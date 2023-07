Jeder Bleistift soll eine Waffe sein

M-Verlag Berlin/Hansmann/United Archives/imago Intensive Erfahrungen: Die Erzählerin schreibt gegen ihre eigene Gefühlsverwirrung

Im April 1932 erschien das Themenheft der Zeitschrift Der Querschnitt »Junge Mädchen heute«. Die Leser wurden über großstädtisches Flirtverhalten aufgeklärt, erhielten Auskunft über »glückliche Mädchen«, über »Mädchen im Beruf«, über das »Leseverhalten junger Mädchen«, über das »Ansprechen junger Mädchen auf der Straße« und bekamen Antwort auf die Frage »Muss man zum Theater gehen?«. Den Problemen junger Frauen gewidmet hat sich Ende der 20er Jahre auch die 1895 geborene Schriftstellerin Maria Lazar. Ihr Roman zum Thema galt allerdings lange als verschollen.

Gefunden wurde das Manuskript in zwei schwarzmetallenen Kisten bei Lazars Enkelin Kathleen Dunmore in Nottingham. Dank Albert Eibls verlegerischem Engagement für das Werk der Sozialistin Maria Lazar ist es nun im Verlag »Das vergessene Buch« endlich erschienen. »Viermal Ich«, so der Titel, gehört neben »Leben verboten«, »Die Eingeborenen von Maria Blut« und »Die Vergiftung« zu den gnadenlosen Abrechnungen der Autorin mit der bürgerlichen Lebenswelt in Österreich vor Beginn des Ersten Weltkriegs.

Lazar, die früh Gedichte gegen den Krieg verfasst und sich der psychoanalytischen Theorie Sigmund Freuds gewidmet hatte, schreibt in diesem Roman »so eine Art Lebensgeschichte« über vier Freundinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist die behütete, unnahbare, engelsgleiche Professorentochter Grete, die freche, zottelige Anette, die mit einem scharfen Verstand gesegnete, äußerlich hässliche Ulla sowie die überempfindliche, namenlose Ich-Erzählerin. Sie besuchen dieselbe Schule, wachsen zusammen auf und machen ähnliche Erfahrungen, dennoch geht jede einen anderen Weg. Keiner der vier jungen Frauen bietet die Zeit, in der sie leben, – eine Zeit der ökonomischen Deklassierung breiter Bevölkerungsschichten –, große Sicherheit. Weder die Liebe, noch die Familie, noch die wirtschaftliche Existenz. Darin erinnert der Roman an Autorinnen der Neuen Sachlichkeit wie Irmgard Keun oder Gabriele Tergit. Es ist ein Roman der Identitätssuche, der Desillusionierung und zugleich ein Psychogramm junger Frauen, geschrieben im Stakkatostil der Zeit.

Der Alltag der vier Freundinnen wird zu Protokoll gegeben, »vielleicht wird es auch ein Buch, ein Bekenntnis«. Jedoch erweist es sich für die Ich-Erzählerin als schwierig, passende Worte für das Dasein als Frau in einer Scheinwelt zu finden. Sie findet keine Sprache für ihr Erleben, für ihre Begegnungen, »für ihre Schmerzen, ihre Kämpfe, ihre Irrtümer«. Ihr Schreiben ist ein Versuch, die intensiven Gefühle als heranwachsende Frau zu verstehen. Sie erzählt von seelischen Erschütterungen, von unerfüllter Sehnsucht, von ihrem Verwickeltsein »in alle die Schicksale und Begebenheiten«. Sie schreibt über erotische Abenteuer, für die ihr erst recht die Worte fehlen. Schließlich weiß sie auch, dass sie nicht so denken, fühlen und handeln darf wie die anderen: »das wird entsetzlich, das wird gefährlich.« Deshalb schreibt sie »gegen Grete, gegen Ulla, gegen Anette« – denn sie repräsentieren eine Welt des Oberflächlichen. Sie lenken sich »mit schnulzigen Kinokomödien vom prekären Alltag« ab, sind beseelt von hohen moralischen Prinzipien oder »ersticken wie Grete an ihrem ungelebten Leben und lächeln dazu«. Kritisiert wird eine Welt der Gleichgültigkeit und der Einsamkeit: »Wir wissen ja so wenig voneinander. Viel zuwenig.« Attackiert wird eine Welt des Nur-Zuschauens, es hat »überhaupt etwas Niederträchtiges.«

Doch was hat es mit der immer wiederkehrenden Fremden auf sich, die »nie zu uns vieren« gehörte und gegen die die Ich-Erzählerin schreibend zu Felde zieht? Verkörpert sie das Unbewusste der Ich-Erzählerin? Es besteht die Gefahr, dass Verdrängtes wiederkehrt: »Wie immer, wenn alles ganz verrückt und unerträglich wird, erscheint die Fremde.« Jedenfalls hilft der Erzählerin das Schreiben dabei, sich gegen das Unerträgliche zu wehren: »Jeder Bleistift, mit dem ich schreibe, soll eine Waffe sein.« Eine Waffe für den Kampf um ein selbstbestimmtes Leben.

Der geschickt konstruierte Roman erfasst die Biographien unterschiedlicher junger Frauen von der Schulzeit bis zum Erwachsenenalter, ohne die dunklen Seiten von Freundschaften oder die Schattenseiten der 20er Jahre zu verschweigen.