»Es wäre ein Systemwechsel gewesen«

Wolfgang Kumm/dpa Klare Botschaft am Kampftag: Garantierte Arbeitsverhältnisse durchsetzen (Berlin, 1.5.2015)

Im Vorgespräch sagten Sie, die erzielte Einigung über die Inflationsausgleichsprämie für die Leiharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie sei ein guter Abschluss. Warum?

Nachdem die IG Metall Ende 2022 für die Stammbelegschaften eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro erreicht hatte, forderte sie die Prämie auch für die Leihbeschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Die Verhandlungen liefen über ein halbes Jahr. Mitte Juni konnten wir uns auf eine Prämie von 2.300 Euro für alle einigen, die mindestens fünf Monate in einer Leiharbeitsfirma angestellt sind und einen Monat für einen Betrieb der Metall- und Elektroindustrie arbeiten. Ab September soll es außerdem die erste Stufe der tariflichen Branchenzuschläge bereits ab dem ersten Einsatztag geben. Bisher gibt es die 15 Prozent Zuschlag erst nach sechs Wochen.

Wie groß sind die Unterschiede zwischen Leiharbeitern und Stammbelegschaften in der Metall- und Elektroindustrie bei den Löhnen?

In den vergangenen Jahren haben wir über unsere Tarifpolitik 24 Prozent Lohnzuwachs für Leiharbeiter erreichen können. In manchen anderen Branchen haben die Leihbeschäftigten sogar bessere Bedingungen als die Stammbelegschaften. In der Metall- und Elektroindustrie kommen Leiharbeiter mit Entgelt und Zuschlägen auf bis zu 90 Prozent des Gehalts der Stammbelegschaften heran.

Im Zuge der Tarifauseinandersetzung kündigte die IG Metall den Tarifvertrag für Entgelte und Branchenzuschläge der Leiharbeiter. Ohne einen neuen Tarifvertrag hätten die Beschäftigten, die mindestens neun Monate Verleihdauer in einem Betrieb erreicht haben, Anfang Juli Anspruch auf gleiche Bezahlung – »Equal Pay« – gehabt. Mit dieser Möglichkeit drohte die IG Metall dem Unternehmerverband. Wirkte die Drohung?

Ja. Denn der organisatorische Aufwand und die Kosten für die Umstellung wären für die Unternehmen unglaublich hoch gewesen.

Wie lang ist die durchschnittliche Verweildauer von Leiharbeitern in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie?

Im allgemeinen ist die Verweildauer fünf bis neun Monate. In der Metall- und Elektroindustrie ist sie durchschnittlich höher als neun Monate. Es hätten also nicht automatisch alle von dem gesetzlichen »Equal Pay« profitiert.

Sind die aber doch vergleichsweise langen Verleihdauern und der Fachkräftemangel nicht das Risiko wert gewesen, keinen neuen Tarifvertrag abzuschließen? Damit am Ende »Equal Pay« gilt?

Das hätte einen Systemwechsel und nur theoretisch Erfolg für manche Leihbeschäftigte bedeutet. Wir schließen die Tarifverträge in der Leiharbeitsbranche ab, um die Arbeitsbedingungen für die Leiharbeiter besser und auch verlässlicher zu machen. Sie bedeuten Rechte und Schutz vor Willkür. Und sie sind kollektiv durchsetzbar. Bei dem gesetzlichen Recht auf »Equal Pay« handelt es sich um einen individuellen Anspruch, wofür sich die Beschäftigten erst auf einen vergleichbaren Stammbeschäftigten berufen müssen und ihr Recht individuell einklagen müssten. Unser Ziel ist, in allen Betrieben feste Einstellungen statt Leiharbeit und Befristungen durchzusetzen. Dort, wo es Leiharbeit gibt, wollen wir mit einem tarifvertraglichen Gerüst Sicherheit und Klarheit schaffen. In diesem tarifvertragliche Gerüst wollen wir auch »Equal Pay« abbilden und durchsetzen.

Wie ist der Tarifabschluss mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu »Equal Pay« und »Equal Treatment« zu vereinbaren? Darin hieß es, ein Tarifvertrag für Leiharbeiter kann zwar in einem Punkt von dem Tarifvertrag für die Stammbeschäftigten nach unten abweichen, muss an anderer Stelle aber für einen Ausgleich sorgen.

Das Bundesarbeitsgericht ist der Meinung, dass für Leihbeschäftigte mit den bestehenden Tarifverträgen ein Gesamtschutz bestehe, weil auch ihre Nichteinsatzzeiten bezahlt werden. Insofern war das deutsche Urteil sehr ernüchternd und half uns bei den Verhandlungen nicht. Gleichzeitig stellten die Richter klar: Es sind Tarifverträge, die die Bedingungen in der Leiharbeit verbessern können. Das genau ist unser Anspruch, und deshalb werden wir weiter für die Verbesserung der Tarifverträge kämpfen. Das bedeutet: Ohne gewerkschaftliche Organisation und kollektive Regeln bewegt sich nichts zum Positiven.