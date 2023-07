Zwei Jahre, viele verlorene Leben

Kemal Aslan/ REUTERS Lila ist auch die Farbe der türkischen Frauenbewegung: Protest im Vorfeld des feministischen Kampftags (Istanbul, 5.3.2023)

Vor zwei Jahren hat sich Recep Tayyip Erdogan durchgesetzt: Sein im März praktisch über Nacht erlassenes Dekret zum Austritt aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Seither gab es nach Angaben der Frauennachrichtenagentur Jin News mindestens 600 Femizide in der Türkei, rund 400 Frauen kamen auf verdächtige Weise ums Leben – eine Realität mit durchschnittlich einem geschlechtsspezifischen Mord am Tag.

Zynische Komponente des damaligen Beschlusses: Die Türkei war 2011 das erste Land, das das »Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt« unterzeichnet hatte und im November des Jahres durch das Parlament ratifizieren ließ. 2014 trat das daher als Istanbul-Konvention bezeichnete Übereinkommen schließlich in Kraft und wurde damit das erste juristisch bindende Instrument auf europäischer Ebene im Kampf gegen frauenfeindliche Gewalt. Wie Amnesty International 2021 betonte, ist es vor allem wegweisend, weil es Femizide, sexualisierte und Partnerschaftsgewalt als strukturelles, gesellschaftliches Problem betrachtet. Die AKP-Regierung unter Erdogan will davon jedoch nichts wissen, schützt weiterhin die Täter und spricht vom Verlust »traditioneller Werte« oder dem Versuch, »Homo­sexualität zu normalisieren«.

Im diesjährigen Wahlkampf verstieg sich Erdogan sogar zu der Behauptung, dass unter seiner Regierung Gewalt gegen Frauen in der Türkei nahezu auf Null reduziert worden sei – eine dreiste Lüge. Denn wie die unter dem Damoklesschwert eines Verbots stehende Organisation »Wir werden Frauenmorde stoppen« in ihrem Monatsbericht zu Femiziden in der Türkei schrieb, hatte es im Mai »die höchste Zahl« an Frauenmorden gegeben, »die wir je veröffentlicht haben«, wie ANF sie Anfang Juni zitierte. Im zurückliegenden Monat registrierten die Aktivistinnen 22 Femizide sowie 27 Frauen, die »auf verdächtige Weise von Männern tot aufgefunden« wurden, wie es in dem auf ihrer Webseite kadincinayetlerinidurduracagiz.net festgehaltenen Monatsbericht heißt.

Getötet wurden die Frauen etwa, weil sie nicht heiraten wollten oder sich einer Versöhnung verweigerten. Kritisiert wird, dass bei 13 Femiziden der Hintergrund unklar blieb – dies sei eine »Folge davon, dass Gewalt gegen Frauen und Femizide unsichtbar gemacht werden«. Unterstützt wird das durch eine fehlende Strafverfolgung, die ohne die juristische Bindung durch die Istanbul-Konvention nun auch nicht über diesen Weg erzwungen werden kann. Mit dem bitteren Fazit: »Solange nicht ermittelt wird, wer Frauen tötet und warum, solange es keine fairen Prozesse gibt, solange Verdächtige, Angeklagte und Mörder keine abschreckenden Strafen erhalten, solange keine präventiven Maßnahmen ergriffen werden, setzt sich die Gewalt in veränderten Dimensionen fort.«