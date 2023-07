Restauriertes Arrangement

Arne Dedert/dpa Mitarbeiter des Senckenberg-Museums restaurieren präparierte Anakonda, die ein Wasserschwein verschlingt (Frankfurt am Main, 4.7.2023)

Das Bild des ungeheuerlichen Fraßes überzeugt noch immer. Sie dürfen daher stolz auf ihre traditionsreiche Arbeit sein: Udo Becker, Zoologischer Präparator, und Kathrin Sundermann, Restauratorin, informieren während eines Pressetermins in der Werkstatt des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main über die Restauration einer Anakonda, die ein Wasserschwein verschlingt. Das Exponat ist schon seit beinahe einem Jahrhundert eine Attraktion für die Senckenberg-­Museumsbesucher. Seit Jahresbeginn allerdings befindet sich das Exponat hinter den Kulissen zur Restauration. Der ursprüngliche Präparator erschuf 1927 in Abstimmung mit damaligen Senckenberg-Reptilienforschern das außergewöhnliche Arrangement von Wasserschwein und der sich in der Schlingphase befindenden Anakonda, das fast so schön ist wie ein zufälliges Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. (aha)