In der Sanktionsfalle

Pedro PARDO/AFP/Reuters Gab in China den »Good cop«: US-Finanzministerin Yellen am Sonnabend in Beijing

Zum Abschied langte Janet Yellen kräftig in den Honigtopf. Zwar hätten die Vereinigten Staaten und China »bedeutende Differenzen«, räumte die US-Finanzministerin ein, bevor sie sich am Sonntag auf die Rückreise von ihrem viertägigen Besuch in Beijing machte. Dennoch sei sie der Meinung, eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und der Volksrepublik könne verhindert werden; die Differenzen ließen sich managen. Beide Länder könnten »gesunde wirtschaftliche Beziehungen unterhalten«, die »uns und der Welt nutzen«, gab sich Yellen sicher: »Wir glauben, dass die Welt groß genug ist, dass unsere beiden Länder gedeihen.«

Hat Yellen recht? Kann die Welt auf eine neue Phase der Entspannung zwischen den USA und China hoffen? Wohl kaum – und dies hat die US-Finanzministerin, so optimistisch ihre Äußerungen geklungen haben mögen, vermutlich auch nicht gemeint. Eine echte Verbesserung der Beziehungen könne es nur geben, stellte Wu ­Xinbo, Dekan am Institut für internationale Studien der Fudan-Universität in Shanghai, am Wochenende fest, wenn die Biden-Administration ihre Wirtschaftspolitik gegenüber China ändere. Denn diese sieht vor, das hat Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jacob Sullivan am 16. September 2022 bestätigt, dass die USA, um ihre »technologischen Vorteile zu schützen«, also die Nummer eins in der Welt zu bleiben, in zentralen High-Tech-Branchen »eine größtmögliche Führung behalten«. Deshalb schneiden sie die Volksrepublik mit stets neuen Sanktionen vor allem von Hochleistungschips und damit zugleich von einer erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung ab. Solange es dabei bleibt, ist echte Entspannung zwischen Washington und Beijing nicht in Sicht.

Yellen hatte mit ihren Worten beim Abschied aus Beijing wohl anderes im Sinn. Worauf sie zielt, hat sie in einer programmatischen Rede offengelegt, die sie am 20. April an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington hielt. Sie plädierte zwar dafür, an der harten Sanktionspolitik gegen China festzuhalten. Zugleich fürchtete sie jedoch, sollte es zu einer unkontrollierten Eskalation des Wirtschaftskriegs kommen, ernste Schäden für die US-Industrie. Mit keinem Land außer Kanada und Mexiko trieben US-Firmen so viel Handel, erklärte sie am 20. April; US-Unternehmen verdienten mit ihrer Tätigkeit in der Volksrepublik gewaltige Summen; und nicht zuletzt sei China eines der wichtigsten Herkunftsländer von Studierenden an den US-Hochschulen und damit auch ein unverzichtbares Reservoir für eine der wichtigsten Ressourcen im Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnologie: für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die US-Finanzministerin riet also – sinngemäß – dazu, die Folgen des Wirtschaftskrieges gegen Beijing geschickt abzufedern.

Aktuell erreicht der Wirtschaftskrieg einen heiklen Punkt. Die bisherigen US-Sanktionen schneiden China vor allem von Hochleistungschips ab und von Maschinen, mit denen man sie herstellen kann. Die Volksrepublik versucht nun, all dies eigenständig zu entwickeln. Damit sie dabei keinerlei Unterstützung erhält, will die Biden-Regierung künftig auch US-Investitionen in China in einschlägigen Branchen verbieten. Das sei heikel, warnte Anfang Mai das Peterson Institute for International Economics, ein einflussreicher Washingtoner Thinktank: Formuliere man die Investitionskontrollen, das sogenannte Outbound Investment Screening, nicht äußerst umsichtig, dann drohten aufgrund der komplexen Verhältnisse in der High-Tech-Industrie US-Investitionen in der Volksrepublik in großem Umfang zu kollabieren; dann schädige man sich selbst unter Umständen mehr als den Gegner. Vielleicht hatte das Peterson Institute Konzerne wie Tesla und Apple im Blick, die im großen Stil in China produzieren. Dass zur Zeit antichinesische Hardliner im US-Kongress blindwütig auf weit gefasste Investitionskontrollen dringen, die laut einer Studie der Rhodium Group beinahe die Hälfte aller US-Investitionen in China träfen, vergrößert natürlich das Risiko für die US-Wirtschaft.

Die geplanten Investitionskontrollen nahmen breiten Raum bei Yellens Gesprächen in China ein, insbesondere am Sonnabend bei ihrem Treffen mit dem für internationale Wirtschaft zuständigen stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng, mit dem sie fünf Stunden lang verhandelte und sich dann noch zwei Stunden lang bei einem Abendessen austauschte. Die US-Finanzministerin war offenkundig bemüht, einen Flurschaden für die US-Wirtschaft zu verhindern, der auch deswegen droht, weil Beijing sich gegen die US-Maßnahmen wohl in der einen oder anderen Form zur Wehr setzen wird. Washington werde die Investitionskontrollen sehr eng fassen, sehr transparent handhaben und sich Einwände betroffener Firmen anhören, teilte sie am Wochenende in Beijing mit. Auch China solle gegebenenfalls die Biden-Regierung kontaktieren, damit diese ihre Maßnahmen »erläutern«, unter Umständen sogar korrigieren könne, sollten sie nicht sorgfältig genug geplant sein. Wenn man so will, gab sich Yellen Mühe, die Schlachtfelder des Wirtschaftskrieges einzugrenzen und eine unkontrollierte Eskalation zu verhindern.

In diesem Sinne bestätigte ein mitreisender Vertreter des US-Finanzministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters, Yellens Besuch habe zwar wie erwartet keinerlei »Durchbruch« gebracht, sei aber »sehr erfolgreich« darin gewesen, »Kontakte wiederherzustellen« und Gesprächskanäle zu öffnen. Yellen gab also den »Good cop«, der, um seine Ziele zu erreichen, nicht prügelt, sondern redet und dabei immer auch mal tief in den Honigtopf greift. Yellens Ziele bleiben allerdings die der gesamten herrschenden Klasse in den USA: China soll untergeordnet bleiben, besonders auf dem Feld der High-Tech-Industrie.