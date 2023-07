Berlins »Beistand«

Christoph Hardt/Panama Pictures/imago Soldaten der Panzerbrigade 21 »Lipperland« in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne (30.3.2022)

Die Idee der »Schutzmacht« verfängt offenbar: Laut einer aktuellen Umfrage befürwortet knapp die Hälfte der Bevölkerung eine höhere deutsche Militärpräsenz in Litauen. 49 Prozent sprachen sich für das Vorhaben aus, künftig 4.000 Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten dauerhaft in der baltischen Republik zu stationieren. Das ergab eine Onlinebefragung des Meinungserhebungsinstituts Yougov, wie die Auftraggeberin dpa am Freitag berichtete. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte diesen Schritt vor knapp zwei Wochen bei einem Besuch in Litauen angekündigt. Die größte Unterstützung für die geplante Stationierung einer »robusten Brigade« vor der Haustür der Russischen Föderation komme laut dpa aus der Anhängerschaft von Bündnis 90/Die Grünen.

Ein »starkes Signal«

Ebenso vorhersehbar wie dieses Teilergebnis war die Aussage der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die am Freitag in Berlin den Vorstoß als »grundsätzlich ein richtiges Zeichen« begrüßte. Wer Russland zum Nachbarn hat, habe »notgedrungen eine andere Sichtweise auf die Gefahren, die damit verbunden sind«. Für Litauen sei das »elementar und eine Überlebensfrage«, übernahm die FDP-Politikerin das von Vilnius verbreitete, antirussische Opfernarrativ. Die faktisch als Aufrüstungslobbyistin auftretende Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), sekundierte am Freitag, dass die dauerhafte Stationierung einer 4.000köpfigen Brigade im Baltikum ein »starkes Signal Deutschlands an unseren Verbündeten« sei.

Litauen bekam mit der Ankündigung von Pistorius eine schon länger gestellte Forderung erfüllt. Die Rolle Deutschlands als »Führungskraft« sei in dieser Zeit »großer Unsicherheit und Gefahr« dringend erforderlich, schleimte Staatspräsident Gitanas Nauseda am 26. Juni auf Twitter nach einem Treffen mit Pistorius. »Die von Russland ausgehenden Bedrohungen nehmen immer weiter zu«, klagte Nauseda. Für die deutsche Brigade sollen nach litauischen Angaben bis spätestens in drei Jahren Unterkünfte, Truppenübungsplätze und Ausrüstungs- und Munitionsdepots geschaffen werden. Finanziert werden soll das von Litauen, dessen Regierung dafür Mittel unter anderem aus einer Übergewinnsteuer für Banken nutzen will.

Mit deutschen Waffen

Die Bundeswehr ist bereits jetzt in Litauen als »Rahmennation« aktiv. So wurden erstmals litauische Streitkräfte durch Teile der von der Bundeswehr geführten, multinationalen »Enhanced Forward Presence«-Battlegroup an deutschen Handwaffen ausgebildet, wie die Bundeswehr am 29. Juni online mitteilte. Diese NATO-Battlegroup ist laut Angaben des deutschen Militärs in Rukla in der größten Kaserne der litauischen Streitkräfte untergebracht. Ein solcher Kampfverband wird in Estland vom Vereinigten Königreich, in Lettland von Kanada und in Polen von den USA angeführt.

Deutsche Streitkräfte sind auch an der militärischen Absicherung des in Vilnius vom 11. bis 12. Juli stattfindenden NATO-Gipfels beteiligt. Laut Angaben aus Vilnius wird dazu erstmals das »Patriot«-Flugabwehrsystem aus US-Produktion auf litauischem Gebiet eingesetzt. Bedient werden soll es während der Stationierung von Soldaten der Bundeswehr. Litauen zählt übrigens zu den ersten Staaten, die sich dem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Leben gerufenen und erkennbar gegen Russland gerichteten Flakkartell »European Sky Shield Initiative« angeschlossen hatten.