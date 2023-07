Inflation nimmt wieder zu

Sven Hoppe/dpa Besonders die Preise für Lebensmittel haben im Juni wieder angezogen, erklärte das Statistische Bundesamt

Die Inflation in der BRD hat sich wieder erhöht. Das Statistische Bundesamt führte dies in seiner Mitteilung am Dienstag auf einen statistischen Effekt zurück, der sich durch die leichte Erholung der Gesamtinflationsentwicklung aus dem vergangenen Jahr ergebe: Damals hatten das von der Bundesregierung eingeführte Neun-Euro-Ticket sowie der »Tankrabatt« für drei Monate die statistisch erfasste Preisentwicklung etwas gedämpft, erklärte Behördenchefin Ruth Brand am Dienstag.

Nun wuchs die Teuerung laut der Wiesbadener Behörde im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 6,4 Prozent an. Verglichen mit Mai dieses Jahres stiegen die Preise demnach um 0,3 Prozent. Erneut verteuerten sich Nahrungsmittel überdurchschnittlich, und zwar um 13,7 Prozent. Dabei stieg insbesondere der Preis für Molkereiprodukte (etwa Milch, Käse, Joghurt) mit 22,3 Prozent stark an. Süßwaren (etwa Zucker, Marmelade oder Honig) schlugen mit einem Plus von 19,4 Prozent zu Buche. Speisefette und -öle gingen zwar um gut zwölf Prozent zurück. Brot, Fisch und Gemüse aber verteuerten sich um jeweils mehr als 18 Prozent. Auch Alkohol und Tabak lagen mit einer Teuerung von 8,8 Prozent über der Gesamtinflation.

Die Einführung des »Deutschland-Tickets« brachte für die Preise im öffentlichen Verkehr keine Entlastung. Laut Bundesamt verteuerten sich die Bahntickets für den Nahverkehr um satte 65,2 Prozent. Kombinierte Tickets für Bus, Bahn und andere Verkehrsmittel wurden sogar um 112,8 Prozent teurer.

Bei den Energiepreisen zeigt sich zwar insgesamt ein geringerer Preiszuwachs, der sich aber auf einen (zum zuerst genannten: umgekehrten) Effekt bezieht. Laut Statistikbehörde stiegen die Preise für Energie im Juni mit drei Prozent zwar unterhalb der allgemeinen Inflationsentwicklung. Das ist jedoch auf die explosionsartig gestiegenen Energiepreise im vergangenen Jahr zurückzuführen. Während der Preis für leichtes Heizöl im Vorjahresvergleich um 36,5 Prozent zurückging, stieg der Preis für Erdgas (plus 20,8 Prozent), Strom (plus 10,5 Prozent) sowie Fernwärme (plus 9,3 Prozent) überdurchschnittlich an.

Auch wenn die Behörde abwiegelt: Besonders von der Preisentwicklung betroffen ist weiterhin, wer gezwungen ist, große Teile seines Einkommens für das Allernötigste – Wohnung, Energie und Lebensmittel – auszugeben.