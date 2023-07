»Ich habe noch nie solche Streiks gesehen«

Tayfun Salci/IMAGO/ZUMA Wire Mark Serwotka spricht zu streikenden Mitarbeitern des Britischen Museums (London, 14.2.2023)

Im Mai haben Sie angekündigt, Ende des Jahres in Rente zu gehen. Wie fühlt sich das an?

Es fühlt sich sehr gut an. Ich war 43 Jahre lang aktiv. Es gibt drei Gründe für meine Pensionierung: Erstens ist die Gewerkschaft in einem sehr guten Zustand. Wir wachsen, wir kämpfen gegen die Antigewerkschaftsgesetze der konservativen Tories, wir gewinnen Arbeitskämpfe und haben viele neue, junge Mitglieder. Zweitens: Wir sagen immer, dass es mit 68 zu spät ist, um in Rente zu gehen, und das stimmt. Drittens waren die letzten zehn Jahre für mich gesundheitlich schwierig, da ich eine Herztransplantation hatte. Ich bin nun gesund und möchte noch einige Jahre in Gesundheit meine Rente genießen können.

Wenn Sie auf die letzten 23 Jahre zurückblicken, was ist der Moment, an den Sie sich am besten erinnern werden?

Letzte Woche war einer meiner stolzesten Momente, denn aufgrund der Arbeit meiner Gewerkschaft hat das Gericht geurteilt, dass die Tory-Politik der Abschiebungen nach Ruanda nicht rechtmäßig ist. Wir haben versucht, die Interessen unserer Mitglieder im Grenzschutz mit den Interessen der Migranten zu verbinden. Das ist ein Meilenstein in Großbritannien und diese Entscheidung wird Leben retten. Das war ein großer Moment.

Was wir in den letzten Jahren gezeigt haben, ist, dass die Verteidigung der Arbeiterrechte nur von einer starken Gewerkschaftsbewegung ausgehen kann, da es im Moment keine Partei gibt, die die Interessen der Arbeiter vertritt. In meinen 23 Jahren habe ich alle möglichen Regierungen gesehen. Labour war sehr enttäuschend. Sie haben die Vorarbeit geleistet, für viele Sachen, die die Tories dann umgesetzt haben. Alle Verteidigungen von Arbeiterrechten kamen nur durch die Gewerkschaften zustande. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges: Eine Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes in Großbritannien hat eine radikale politische und betriebliche Strategie über Jahre hinweg entwickelt. Das macht mich sehr stolz.

Wir erleben heute radikale Arbeitskämpfe in einer Gewerkschaft, die in den 20 Jahren, bevor ich Generalsekretär wurde, gar keinen Streik organisiert hatte. Ich habe die Ideen, die ich als einfacher Aktivist hatte, in meine Position mitgenommen und eine der größten Gewerkschaften in eine kämpferische und progressive Arbeitervertretung transformiert.

Wie ist Ihnen das gelungen? Ich frage das, weil es doch untypisch im europäischen Vergleich ist. Ich komme aus Österreich, mein Vater war selbst im öffentlichen Dienst beschäftigt. Dort ist die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes die einzige, die von den bürgerlichen Konservativen kontrolliert wird. Wieso ist es in Großbritannien anders?

Über einen langen Zeitraum war das auch hier so. Die Gewerkschaft, aus der ich komme, wurde von der »Catholic Action Group« geführt. In den 1950ern hat sie Hexenjagd auf Kommunisten im öffentlichen Dienst gemacht.

In Großbritannien werden Angestellte im öffentlichen Dienst als »Bowler-hatted Sir Humphreys« bezeichnet (Anspielung auf die Figur des Humphrey Appleby aus den britischen TV-Serien »Yes, Minister« und »Yes, Prime Minister«, jW). Sie stehen da in ihren gestreiften Anzügen mit Hut und Aktentasche in Whitehall (dem Regierungssitz im Zentrum Londons, jW) und kommen alle aus Eton. Aber so ist es nicht. Im öffentlichen Dienst arbeiten die am schlechtesten bezahlten Angestellten des Vereinigten Königreichs, überwiegend Frauen, die mit sehr wichtigen und schwierigen Aufgaben befasst sind. Über Jahrzehnte haben sich unsere Jobs verschlechtert. Wir haben nun 45.000 Mitglieder, die Suppenküchen aufsuchen müssen; in nur zwei Ministerien allein erhalten 40.000 Menschen Sozialleistungen. Das sind die »working poor«.

