regierungskoalition will den Gesetzgebungsprozess, der neuerliche Beratungen im zuständigen Ausschuss der Knesset und zwei weitere Lesungen erfordert, abschließen, bevor die Knesset am 30. Juli in die Sommerpause geht. Die entscheidende Abstimmung soll in der mit dem 24. Juli beginnenden Woche stattfinden.

Rücksichtslos durchgewinkt

Theoretisch könnte der Text des Gesetzes bis dahin noch geändert werden, um eine Verständigung mit Teilen der parlamentarischen Opposition und auf diesem Weg eine breitere gesellschaftliche Basis für die angestrebte »Justizreform« zu erreichen. Verhandlungen mit diesem Ziel hatten der Likud und die beiden größten Oppositionsparteien, die Mitte-rechts-Allianz »Nationale Einheit« und die liberale Jesch Atid, Ende März aufgenommen. Da die Gespräche keine Annäherung brachten, wurden sie von den Oppositionsführern Jair Lapid und Benny Gantz Mitte Juni abgebrochen.

Beide Politiker erklärten am Wochenende, während der Debatte am Montag und auch nach der Abstimmung, ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen. Sie knüpften diese jedoch an die Bedingung, dass alle Vorbereitungen der Regierungskoalition für eine parlamentarische Verabschiedung der einzelnen Teile der »Justizreform« nicht nur gestoppt, sondern auch rückgängig gemacht werden müssten. Im Gegensatz dazu gibt sich Netanjahu zwar ebenfalls verhandlungsbereit, will aber parallel zu Gesprächen alle Vorbereitungen für die »Justizreform« weiterlaufen lassen.

Wichtigster Fürsprecher eines Kompromisses durch Gespräche ohne Vorbedingungen ist Staatspräsident Isaac Herzog, in dessen Residenz schon die erste Gesprächsrunde im April, Mai und Juni stattgefunden hatte. Der aus der sozialdemokratischen Arbeitspartei kommende Politiker mahnt – nicht ganz der geschichtlichen Realität entsprechend –, dass der Erfolg der zionistischen Bewegung dem Beharren ihrer Führer auf »Konsenslösungen« und dem »Überbrücken von Differenzen« zu verdanken sei. Eine Einigung über die Streitfragen im Zusammenhang mit der »Justizreform« sei erreichbar. »Hört auf mit den furchtbaren Spaltungen. Die Menschen erwarten, dass ihr zur Vernunft kommt, und zwar schnell«, appellierte Herzog am Sonntag auf einer Gedenkveranstaltung für den Gründer des Zionismus, Theodor Herzl, an Regierung und Opposition.

Die Sprecher der Protestbewegung, die kaum parlamentarischen Rückhalt haben, sehen die Lage völlig anders. Sie können darauf verweisen, dass die Verhandlungen im Frühjahr nicht die geringsten Ergebnisse gebracht haben, aber Spaltungslinien in der Opposition sowie eine Schwächung der Motivation zur Beteiligung an Demon­strationen und anderen Aktivitäten zur Folge hatten. Noch während die Gespräche liefen, trieb die Regierung die von ihr eingebrachten Gesetze in den Ausschüssen der Knesset und in mindestens einem zentralen Fall auch im Plenum des Parlaments voran. Mit der geplanten Verabschiedung des Gesetzes über die »Unangemessenheitsklausel« noch vor der Sommerpause würde der Regierung ein wichtiger Durchbruch gelingen. Der größte Teil der »Justizreform« soll über die Bühne gehen, wenn im Oktober die nächste Sitzungsperiode begonnen hat.

Suche nach neuen Wegen

In der Protestbewegung wird angesichts dieser Perspektive über die Weiterentwicklung von »familienfreundlichen« Großkundgebungen zu Formen des zivilen Ungehorsams diskutiert. Der Verlauf der Konfrontation am Dienstag und deren Auswertung wird dabei eine wichtige Rolle spielen.