Bis die Heringe laichen

Stefan Sauer/dpa Im August soll mit den Bauarbeiten für das Frackinggasterminal begonnen werden (Sassnitz-Mukran, 6.7.2023)

Transatlantisch gezeugt und unter Zeitdruck rausgepresst: Das Gesetz zum importierten Frackinggas. Der Bund hat am Freitag grünes Licht für den Bau des LNG-Terminals auf Rügen gegeben. Bundestag und Bundesrat stimmten für eine entsprechende Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten müssen die örtlichen Behörden somit die Genehmigungsverfahren für die geplante Anlage im Hafen von Mukran beschleunigt bearbeiten. Im Port der Ostseeinsel sollen demnach zwei schwimmende Importterminals für Flüssigerdgas verankert, eine Anbindungspipeline nach Lubmin gebaut werden und zwei Spezialschiffe zur Umwandlung des Flüssiggases vor Anker gehen. Das Unternehmen Deutsche Regas soll das LNG-Terminal im Auftrag der Bundesregierung betreiben.

Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) machte am Donnerstag deutlich, dass seine Regierung die Pläne ablehnt, doch einen Antrag aus Mecklenburg-Vorpommern auf Anrufung des Vermittlungsausschusses lehnte der Bundesrat ab, obwohl zahlreiche Umweltverbände warnen. Sie fürchten mögliche Auswirkungen auf Umwelt und Tourismus und zweifeln auch die Notwendigkeit der zusätzlichen Importkapazitäten an. »Mit dem Erweitern des LNG-Beschleunigungsgesetzes um Mukran auf Rügen zementiert die Politik fossile Infrastruktur für Jahrzehnte, für die schon jetzt kein Bedarf besteht«, sagte WWF-Sprecher Julian Philipp am Freitag gegenüber junge Welt. »Die biologische Vielfalt in der Ostsee und der Ausbau erneuerbarer Energie zahlen den Preis für das hastig und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung durchgedrückte Gesetz.«

Unter anderem der Bürgermeister von Ostseebad Binz, Karsten Schneider, richtete sich in einem öffentlichen Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). »Sie können Ihre Pläne nicht gegen die Bevölkerung auf der Insel, im Land Mecklenburg-Vorpommern, in den neuen Bundesländern und auch der Bundesrepublik Deutschland mit der Brechstange durchsetzen«, erklärten sie darin.

Die Umsetzung soll in weniger als einem Monat starten, wie Business Insider unter Verweis auf ein Schreiben aus dem Bundeswirtschaftsministerium an den Haushaltsausschuss des Bundestages berichtete. Demnach soll schon am 1. August mit den Bauarbeiten in der Ostsee begonnen werden, »damit die Arbeiten vor der Heringslaiche bis Mitte Dezember abgeschlossen werden könnten«.