Als ich Generalsekretär wurde, war Tony Blair gerade zwei Jahre lang im Amt, und er war eine unglaubliche Enttäuschung. Innerhalb von zwei Jahren wurden wir von einer Gewerkschaft, die absolut keine Arbeitskämpfe führte und Hexenjagd auf Kommunisten betrieb, zu einer, die ihren ersten landesweiten Streik seit Jahrzehnten organisierte. Das war in den frühen 2000ern. 2016 waren wir dann so weit, dass wir als Gewerkschaft dazu aufriefen, Jeremy Corbyn zum Labour-Chef zu wählen.

Über die Jahre lernten unsere Mitglieder in den Kämpfen, dass sie Angestellte der Regierung sind und es einen Unterschied macht, wer dein Chef ist: Corbyn, der Wiederverstaatlichung will, bessere Löhne und ein gutes Sozialsystem. Oder Boris Johnson, der weiter kürzen und privatisieren will. Das war ein Prozess über 15 Jahre, in denen wir eine Gewerkschaft aufbauten, Streikabstimmungen gewannen und Menschen organisierten.

Wir haben über Ihre stolzen Momente gesprochen. Was war Ihre größte Enttäuschung?

Einer meiner schönsten Momente war auch einer der größten Enttäuschung: Als ich 2000 zur Wahl antrat, habe ich in einem Sozialamt gearbeitet. Ich war in Teilzeit beschäftigt und habe 8.000 Pfund pro Jahr bekommen. Der andere Kandidat war ein Karrierist im öffentlichen Dienst, der bereits stellvertretender Generalsekretär war. Sie haben ein Flugblatt veröffentlicht, auf dem stand: »Wollt ihr, dass unsere millionenschwere Organisation in die Hände eines Sozialamtsangestellten aus Sheffield fällt?« Sie haben es nur als ein Unternehmen gesehen.

Nach meinem Sieg hat der alte Generalsekretär seinen Posten nicht verlassen und die rechte Gewerkschaftsleitung hat mich gekündigt. Innerhalb von 24 Stunden – das war vor dem Internet – kamen 500 Faxe rein und wir mobilisierten eine riesige Massenbewegung. Dadurch haben wir vor Gericht gewonnen und die Entscheidung musste revidiert werden. Durch die Kampagne haben die Mitglieder bemerkt, dass ihre Mobilisierung etwas verändern kann.

Sie sind Generalsekretär geworden, als Anthony Blair noch Premierminister war. Wie hat sich seither die britische Politik und Gewerkschaftsbewegung verändert?

Es hat sich vieles geändert, etwas zum Positiven, vieles zum Negativen. Wir waren damals noch von der Niederlage der Bergarbeiter geprägt. Mir wurde nach meiner Wahl gesagt: »Du musst verstehen, dass Gewerkschafter nach den Bergarbeiterstreiks nie wieder gewinnen werden können.« Die Mitgliederzahlen sind von 30 auf sechs Millionen gefallen. Es gab damals keine Klassenkämpfe.

Wir haben das hinter uns gelassen und die Gewerkschaften wieder aufgebaut. Eine Gewerkschaft nach der anderen hat neue, junge Leute an die Spitze gewählt, darunter viele Frauen und Angehörige von Minderheiten.

Was uns aber sehr getroffen hat, ist die gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung der Tories. Das hat die Spielregeln verändert. Wir können nicht mehr spontan Widerstand leisten. Alles muss lange geplant werden und es wird sich weiter verschärfen. Dadurch gab es lange Zeit keine nationalen Streiks, sondern nur lokale Kämpfe. Wir haben erst in der nahen Vergangenheit Wege gefunden, dennoch nationale Kämpfe zu führen.

Ironischerweise hat das aber auch einen positiven Nebeneffekt: Dadurch wurden die Gewerkschaften gezwungen, enger mit ihren Mitgliedern in den Betrieben zu arbeiten. Früher wurden viele Kämpfe mit niedriger Beteiligung geführt. Durch die neuen Gesetze geht das nicht mehr. Die Gewerkschaften müssen Mehrheiten finden und dadurch wurde die Basisarbeit wieder wichtiger. Vor zehn oder 15 Jahren haben die Gewerkschaften das nicht gemacht.

In den Austeritätsjahren gab es kaum Widerstand gegen die Kürzungen. Wenn ich mich heute umschaue, bin ich begeistert, diese große Vielfalt an unterschiedlichen Formen von Arbeitskämpfen zu sehen. Egal, ob Sharon Graham, die Generalsekretärin von Unite (britisch-irische Gewerkschaft »Unite the Union« mit mehr als einer Million Mitglieder, jW), die 800 Kämpfe führt, die Postangestellten und Eisenbahner, die seit einem Jahr kämpfen … und auch meine Gewerkschaft trägt derzeit den größten Kampf in ihrer Geschichte aus. Alle diese Kämpfe haben zu Zugeständnissen der Gegenseite geführt. Ob das ausreichend ist, kann diskutiert werden.

