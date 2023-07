Realien der Kunst

Staatstheater Kassel/Isabel Machado Rios Beliebter Bürosport: Aktenschreddern

Eine Oper ist angekündigt – nicht fertig aber ist die Musik. Was tun? Immerhin gibt es das Li­bretto. Das Staatstheater Kassel entschied sich, den Text von Dirk Laucke aufzuführen und auf Musik dennoch nicht zu verzichten. Verschiedene Kompositionen von George Gershwin über Erwin Schulhoff bis Mieczyslaw Weinberg unterbrechen, ergänzen, kommentieren die Handlung der »dokumentarischen Groteske«, die nun zu sehen und zu hören ist.

Was geschieht? Als er mit einem Mord konfrontiert wird, markiert Innenminister Holger Fourier im Wahlkampf den Hardliner der inneren Sicherheit. Der türkische Besitzer einer Internetbar wurde vor Ort erschossen, während der V-Mann Sebastian Teubner vor einem der Computer saß und davon angeblich trotzdem nichts mitbekommen hat. Staatssekretär Bernhard Meyn gibt für Fourier den Ausputzer und ordnet an, die unter Umständen verfänglichen Akten zu schreddern. Fourier gewinnt die Wahl, wird Ministerpräsident und schiebt, als ein Untersuchungsausschuss droht, Meyn die Verantwortung zu. Die pathetisch anklagende Grüne Lotte Rahn ist freilich weniger radikal, als es zunächst den Anschein hat. Sobald sie in die Regierung eingebunden wird, ändert sich ihr Ton. Während sich Fourier als Sheriff profiliert hat, dem die Sache der Polizei eine Herzensangelegenheit ist, kündigt Rahn eine »diversitätsorientierte Stellenbesetzungsinitiative« an.

Natürlich ist der Stoff wichtig, besonders in der Stadt, in der Halit Yozgat vom NSU ermordet wurde. Es fällt nicht schwer, vielen Figuren Klar­namen zuzuordnen. Holger Fourier steht offenkundig für Volker Bouffier, Teubner ist der Verfassungsschützer Andreas Temme (als Jugendlicher in seinem Dorf als »Klein-Adolf« bekannt), Bernhard Meyn lässt sich problemlos als Bouffiers Nachfolger Boris Rhein enttarnen. Wagt das Hessische Staatstheater Kassel einen Angriff auf den Staat? Werden Strukturen herausgearbeitet, wie in der Einführungsveranstaltung versprochen? Denn das ist ja die Aufgabe wie auch das Problem des Dokumentarischen in der Kunst. Ein Dokument bezieht sich immer auf den Einzelfall. Um daran und darüber hinaus ein Muster zu erkennen, ist einiges an ästhetischer Verarbeitung notwendig.

Und hier beginnen die Schwierigkeiten, vor denen man in Kassel stand. Die Sache nicht einfach aufzugeben war eine sinnvolle Entscheidung. Ein Libretto ist freilich kein Dramentext. Wer den Text für eine Oper schreibt, gibt nicht die ganze Charakterisierung einer Person. Vielmehr geht es um eine Vorlage, die dem Komponisten Raum lässt. Was als Libretto sehr gut ist, kann als Theatertext gesprochen platt wirken.

Und genau dies ereignet sich im ersten Drittel des Kasseler Abends. Johann Jürgens gibt Fourier als genau die Knallcharge, die der Text nahelegt. Die Perücke rückt den Bouffier noch ein wenig näher in Richtung Trump. Aber es ist allzu leicht, sich von solchen Typen zu distanzieren. Das bedeutet nicht, dass – wie in einigen Kritiken der Inszenierung vermutet wird – Satire und Groteske ein grundsätzlich ungeeignetes Mittel zur Thematisierung faschistischer Verbrechen wären. Ein Film wie Chaplins »Der große Diktator« oder Romane wie Heinrich Manns »Lidice« und Gisela Elsners »Fliegeralarm« widerlegen diesen Einwand. Nur darf bei solchem Verlachen das Verlachte nicht gar zu weit ins ganz Fremde verschoben sein, das mit den Rezipienten nichts mehr zu tun hat.

Als hätte man in Kassel eben dieses Unbehagen gespürt, ändert sich im Verlauf des Abends die Stimmung. Was grotesk anfing, rutscht nach und nach in Richtung Betroffenheit. Hier nun spielt Musik eine große Rolle. Drei der sechs Stücke aus Frank Martins »Monologe aus Jedermann für Bariton und Orchester« setzen den Ton. Zum »Intermezzo« für 24 Streicher von Krzysztof Penderecki wird das Orchester aus dem Bühnengraben hochgefahren. Dann verlassen die Instrumentalisten ihre Plätze, und auf den leeren Stühlen sieht man Schilder mit Namen von Naziopfern, unter ihnen den des in einer Dessauer Polizeiwache verbrannten Oury Jalloh. Den Schlusspunkt setzen Alban Bergs »Vier Lieder op. 2« mit ihrem Gestus von Erschöpfung, Trauer und (sehr wenig) Trost.

Stefan Hadzic und Marta Herman singen dies so überzeugend wie das Staatsorchester Kassel unter Kiril Stankow es spielt. Eine Dramaturgie des Stimmungsumschwungs, wie das Regieteam um Christiane Pohle sie offenkundig gewählt hat, kann wirksam sein. Was spielerisch begann, entfaltet tragische Wucht – warum nicht?

Hier aber verschiebt es das Problem ins allgemein Menschliche und entschärft es dadurch. Der Abend setzte bei den Tätern an. Das hätte unbequem werden können, zumal sich die Täter weiterhin in Machtpositionen befinden. Die Aufführung endet in der Beschäftigung mit den Opfern. Das ist menschlich sympathisch und mag emotional bewegen, aber es bleibt doch auf der Ebene des Mitleids. Mitleid freilich kostet wenig. Auf Mitleid einigt man sich, wenn man über Ursachen und Konsequenzen nicht reden will.

Das bedeutet nicht, dass die Inszenierung keine guten Momente hätte. Das rechte Bühnenviertel zum Beispiel ist durch einen Wohnwagen eingenommen, Heim von zwei Männern und einer Frau, das später in Flammen aufgeht. Natürlich denkt man an Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Der Wohnwagen nun mutiert zum Verkaufsstand für Würste, die Politiker sitzen dort gerne, und zwar alle – auch wenn sich die Selbstdarstellung von Fourier über Meyn bis hin zu Rahn modernisiert. Ein Blick auf Strukturen, der später wieder verlorengeht.

Bleiben zwei Fragen offen. Die erste ist die nach dem Dokumentarischen in der politischen Kunst. Was macht man als Dramatiker oder Librettist, wenn zumindest in den zugänglichen Akten der letzte Beweis einer Kooperation zwischen mindestens einzelnen staatlichen Stellen und Nazis fehlt, auch wenn vieles darauf hindeutet? Und zweitens: Wie wirkt der Text zusammen mit der satirischen Musik, auf die hin er offenkundig geschrieben worden war? Denn erst dann ließe sich diese »Operation Abendsonne« angemessen beurteilen.