Auf Bedeutungssuche

Steve Gullick/ACQA Lead Photo Zurück zur Natur: PJ Harvey

»Das Hauptbedürfnis für unsern Körper besteht also darin, warm zu bleiben, die Lebenswärme in ihm zu erhalten.«

Henry-David Thoreau, »Walden« (1854)

Es empfiehlt sich, das Wunderland des neuen PJ-Harvey-Albums »I Inside the Old Year Dying« mit geschlossenen Augen zu betreten und sich ganz auf die Atmosphäre zu konzentrieren, die Harvey und ihr Produzent Flood kreiert haben. Flood hat für diese neue Platte nicht nur ein klassisches Band-Set-up aus Schlagzeug, Gitarre, Bass, Orgel und ein paar Elektronika arrangiert, sondern dem Sound einige »Field recordings« hinzugefügt. Gleich im ersten Song »Prayer at the Gate« taucht der Name eines imaginären Städtchens auf: Overwhelem. Offenbar ein schwer zu erreichender Ort: »All ways to it winding, all roads to it narrow«, wie ihn Harvey in ihrem im April des vergangenen Jahres erschienenen Gedichtband »Orlam« beschrieben hat. Auf 320 Seiten hat die britische Musikerin, Malerin und Lyrikerin die Welt gebaut, in der auch die Songs ihrer neuen Platte spielen.

PJ Harvey scheint uns mit auf eine Reise zurück in die Landschaft und den Dialekt ihrer Kindheit im südwestenglischen Dorset zu nehmen. Das spiegelt sich in den Lyrics wider: So wird aus »mist« (Nebel) »drisk«, aus »moss« (Moos) »meesh« und aus »lonesome« (einsam) »lwonesome«. In dieser Landschaft lässt Polly Jean Harvey einige der Gestalten auftreten, die schon ihren Gedichtband bevölkerten. Wyman-Elvis (»Love Me Tender are his words«) oder das Orakel Orlam. Eine große Rolle aber spielt die Natur selbst, der Wald als Zufluchtsort. Buche, Weide und Birke, Espe, Holunder, Lärche … Star, Kuckuck, Taube … – Harvey hat mit ihnen allen Bekanntschaft geschlossen. Man mag annehmen, dass sie selbst das Mädchen im Song »Lwonesome Tonight« ist, das mit einem Erdnussbutter-Bananen-Sandwich im Baumhaus saß und fragte: »Are you Elvis? Are you God? / Jesus sent to win my trust?«

War ihr letztes Album »A Hope Six Demolition Project« (2017) nicht nur Teil eines größeren Vorhabens, das auch den Film »A Dog Called Money« beinhaltete, sondern auch eher wuchtig und explizit politisch, bietet die neue Platte eine Sicht nach innen. Nach der Tour zu »Hope Six …« war sich Harvey nicht sicher, ob sie überhaupt ein neues Album würde aufnehmen können. »Ich war recht verloren«, wird sie in den Linernotes zu »I Inside the Old Year Dying« zitiert. Dieser Kreislauf aus Album, Promo, Tour – sollte der für den Rest ihres Lebens so weitergehen?

Um die Lust am Musikmachen wiederzufinden, habe sie sich ans Klavier gesetzt und einfach angefangen zu spielen – Songs von Nina Simone, »California Dreaming« von The Mamas and the Papas oder auch »Golden Brown« von den Stranglers. Für die Aufnahmen der neuen Stücke hätten sich die Musiker dann in einem Raum zusammengefunden und die meisten Spuren live eingespielt. So klingen die Aufnahmen sehr unmittelbar, auch wenn Produzent Flood einige Instrumentenspuren noch durch den Filterwolf gedreht hat.

Zurück zur Natur. PJ Harvey offeriert hier eine Art Weltflucht in die Märchennatur, ist aber smart genug, dieses schlecht gealterte Konzept mit allerlei Feingeist und Raffinesse aufzuladen. Herausgekommen ist ein Album, das mit allerlei Wesen bevölkert ist, deren Tun und Wollen sich nicht beim ersten oder zweiten Hören erschließen. Für die Musikerin ist das Album ein Ort der Suche, »der Suche nach der Intensität der ersten Liebe« und der Suche nach Bedeutung. Das Album sei »gefärbt mit Traurigkeit und Verlust«, aber es sei liebevoll. Und es enthält wunderschöne Zeilen einer großartigen Lyrikerin, die nicht zuletzt im abschließenden Song »A Noiseless Noise« auch zu alter musikalischer Wucht zurückfindet.