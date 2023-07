»Der Kiez war einst größtes Sanierungsgebiet Europas«

Steinach/imago Wenn der Verdrängungsdruck weiter zunimmt, bleibt vielen vermutlich nur noch eines als Bleibe: Ein Schlupfloch

Sie haben kürzlich mit Ihrem Abgeordnetenkollegen Niklas Schenker eine schriftliche Anfrage an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen gerichtet – Thema: Auslaufen der Belegungsbindung von Wohnungen im Brunnenviertel im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen im alten Arbeiterbezirk Wedding. Vorab: Wie ist die soziale Situation im Viertel?

Es handelt sich um das einst größte Sanierungsgebiet Europas, gelegen an der ehemaligen Mauer zwischen Ost und West. Der Anteil von Menschen im Transferleistungsbezug ist deutlich überdurchschnittlich – das ist ein krasser Gegensatz zu den durchgentrifizierten Kiezen auf der anderen Seite der früheren Mauer. Diese unsichtbare Grenze markiert die wahrscheinlich heftigste Einkommensschere in Berlin auf so engem Raum. Dass hier, im aufgewerteten Zentrum der Stadt, überhaupt noch so viele Menschen mit wenig Einkommen wohnen, hat zentral mit dem öffentlichen Eigentum an den Wohnungen zu tun.

Wie viele belegungsgebundene Wohnungen, also mit Bewohnern mit Wohnberechtigungsschein etwa, sind im Brunnenviertel im Bestand landeseigener Wohnungsunternehmen? Und vor allem – wie lange noch?

Der Degewo gehören 3.756 Wohnungen, der Gewobag 122. Von den Degewo-Wohnungen sind aktuell 47 Prozent preisgebunden. Dieser Anteil wird bis 2031 auf zehn Prozent sinken. Das ist dramatisch und zeigt, dass wir unbegrenzte Belegungsbindungen brauchen. Bei den Gewobag-Wohnungen ändert sich in den kommenden 15 Jahren nichts.

Was bedeutet die Entwicklung für die Bewohner und das Wohnumfeld – weiteren Mietenwahnsinn?

Ja, nach Auslaufen der Preisbindung sind die Unternehmen im Prinzip frei, die Mieten im Rahmen des schnell steigenden Mietspiegels zu erhöhen. Gerade in den Zeiten der Inflation würde das viele der Bewohnerinnen und Bewohner wohl über kurz oder lang aus dem Kiez drängen. Aber kommunale Wohnungsunternehmen unterliegen politischem Einfluss – etwa durch die Kooperationsvereinbarung mit dem Senat. Nachdem die letzte Koalition unter linker Beteiligung hier einen mehrjährigen Mietsteigerungsstopp vereinbart hat, will der »schwarz-rote« Senat die Mieten jetzt wieder kräftig erhöhen. Das trifft auf unsere scharfe Kritik.

Kritik schön und gut. Aber wie ist es möglich, den Vermieter Degewo zu einer Bindungsverlängerung, freiwillig oder nicht, zu bewegen?

Solche Vereinbarungen auch bei Bestandswohnungen sind möglich. Allerdings muss dann eine neue Förderung etwa zur energetischen Sanierung vereinbart werden. Besser wäre, der Senat verpflichtet die Unternehmen, bei den niedrigen Mieten zu bleiben.

Und mittels welcher weiterer Regeln müsste preisgünstiger Mietwohnraum im Brunnenviertel geschaffen werden? Sie haben auf die Kooperationsvereinbarung »Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung« des Senats mit landeseigenen Wohnungsunternehmen bereits verweisen. Reicht das?

Vorweg: Was Private im Brunnenviertel bisher gebaut haben, verschärft die Probleme, anstatt sie zu lösen – oft möblierte Appartements, für die der Mietspiegel nicht gilt. Zudem ist Boden knapp. Hier sind bereits Parks und ehemalige Friedhöfe als Baugrund im Gespräch.

Nur, was ist zu tun?

Natürlich müssen wir angesichts des Mangels auch neu bauen, aber die Mietenfrage wird durch Preisrecht im Bestand gelöst. Wir brauchen einen Mietendeckel auf Bundesebene – oder wenigstens eine entsprechende Öffnungsklausel für die Länder. Vom Senat fordern wir, dass er die landeseigenen Wohnungsunternehmen für den strategischen Einfluss auf den Berliner Wohnungsmarkt nutzt und die Standards bei preiswerten Mieten und mieterfreundlicher Sanierung setzt. Wenn der Volksentscheid zur Vergesellschaftung der großen Bestände endlich umgesetzt wird, dann hat die Politik dabei noch einmal ganz neue Möglichkeiten. Notwendig für eine soziale Stadt ist es, die Wohnungen in öffentliche Hand zu bekommen. Hinreichend wird die Wohnungspolitik dann, wenn vom öffentlichen Eigentum auch alle profitieren – durch niedrigen Mieten und gute Wohnbedingungen.