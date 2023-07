gemeinfrei Mechanisches Lieblingsmodell klandestiner Nachtschwärmerinnen: Bei Klingelton »Rumms!«

Anfangs flog Gemüse. Eine matschige Batterie handelsüblicher Tomaten. Auf selbstherrliche Sitzungsleiter während der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Frankfurt am Main. Im September 1968 war das, inmitten der Hochphase der studentischen und jungproletarischen Revolte in der Alt-BRD. Frauen der radikalen Linken »waren nicht mehr Willens zu akzeptieren, dass staatliche Behörden, Expertenrunden und männliche Genossen ihre Ansichten und Erfahrungen einfach ignorierten«, schreibt Katharina Karcher in ihrem Band »Sisters in Arms. Militanter Feminismus in Westdeutschland seit 1968«. Als Doktorarbeit an der englischen Universität Cambridge vorgelegt und für das deutschsprachige Pub­likum überarbeitet und erweitert jüngst in zweiter Auflage erschienen.

Und feministische Militanz umfasst was? Karcher: »Historisch und politisch spezifische Ideen und Praktiken, die das Ziel haben, sexistische Unterdrückung zu überwinden, und in der Annahme gründen, dass dieses Ziel nur mit Hilfe von konfrontativen Taktiken erreicht werden kann«. Ein Militanzbegriff, der zweierlei ermöglicht: Extralegaler Widerstand seitens militanter Aktivistinnen wird sichtbar und vergrößert zugleich den Handlungsspielraum der »Neuen Frauenbewegung«. Eine Art organisatorische Blaupause: die »Frauenguerilla« Rote Zora. Namensmäßig angelehnt an den Jugendroman »Die rote Zora und ihre Bande« von Kurt Kläber, erstmals 1941 im Schweizer Exil veröffentlicht unter dem Pseudonym Kurt Held.

Die »Zoras« – ein Frauen/Lesben-Zusammenhang, wie es hieß – bildeten innerhalb der 1973 gegründeten Revolutionären Zellen (RZ) gewissermaßen den feministischen Flügel des militanten Netzwerks. Die RZ galten als »sozialrevolutionäre Basisguerilla« (Stichwort »Feierabendterroristen«), begrifflich und konzeptionell abgegrenzt von der Roten Armee Fraktion (RAF), der »antiimperialistischen Metropolenguerilla«. Im Vergleich zu den meisten Frauen in der RAF und der Bewegung 2. Juni zeigten die RZ »ein aktives Interesse an den Themen und Diskussionen in der Neuen Frauenbewegung«, so Karcher.

Der erste »praktische Nadelstich« dann im März 1975, noch unter dem Label »Frauen der revolutionären Zelle«. Ein Sprengsatz am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ergebnis: kaputte Fensterfronten. Anlass war eine höchstrichterliche Entscheidung zum Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nach Paragraph 218. Die Richterschar hatte wenige Tage zuvor die Fristenregelung für nichtig erklärt. Straffreiheit für eine Abbruch ohne soziale oder medizinische Indikation sei verfassungswidrig. Ab 1977 trat die Gruppe bei Anschlägen als »Rote Zora« auf, sieben Jahre später, 1984, trennten sich die Aktivistinnen »freundschaftlich« von der RZ. Der Grund: Mit Männern organisiert zu sein binde »Energien in der ständigen Auseinandersetzung um die Behauptung von FrauenLesbenpositionen«, erklärten die »Zoras« retrospektiv 1993 in ihrer Broschüre »Mili’s Tanz auf dem Eis«. Mehr noch, eine gemeinsame Organisierung stehe der Herausbildung einer revolutionär-feministischen Perspektive im Wege, permanent.

Zwischen 1977 und 1988 verantworteten die »Politbanditinnen« 45 Brand- und Bombenanschläge mittels Bekennerinnenschreiben, recherchierte Karcher. Die meisten in den 80er Jahren, einige wenige in den 90ern. Anspruch war es, Kampagnen gegen den Paragraphen 218, sexualisierte Gewalt, Frauenhandel und Prostitution sowie Gen- und Reproduktionstechnik »militant zu flankieren«. Aktionsformen sollten dabei »nicht hierarchisiert werden«, betonten die Guerilleras: »Flugblatt verteilen, Besetzungen, Sprühaktionen, Schlösser verkleben, Steine schmeißen, Spreng- und Brandsätze legen – alles war wichtig, wenn es zusammengriff.«

Das klappte selten, einmal indes richtig. Die bekannteste – und erfolgreichste – Anschlagsserie: Mitte 1987 gegen die Textilfirma Adler. Deren Bosse ließen Näherinnen in südkoreanischen Sonderwirtschaftszonen für den BRD-Markt produzieren – unter sklavenähnlichen Bedingungen. Bundesweit zündeten durch Wecker ausgelöste Brandsätze in Filialen. »Adler beugt sich der Gewalt terroristischer Gruppen«, hatte die Geschäftsleitung einräumen müssen. Ergebnis: Wiedereinstellung gekündigter Gewerkschafterinnen in Südkorea inklusive Lohnplus für Arbeiterinnen.

Was bleibt? Eine autonome, feministische und militante Praxis. Dicker Wermutstropfen: Die Rote Zora ist Geschichte. Der letzte Bombenanschlag datiert vom Juli 1995, Sprengsatz auf dem Areal der Lürssen-Kriegswerft bei Bremen. Problem auch: Eine offizielle Auflösung gab es nie. Es ist Karchers Verdienst, die »Zoras« »wiederzubeleben«, dem Vergessen zu entreißen – und nachzuzeichnen, wie feministischer Protest symbolträchtig begann: mit einem Tomatenwurf.