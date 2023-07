»Politisch Verfolgte werden abgelehnt«

Louis Witter/Le Pictorium/imago Gegen Islamisten kämpfende Kurden sind der Türkei ebenso ein Dorn im Auge wie im Inland politisch aktive (26.11.2015)

Ein junger Mann soll aus Deutschland in die Türkei abgeschoben werden. Dort wurde er in der Vergangenheit offenbar gefoltert. Was können Sie zu dem Fall sagen?

Der junge Kurde ist vor kurzem aus der Türkei geflohen. Er war dort bereits in seiner Jugend stark verfolgt worden, war dann einige Jahre nach Südkurdistan (Nordirak, jW) und nach Rojava in Syrien gegangen und hat sich dort weiter für die politische Sache betätigt. Nachdem er in die Türkei zurückgekehrt war, wurde er verhaftet, angeklagt und verurteilt. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, dass er für die Volksverteidigungseinheiten der Kurden gearbeitet habe. Ihm wurde auch vorgeworfen, er sei an den Aktivitäten zur Rettung der jesidischen Bevölkerung damals in Sengal (Irak, jW) beteiligt gewesen. Nach langer Haft und schwerer Folter kam er frei. Sein Verfahren lief noch beim Kassationsgericht, und er entschloss sich zur Flucht, kam nach Deutschland und stellte hier einen Asylantrag.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, räumt ein, dass er gefoltert worden war – nicht wegen Herkunft, Religion oder Nationalität, sondern wegen »Terrorismus«. Aufgrund seiner Aussagen wird nun wegen Paragraph 129 b StGB gegen ihn ermittelt. Warum können Aussagen im Asylverfahren gegen den Mann verwendet werden?

Das ist eine gute Frage, aber leider ist das BAMF keine unabhängige Behörde, sondern direkt dem Bundesinnenministerium unterstellt. Bestandteil des Bundesamtes sind Sicherheitsabteilungen, so dass sicherheitsrelevante Informationen im Sinne der Bundesregierung auch an Sicherheitskräfte gehen, sprich Bundeskriminalamt, sprich Bundesamt für Verfassungsschutz. Aufgrund der Informationen in dieser Sache wurde dann offensichtlich durch die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland eingeleitet. Das ist, wenn man sich das so ansieht oder anhört, ein Skandal.

Polizeibeamte durchsuchten sein Zimmer in einer bayerischen Unterkunft für Geflüchtete ohne Durchsuchungsbeschluss …

Das ist schon ein krasses Stück gewesen. Fast zeitgleich war ich in einem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht tätig, wo es um die Zutrittsrechte der Polizei in die Wohnung von Geflüchteten ging. In Bayern ist das sozusagen ins Absurde geführt worden, denn in seine Unterkunft drangen mehrere Polizeibeamte ein und durchsuchten diese. Er selbst war nicht da, er wurde später darüber informiert und auf Nachfrage, warum das Ganze so geschah, wurde uns von der zuständigen Ausländerbehörde des Landratsamtes Augsburg mitgeteilt, sie hätten damit nichts zu tun, sondern gegen ihn sei ein Verfahren nach 129 b eingeleitet worden.

Sie arbeiten seit mehr als 40 Jahren als Anwalt für Asylrecht und Strafrecht. Was sind Ihre Beobachtungen der letzten Jahre?

Unsere Kanzlei ist insbesondere tätig für Verfahren von revolutionären, antiimperialistischen Asylsuchenden. Bezogen auf Iran, Irak, Syrien und in besonderem Maße die Türkei ist festzustellen, dass unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in immer größerem Maße politisch Verfolgte, die oft jahrelang Folter und Haft ertragen haben, tatsächlich abgelehnt werden, mit der Begründung, ihnen stehe kein Asyl zu, da sie Terroristen seien. Und ihre Verfolgung sei keine asylrechtlich relevante Verfolgung, sondern schlichte strafrechtliche Verfolgung und das sei kein Asylgrund.

Welchen politischen Willen vermuten Sie dahinter?

Die Außenministerin hat sich kürzlich mit Hakan Fidan, dem neuen Außenminister der Türkei, getroffen. Er war ja über viele Jahre Geheimdienstchef des türkischen Geheimdienstes MIT. Seitens Deutschlands besteht sicher ein Interesse daran, dass die Türkei als Außenposten der NATO im Südosten Europas stabil bleibt, so wie man sich das von einer bürgerlichen Regierung vorstellt. Und dass sie insbesondere in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen wie in der Ukraine eindeutig auf seiten des Westens und der NATO entsprechend agiert.