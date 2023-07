Erinnerungen eines Schmetterlings

Rheinisches Bildarchiv Köln/ Benita Ruster »Ursula – Das bin ich. Na und?« – Selbstbildnis, Ölfarbe, Pelz und Federn, 1995

Sie bekennt: »Die Furcht vor dem Sichenthüllen lässt mich wie von einem unbewussten Zwang besessen, immer neue, noch intensivere Strukturen übereinanderlegen.« Sie – die Künstlerin, die sich nur »Ursula« nannte. Sie starb 1999. Wer kennt sie? Das Museum Ludwig in Köln zeigt in einer großen Retrospektive über 200 Bilder, Assemblagen und Objekte (noch bis 23. Juli 2023). Die Fülle der farbintensiven großformatigen Bilder fasziniert und überwältigt und lässt Fragen offen.

Grausam und blutig

Die Künstlerin gab wenig Hinweise auf ihre Biographie. Ein Katalogtext stellt sie so vor: »Ursula Bluhm wird am 17. November 1921 in Mittenwalde, Brandenburg, geboren.« Daran anschließend heißt es: »In den Nachkriegsjahren schreibt sie, neben ihrer Tätigkeit für das Amerika-Haus in Berlin, zunächst kurze Prosatexte.« Die Bilder kommen später. Sind es die »durchlebten Schrecken der Kriegsjahre der damaligen Reichshauptstadt Berlin«, wie der Kurator der Ausstellung Stephan Diederich vermutet, wenn Ursula nur über eine »Dienstverpflichtung zur Bürotätigkeit von 1940 bis 1945« spricht? Sie wollte über das Erlebte nicht reden, blockte Fragen ab. »Man könnte beinahe meinen«, so der Kurator, »Ursula flüchte in ihre privaten Kunstwelten, um aus ihnen sozusagen durch einen Übergangsritus des Malens befreit im Bild wieder nach außen zu treten.«

Die Ausstellung heißt: »Ursula – Das bin ich. Na und?« – nach ihrem letzten Selbstbildnis 1995. Auch hier verwendet sie neben der Ölfarbe Pelz und Federn. Charakteristisch für sie. Eine Kopfskulptur von 1966 wird mit Samt, Pelz und Federn geschmückt. Sie nennt sie »C’est moi«, das bin ich. Die Titel ihrer Werke wechseln in der Sprache und sind meistens sehr poetisch und überraschend.

Zu ihrer Biographie gehört ein Umzug nach Berlin-Lichtenrade. Sie formt daraus eine persönliche Mythologie: »Lirad«. Ihr Gemälde »Meine Berlin-Träume in Mittenwalde« entstand 1977 und zeigt ein Gesicht, den Blick in den Kopf, der ihre Utopie in glühenden Farben explodieren lässt. »Die Erinnerungen eines Schmetterlings« (1962) dagegen müssen grausam und blutig gewesen sein. Kämpfe in Rot. Ein Riesenbild, wie so viele ihrer Werke. In ihrer Bildsprache gibt es keine tote Masse, alles lebt.

Was ist es, das sie so malen lässt? »Auf den Stufen zum Innern des Kopfes« (1992) blicken uns zwei (oder drei) blaue Augen an, drumherum viel kaltes Rot, gefüllt mit Widerhaken, und eine Treppe, die kalkweiß irgendwohin führt. Alles sehr ungeordnet. Eine Besonderheit: das kleinteilige Füllen der Flächen. Die frühen Bilder sind mit Tusche, Aquarell und Stiften auf Papier entstanden. Manche ähneln der Art brut, besonders Arbeiten des Briten Scottie Wilson mit seinen feinziseligen Figuren, aus denen Augen hervorstechen. Er wurde in die Sammlung von Dubuffet aufgenommen – wie 1954 auch Ursula, obwohl sie gegen jegliche Festschreibung und Zuordnung war.

Ihr Stil lässt sich schwer beschreiben, Surrealismus vielleicht. Anklänge an Max Ernst und Matisse sind zu entdecken. Sie war Autodidaktin, doch nicht naiv. Sie lebte mit der Kunst. 1955 heiratete sie den Maler Bernard Schultze, der als Künstler des Informel bekannt wurde. Sie arbeiteten zusammen in einem Atelier, wobei Ursula so nebenbei all die täglichen Dinge erledigte und vieles für ihren Mann organisierte. Ursula sagte über ihn, er sei ein »großer, großer Künstler, aber ein noch größerer Egoist, das wissen alle Freunde«. Doch sie setzte sich durch, wurde in Galerien in der BRD ausgestellt, auch in Paris, Rotterdam und Italien. An der Documenta sechs nahm sie teil – aber ein wirklicher Durchbruch kam nie. Die New Yorker Galerien zeigten kein Interesse. Sie reiste viel, oft nach Paris, in die USA, nach Mittelamerika und Asien.

Der eigene Weg

Ihre Tätigkeit für die Amerika-Häuser in Berlin und Frankfurt am Main zwischen 1945 und 1953 half ihr sicher, Kontakte zu knüpfen, da sie für die Kulturarbeit zuständig war. Bei einer Ausstellung lernte sie ihren Mann kennen. 1949 zog sie nach Frankfurt am Main, 1968 nach Köln.

