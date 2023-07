Nachschlag: Soll nicht weh tun

mis/jW Was hält uns zusammen? Im aktuellen Arte-Magazin geht es um familiäre Beziehungen

Der deutsch-französische Fernsehsender Arte gibt zur Begleitung seines nicht ganz schlechten Programms ein Monatsmagazin heraus. Das ist dem (mittlerweile nur noch online erhältlichen) Magazin DB Mobil nicht unähnlich. Es gibt allerhand Vermischtes, Schauspielerinterviews oder einen Popartikel von Jens Balzer. Doppelpunkt: soll nicht weh tun. Solcherart Harmoniesucht hat Interviewer und Interviewten wohl auch befallen, als es an ein härteres Thema wie die NATO ging. Simon Koschut, Professor am Lehrstuhl für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat in einem Forschungsprojekt den Umgang mit Emotionen auf den Fluren in Brüssel und in den Kasernen in den Mittelpunkt gestellt. Überschrift: »Die NATO ist wie eine Familie«. Zwischen Diplomaten sei es nicht üblich, so berichtet Koschut, über Gefühle zu sprechen. Schade, möchte man meinen. So viel Unaufgearbeitetes! Daher die »Bauchschmerzen«. (mis)