Was sind die Gründe für diese neue Streikwelle?

Wir hatten zehn Jahre lang Reallohnsenkungen und Kürzungen. Der Lohn der Menschen ist um 20 Prozent geringer als vor zehn Jahren. Dazu kommen Kürzungen in den öffentlichen Diensten, steigende Energiepreise. Die Inflation schießt durch die Decke und die Regierung bietet uns nichts. Unsere Mitglieder, die eigenen Angestellten der Regierung, können sich Lebensmittel nicht mehr leisten, müssen überlegen, ob sie heizen. Sie gehen zur Arbeit, um sich dort zu duschen. Sie wärmen ihr Abendessen in der Mikrowelle im Büro, weil sie sich zu Hause den Strom nicht leisten können.

Wie immer braucht es dann Gewerkschaften, die den Anstoß machen. In unserem Fall waren es die Eisenbahner der RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, jW) und die Postangestellten der CWU (Communication Workers Union, jW). Die Solidarität war von Beginn an enorm. Auch in meiner Gewerkschaft hofften alle, dass RMT und CWU gewinnen werden, damit man nicht dasselbe machen muss. Aber irgendwann wurde allen bewusst, dass das zu wenig ist und eine Einzelgewerkschaft nach der anderen schloss sich an.

In manchen Bereichen in der Privatwirtschaft wurde 20 Prozent Lohnsteigerung gewonnen. Dort ist der Organisierungsgrad gering und durch die plötzlichen Kämpfe wurden Unternehmen stark unter Druck gesetzt und sie gaben rasch nach. Der öffentliche Dienst ist ein anderes Kaliber. Da sind die meisten Gewerkschaftsmitglieder organisiert. Es ist ein riesiger Frachter, der nur langsam gewendet werden kann. Wir mussten Wege finden, die Antistreikgesetze zu unterlaufen. Zweimal hatten wir es versucht, doch nie das ausreichende Quorum erhalten. 2016 waren es 42 Prozent und 2018 waren es 48 – zu wenig, obwohl jeweils 90 Prozent für Streiks waren. Wir haben also unsere Taktik geändert und nicht eine Abstimmung gemacht, sondern 200 getrennte. Davon haben wir 127 gewonnen und so konnten 100.000 Mitglieder in den Streik treten. In den anderen Bereichen haben wir mit Hilfe der Betriebsräte Aufklärungsarbeit betrieben und Abstimmungen wiederholt.

Ich habe noch nie Streikpostenketten wie heute gesehen. Die Leute, die streiken, sind jung, divers, lebendig und sie fühlen sich befreit, da sie etwas tun können. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass diese Menschen an Kämpfen teilnehmen.

In einem Interview mit Tribune haben Sie gemeint, die PCS-Kämpfe könnten bis Weihnachten weitergehen.

Seit ich dieses Interview (am 25. Mai 2023, jW) gegeben habe, haben wir durch Streiks die Regierung gezwungen, Geld in die Hand zu nehmen. Sie haben 4,9 Milliarden für die öffentlichen Bediensteten angeboten. Uns wurden fünf Prozent Lohnerhöhung – beziehungsweise zehn Prozent für die niedrigsten Besoldungsgruppen – und 1.500 Pfund Einmalzahlung geboten. So ein Angebot hatten wir noch nie, aber es ist noch viel zu wenig.

Das gelang uns durch eine neue Taktik. Wir haben nicht Streiks organisiert, bei denen alle Mitglieder an einem Tag die Arbeit niederlegen. Ich möchte ehrlich sein: Unsere Mitglieder gehören zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitern Englands. Viele haben gesagt: Wir können es uns nicht leisten, zu streiken. Wir gehen also anders vor als früher. Jeder zahlt drei oder fünf Pfund zusätzlich pro Monat in einen Streikfonds ein. Dann machen wir ganztägige Streiks aller Mitglieder und danach schicken wir bestimmte Schlüsselarbeitskräfte in den Streik und zahlen sie aus dem Streikfonds. Dadurch konnten wir uns fünf Wochen Streik in Reisepassämtern leisten. Die Zollangestellten streikten so lange, dass die Regierung das Militär als Streikbrecher holen musste. Wir können so also über lange Zeiträume Streiks fortführen, wie sie sonst Geringverdiener nicht könnten.