Bernard Schultze erinnert sich an das Frankfurter Amerika-Haus als »große Fundgrube«. Ende 1947/48 habe er zwei Tage und Nächte einen Stapel Art News gelesen. Abbildungen von Arshile Gorky blieben im Kopf und Bilder von Roberto Matta. Das US-amerikanische Lebensgefühl reizte ihn. Später wollte er nicht mehr nach dem Rezept von Pollock (Dripping) arbeiten. Er wusste wohl nicht, dass hinter diesem »abstrakten Expressionismus« die CIA als fördernde Kraft steckte. Die Amerika-Häuser als »Außenposten amerikanischer Kultur«. Für den Direktor des MOMA in New York, Alfred Barr, war abstrakte Kunst gleichbedeutend mit Demokratie. Die unbestreitbaren Verdienste der Amerika-Häuser wurden spätestens 1953 zunichte gemacht, als der McCarthy-Terror umfangreiche Säuberungen veranlasste. Beispiel: »Entfernen Sie alle Sartre-Bände aus sämtlichen Beständen der Amerika-Häuser.«

Ursula Schultze-Bluhm beendete 1953 ihre Tätigkeit dort. Ab 1950 entstanden ihre ersten Bilder. Der »ab­strakte Expressionismus« war ihre Sache nicht. Sie suchte ihren eigenen Weg. Manche ihrer Motive wiederholen sich, so das Motiv der Wächter. Sollen sie überwachen oder vor der Außenwelt schützen? In ihrem Gemälde »Die Wächter und der Vogel« von 1996 stehen zwei dunkle Figuren rechts und links vor einem undefinierbaren Gedränge, darin ein großer heller Vogel. Am leuchtend gelben Himmel hängt ein kleiner brauner Vogel kopfunter, wie aufgehängt.

Es wuchert stachlig

Das Beobachtetwerden durch Augen – ein weiteres Motiv von Ursula. In »Der Augenbaum« (1988) ist alles zart, wie hingetupft mit Farbstift auf Karton. Die »Gorgo« dagegen (1995), das Schreckensbild, ein schwefelgelbes Antlitz, das mit loderndem Schlangenhaar und tötenden Augen aus dem Meer aufsteigt. Schließlich, »Ein Mensch sitzt am Tisch und isst sein Auge« (1966/69) – das Auge so groß wie sein Kopf.

Das Volk, das Lotos isst, weil es vergessen will, im Gemälde wird daraus »Ursula-Legende I / Bootsreise zu den Lotophagen« (1963) – als Bild verwirrend, ausufernd. Oder trinken? »Der Fisch im Bauch« (1988) ist in Wahrheit ein Krokodil, das Durst hat und sich im Körper einer gelben Frau eingenistet hat. Sie kann sich nicht wehren – ihre Arme sind verloren gegangen. Hinter ihr wächst ein grüner Kaktus mit Flügeln (?) hervor. Links steht eine große Flasche (auch gelb), die drohend ihre Arme hebt. In ihr wuchert es stachlig.

Das Bild »Der Versucher« (1993) macht mich ratlos, weil ich es nur missverstehen kann. Zwei Personen, eine weibliche, in Rückenansicht, ihre helle Haut ist wie mit Nägeln gespickt, der Kopf mit blondem Haar wird durchzogen von Linien, wie Querbalken, die sie sich selbst gelegt hat, um standhaft zu bleiben. Der andere Kopf, männlich, im Profil, mit flammend erregtem Gesicht und lüstern geöffnetem Mund, mit Bart. Die Nase ist krumm. Wollte Ursula ein böses Klischee zeigen?

Bildwirklichkeit existiert

Schon als Kind hatte sie den Wunsch, sich zu verbergen, auch im Schrank – am liebsten wollte sie in ihm leben. Sie verwirklichte dieses Motiv in vielen Formen. Als »Ursula Pelz-Haus«, ein Zelt aus zerschnittenen Pelzmänteln. Drumherum Köpfe mit Pfauenfedern, die das Refugium bewachen. 1970 wurde es in Aachen ausgestellt, sie mittendrin. Die Pelztasse von Meret Oppenheim war ein spielerischer Einfall, der Kunstgeschichte machte. Dieses Pelzhaus ist eine Obsession. Die Geschöpfe Ursulas überwuchern und überdauern alle Schwierigkeiten ihrer Umwelt. Sie sagt, dass ihre Bildwirklichkeit existiere. »Ich bin existent … Aus meinem Selbst-Paradies gehe ich nicht mehr fort.«

Was hat sie erlebt, warum liebt sie das Weiche, Pelzige, Versteckte, mit Gold Überzogene? Sie fragt: »Was sind meine Bilder und Gebilde? – eine Utopie gegenüber einer kommenden Welt, ein Therapeuticum gegen eine negative Weltschau. Sehen wir in meine ›Büchse der Pandora‹, die statt des Unglücks die Fülle des Lebendig-­Blühenden ausstreut.«