Wenn wir beschließen, weiterzukämpfen, dann wird es mehr gezielte Aktionen geben. Es ist ein Abnutzungskrieg. Wir als einzelne Gewerkschaft können der Regierung nicht den einen K.o.-Schlag versetzen, daher müssen wir so lange kämpfen, bis sie in große Probleme gerät.

Ihre Gewerkschaft setzt immer wieder auch politische Akzente – wie zuletzt in der Kampagne gegen die Abschiebeflüge nach Ruanda.

Ich bin Sozialist und glaube, dass der ökonomische Kampf wichtig, aber nicht ausreichend ist. Als Syndikalist kannst du Kämpfe gewinnen, aber nicht die Gesellschaft verändern. Gleichzeitig kannst du als Gewerkschaft nicht ausschließlich politisch sein, wie viele Linke es glauben, weil deine Basis vielleicht andere Positionen hat als du selbst.

Das Geheimnis ist: nicht ultralinks zu sein und jemandem politische Positionen überstülpen zu wollen, sondern eine Verbindung der politischen Positionen mit dem alltäglichen Leben der Menschen aufzubauen. Mit der Kampagne gegen die Migrationspolitik der Regierung ist uns das gelungen. Denn es sind unsere Mitglieder, die Menschen im Ärmelkanal retten und dann in Durchgangslager bringen müssen, wo sie monatelang warten. 180.000 Menschen sind dort gerade.

Selbstverständlich könnte man als Gewerkschaft fordern, dass es mehr Lager gibt und mehr Beamte, damit es schneller geht. Wir haben aber einen anderen Zugang gewählt. Als die Regierung beschloss, die Boote im Ärmelkanal einfach nach Frankreich zurückzuschicken, wusste sie, dass dadurch Menschen sterben werden. Die Menschen, die die Boote zurück in den Tod schicken sollten, waren unsere Mitglieder, nicht die Regierung. Unsere Grenzbeamten kamen zu uns, weil sie das nicht machen wollten: »Wenn wir das Leben dieser Migranten riskieren, dann machen wir uns strafbar.« Basierend auf dieser Besorgnis am Arbeitsplatz konnten wir eine politische Kampagne mit Flüchtlingsorganisationen starten und die Regierung vor Gericht bringen. Dadurch wurde die Regierungspolitik gestoppt und wir haben die Kampagne »Sichere Überfahrt« gestartet. Wir haben die Interessen der Arbeiter mit den Interessen der Migranten verbunden und so gezeigt, dass beide Gruppen dieselben Interessen haben. So wollen wir in allen Kämpfen vorgehen.

Was erwarten Sie von der Labour-Partei, die möglicherweise die nächsten Wahlen gewinnen wird?

Ich glaube, es wird eine Labour-Regierung geben. Und ich unterstütze es, weil Labour immer besser ist als Tories. Aber Labour hat nicht die Lösungen. Eine Labour-Regierung wird erst der Anfang sein. Die Gewerkschaften sind heute in Großbritannien die wahre Opposition. Wir werden einen neuen Höhepunkt der Arbeiterbewegung und eine starke Politisierung sehen. Eine Labour-Regierung wird nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Phase der Kämpfe sein.

Zum Abschluss: Was ist Ihre Bilanz nach einem Jahr Streik?

Ich verlasse meinen Posten optimistischer, als ich jemals war. In jedem Arbeitskampf des letzten Jahres wurde den Arbeitern aufgrund der Streiks mehr geboten. Oft war es nicht genug, aber es war mehr. Die Leute lernen zu verstehen: Wenn wir noch mehr wollen, dann müssen wir noch mehr kämpfen – und besser kämpfen. Die Gewerkschaften müssen untereinander besser koordinieren. Das letzte Jahr war nicht perfekt, es muss mehr Aktionen am selben Tag von unterschiedlichen Gewerkschaften geben.

Die bisherigen Kämpfe geben mir viel Hoffnung. Unsere Gewerkschaft hat 10.000 Mitglieder gewonnen. Die Lehrergewerkschaft hat in der ersten Streikwoche 50.000 neue Mitglieder bekommen. Die neuen Mitglieder sind jung und enthusiastisch. Diese Leute sehen, dass wir durch Streiks gewinnen können, daher wird es nächstes Jahr weitergehen. Ich gehe Ende des Jahres in den Ruhestand – an einem Punkt, an dem die Gewerkschaftsbewegung in einem sehr guten Zustand ist.